Cấm người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện bay không người lái
Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay không người lái phải đủ 18 tuổi trở lên; trong máu, hơi thở không có nồng độ cồn, ma túy, chất gây ngủ...
Chính phủ ban hành Nghị định số 288/2025 quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.
Về điều điều kiện khai thác, sử dụng phương tiện bay, Chính phủ quy định phương tiện bay phải có giấy chứng nhận đăng ký hoặc giấy chứng nhận đăng ký tạm thời còn hiệu lực.
Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay phải đủ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện bay có trọng lượng cất cánh tối đa nhỏ hơn 0,25 kg; trong máu, hơi thở không có nồng độ cồn, ma túy, chất gây ngủ, các chất bị cấm theo quy định của pháp luật.
Nghị định đặt ra yêu cầu người trực tiếp điều khiển phương tiện bay có trọng lượng cất cánh tối đa từ 0,25 kg trở lên phải có giấy phép điều khiển bay quan sát bằng trực quan; trường hợp điều khiển phương tiện bay có trọng lượng cất cánh tối đa từ 2 kg trở lên, bay ngoài tầm nhìn trực quan, bay theo chương trình cài đặt sẵn thông qua bộ điều khiển trung tâm phải có giấy phép điều khiển bay quan sát bằng thiết bị do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bằng, chứng chỉ quốc tế được Bộ Quốc phòng công nhận.
Trường hợp một người điều khiển đồng thời từ 2 phương tiện bay trở lên phải chứng minh khả năng của công nghệ đáp ứng được các yêu cầu đảm bảo an toàn khi bay, thể hiện trong thông số kỹ thuật của hệ thống vận hành thiết bị bay; bay xếp hình, xếp chữ, biểu diễn ánh sáng nghệ thuật trên không phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý hoặc phê duyệt.
Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay khác phục vụ hoạt động thể thao phải đáp ứng các điều kiện bổ sung theo quy định của pháp luật lĩnh vực thể dục, thể thao.
Với người nước ngoài trực tiếp điều khiển phương tiện bay tại Việt Nam, ngoài việc đáp ứng các điều kiện nêu trên phải có đại diện cơ quan hoặc tổ chức, cá nhân là người Việt Nam bảo lãnh.
Theo nghị định, việc cấp phép bay trong khu vực cấm bay chỉ áp dụng đối với hoạt động bay công vụ; phải đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn bay, trật tự an toàn xã hội.
Về điều kiện đăng ký phương tiện bay, Nghị định quy định phải có giấy tờ chứng minh về sở hữu hợp pháp phương tiện bay, gồm: Giấy phép nhập khẩu và Tờ khai Hải quan (đối với phương tiện bay nhập khẩu); hóa đơn của đơn vị đủ điều kiện kinh doanh phương tiện bay hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản chuyển nhượng hoặc chứng từ tài chính theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, phương tiện bay phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Quốc phòng ban hành hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được Bộ Quốc phòng công nhận.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11.
