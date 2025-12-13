Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cục CSGT công khai thời gian đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ

Từ 10h ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT sẽ đồng loạt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Ngày 12/12, Cục CSGT ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và dịp Tết 2026, thông tin trên Vietnamnet.

Điểm nhấn của kế hoạch là đợt ra quân kiểm tra nồng độ cồn đồng loạt trên toàn quốc, bắt đầu từ 10h sáng mùng 1 Tết. Bên cạnh đó, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm ma túy, quá tốc độ, đi sai làn cũng bị xử lý nghiêm.

Trên tuyến Quốc lộ 1 (Lạng Sơn - Cà Mau), lực lượng chức năng tổ chức tuần tra liên tuyến 24/24h với 4 ca trực mỗi ngày. Các tổ công tác sẽ kết hợp hóa trang và công khai, bố trí lực lượng so le để tránh bỏ trống địa bàn.

Cục CSGT yêu cầu 100% tổ công tác sử dụng camera cầm tay và camera gắn trên người để ghi hình xuyên suốt quá trình làm nhiệm vụ.

Đối với đường sắt, cảnh sát tập trung xử lý các lối đi tự mở và vi phạm hành lang an toàn chạy tàu. Đối với lĩnh vực đường thủy, cảnh sát sẽ siết chặt quản lý điều kiện an toàn tại cảng, bến và phương tiện chở khách.

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng bắt buộc lập hóa đơn bán hàng

Những hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng sẽ thuộc diện bắt buộc lập hóa đơn bán hàng khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối với cơ quan thuế. Ảnh: Thanh Bình

Theo Lao Động, Bộ Tài chính đã có dự thảo Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đáng chú ý, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỉ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP ngày 20.3.2025 của Chính phủ.

Trình tự, thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hằng năm từ 1 tỉ đồng trở lên và doanh nghiệp có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trong đó có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); ăn uống; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí, hoạt động chiếu phim, dịch vụ phục vụ cá nhân khác theo quy định về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khuyến khích đăng ký tự nguyện, hỗ trợ nền tảng số, đào tạo sử dụng, tổ chức triển khai hướng dẫn sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấp hành quy định.

Ngưỡng 1 tỉ đồng xuất phát từ Nghị định 70/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1.6.2025), vốn đã phân loại hộ kinh doanh lớn (hộ trên 1 tỉ đồng/năm) để áp dụng hóa đơn bắt buộc, không áp dụng cho mọi quy mô.

Hà Nội chuẩn bị ra quân, quyết giành lại vỉa hè, lòng đường trong 2 tháng

Ngày 13/12, Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn. Ảnh: VTC News

Theo VTC News, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực, nhân lực trong việc giải quyết triệt để điểm nghẽn về trật tự đô thị với mục tiêu xây dựng 100% xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Với tinh thần "không nêu khó khăn - chỉ bàn giải pháp", xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị địa bàn cụ thể. Từ đó, phân công "rõ người, rõ việc, rõ địa bàn", đảm bảo việc triển khai thực hiện kế hoạch được duy trì liên tục, không có "điểm dừng", "điểm nghẽn".

Thành phố chỉ rõ nhận diện các điểm nghẽn về trật tự đô thị gồm: điểm nghẽn về pháp lý, cơ chế quản lý; điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng; điểm nghẽn về ý thức chấp hành quy định pháp luật của nhân dân, công tác bảo đảm an sinh xã hội; điểm nghẽn về cơ chế phối hợp, quản lý từ cơ sở. Đồng thời, nêu các tiêu chí bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

UBND TP Hà Nội đưa ra bộ tiêu chí đối với công tác đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gồm 4 nhóm về hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Trong đó, nổi bật là hè phố được lát bằng phẳng, sạch đẹp; hệ thống biển báo hiệu đường bộ đầy đủ; không tồn tại các điểm "chợ cóc", "chợ tạm".

Bên cạnh đó, phương tiện trên hè phố được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định. Các điểm trông giữ phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép; lòng đường, vỉa hè sạch sẽ, không có rác thải tồn đọng; rác thải được thu gom đúng giờ, đúng nơi quy định...

Trước mắt, UBND TP Hà Nội yêu cầu các phường, xã từ nay đến hết quý I/2026 phải thực hiện một số giải pháp.

Theo đó, giai đoạn 1 là tổ chức điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định về đảm bảo trật tự, kỷ cương văn minh đô thị; tự giác tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, hè phố; sắp xếp phương tiện trên hè phố đúng quy định. Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoàn thành trước ngày 31/12.

Giai đoạn 2 là tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm. Hà Nội yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn thành phố. Hà Nội yêu cầu hoàn thành giai đoạn 2 trước ngày 30/1/2026.

Giai đoạn 3 là duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm. Hà Nội yêu cầu các đơn vị duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời tập trung tổ chức triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, chống tái vi phạm; đảm bảo không để tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn trên địa bàn quản lý.

UBND TP Hà Nội yêu cầu đúng 7h ngày 13/12, các đơn vị đồng loạt triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.

Không khí lạnh mạnh sắp về, miền Bắc mưa to và rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh ở phía bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 13/12 trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ ngày 13-14./12 trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực Bắc Trung Bộ từ đêm 13/12, trời chuyển rét.

Ngày và đêm 13/12, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ trung bình 16-18 độ C; riêng vùng núi và trung du 14-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ trung bình 17-19 độ C.

Ngày và đêm 14/12, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ trung bình 15-17 độ C; riêng vùng núi và trung du 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, nhiệt độ trung bình 16-18 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; ở khu vực đồng bằng phổ biến 11-14 độ C; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; từ ngày 13.12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió tây trên cao nên từ đêm 12/12 đến hết đêm 13/12, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 13/12 đến hết đêm 14/12, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Loại gỗ tạp có lõi đỏ được mua đến 3 triệu đồng/kg, dân ồ ạt lên rừng săn lùng

Thương lái thu mua gỗ mán đỉa từ 1- 3 triệu đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 12/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc siết chặt công tác bảo vệ rừng. Động thái này nhằm ứng phó với tình trạng người dân đổ xô đi tìm gỗ mán đỉa bán cho thương lái, thông tin trên Vietnamnet.

Hiện tại, giá thu mua loại gỗ này dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/kg. Các thương lái ưu tiên loại có lõi đỏ sẫm, vân đen và nhiều dầu để phục vụ mục đích phong thủy.

Ông Nguyễn Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho biết mán đỉa vốn là gỗ tạp, mọc nhiều tại địa phương. Thương lái chủ yếu tìm mua phần gỗ đã hoai mục, có hình thù lạ mắt nên giao dịch này về cơ bản chưa vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ người dân chặt hạ cây sống để chờ mục rã rồi bán. Hành vi này sẽ cấu thành vi phạm quy định bảo vệ rừng và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Trung tâm bảo vệ rừng và di sản thế giới khẳng định đơn vị đang kiểm soát chặt các vùng núi đá vôi dù trữ lượng cây tại đây không lớn.