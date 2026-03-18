Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1
GĐXH - Thông qua hệ thống Camera A.I hiện đại được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 11/01 đến 20/01/2026), Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và trích xuất dữ liệu xử phạt đối với 1.826 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Từ ngày 11/1 đến ngày 20/1, hệ thống camera AI đã ghi nhận tổng cộng 1.826 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 398 trường hợp ô tô và 1.428 trường hợp xe máy.
Các lỗi vi phạm chủ yếu bao gồm: đi ngược chiều, đi sai làn đường, đi vào đường cấm, dừng đỗ không đúng quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông…
Người dân có thể tra cứu thông tin vi phạm TẠI ĐÂY
Đối với các hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống Camera AI, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức: Trực tiếp đến trụ sở các Đội Cảnh sát giao thông để làm việc hoặc trực tuyến thông qua ứng dụng iHanoi (không cần đến cơ quan Công an).
Hướng dẫn xác nhận và nộp phạt trên ứng dụng iHanoi:
Bước 2: Truy cập ứng dụng → mục “Giao thông – Thông báo phạt nguội” để xem chi tiết. Nếu chưa đồng ý: đến trực tiếp cơ quan Công an để kiểm tra, đối chiếu. Nếu đồng ý: xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống.
Bước 3: Lập và ký biên bản vi phạm hành chính Cơ quan Công an lập biên bản và gửi trên iHanoi. Người vi phạm kiểm tra, ký số và gửi lại trên hệ thống.
Bước 4: Nhận quyết định xử phạt: Quyết định xử phạt được ban hành và gửi trực tuyến qua ứng dụng.
Bước 5: Nộp phạt trực tuyến: Kiểm tra lại thông tin (hành vi, mức xử phạt…) và thực hiện thanh toán qua mã QR tích hợp.
Bước 6: Hoàn tất xử lý vi phạm
Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ hiển thị biên lai điện tử; tự động cập nhật trạng thái đã chấp hành; thực hiện trả lại tang vật, phương tiện (nếu có); gỡ thông báo đăng kiểm đối với ô tô.Toàn bộ quy trình được thực hiện đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Lực lượng chức năng khuyến cáo việc xử lý qua môi trường điện tử giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và tăng tính minh bạch trong công tác xử lý vi phạm. Đề nghị chủ phương tiện chủ động tra cứu, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.
