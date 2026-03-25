Hà Nội: Danh sách 77 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 23/3 - 24/3

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ từ 7h30' ngày 23/3 - 7h30' ngày 24/3, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 77 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km06), camera nhận diện biển số và đếm lưu lượng đã ghi nhận tới 15.241 lượt phương tiện. Công nghệ AI đã xác lập kỷ lục khi nhận diện thành công 100% biển số phương tiện lưu thông qua trạm, tạo cơ sở dữ liệu vững chắc cho việc truy vết và xử lý vi phạm.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn trên cao tốc bị Camera AI ghi hình.

Tại nút giao Km20, hệ thống ghi nhận 11.749 lượt phương tiện. Qua phân tích bằng thuật toán tiên tiến, AI đã phát ra 40 cảnh báo vi phạm. Các hành vi thiếu an toàn như không thắt dây bảo hiểm và sử dụng điện thoại khi lái xe đã bị ghi hình làm bằng chứng xử phạt.

Thông số tốc độ trong 24 giờ qua cũng cho thấy nhiều diễn biến đáng chú ý. Tại Km12, dù lưu lượng ghi nhận thấp nhưng tốc độ cao nhất đạt tới 116 km/h. Trong khi đó, tại Km20, một trường hợp xe con đã bị xác định vi phạm quá tốc độ sau khi vượt qua hệ thống cảnh báo và kiểm duyệt của AI.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 23-03-2026 22:15:14 Vi phạm của người tham gia giao thông Ô tô tải từ 3,5 tấn 89C17252 Vàng 2 23-03-2026 18:24:15 Vi phạm của người tham gia giao thông Ô tô con 30M50781 Trắng 3 24-03-2026 06:24:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 292158223 Trắng 4 24-03-2026 06:19:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99AE06839 Trắng 5 24-03-2026 06:08:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B5662 Trắng 6 24-03-2026 05:58:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L558476 Trắng 7 23-03-2026 17:34:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N105812 Trắng 8 23-03-2026 17:22:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA66600 Trắng 9 23-03-2026 16:57:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y709757 Trắng 10 23-03-2026 16:19:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X96638 Trắng 11 23-03-2026 16:02:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18P75777 Trắng 12 23-03-2026 15:40:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC01703 Trắng 13 23-03-2026 15:31:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 60B385070 Trắng 14 23-03-2026 14:50:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F32835 Trắng 15 23-03-2026 14:22:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H175570 Trắng 16 23-03-2026 14:16:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S153204 Trắng 17 23-03-2026 14:05:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD16057 Trắng 18 23-03-2026 13:57:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34F115517 Trắng 19 23-03-2026 13:37:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B517067 Trắng 20 23-03-2026 12:44:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V37897 Trắng 21 23-03-2026 12:17:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N194023 Trắng 22 23-03-2026 11:49:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 9Z64283 Trắng 23 23-03-2026 11:48:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38X137077 Trắng 24 23-03-2026 11:31:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F63266 Trắng 25 23-03-2026 11:24:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37N165966 Trắng 26 24-03-2026 06:56:47 Không đội mũ Xe mô tô 29L197209 Trắng 27 23-03-2026 18:03:05 Không đội mũ Xe mô tô 29G181233 Trắng 28 23-03-2026 18:01:34 Không đội mũ Xe mô tô 29K145938 Trắng 29 23-03-2026 17:31:11 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng 30 23-03-2026 16:52:26 Không đội mũ Xe mô tô 29Z60837 Trắng 31 23-03-2026 16:49:35 Không đội mũ Xe mô tô 29T142831 Trắng 32 23-03-2026 16:39:50 Không đội mũ Xe mô tô 17H611000 Trắng 33 23-03-2026 16:38:10 Không đội mũ Xe mô tô 59P236961 Trắng 34 23-03-2026 16:31:56 Không đội mũ Xe mô tô 29BF01841 Trắng 35 23-03-2026 16:26:21 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 36 23-03-2026 16:26:10 Không đội mũ Xe mô tô 15B132247 Trắng 37 23-03-2026 16:20:57 Không đội mũ Xe mô tô 99G14184 Trắng 38 23-03-2026 16:16:27 Không đội mũ Xe mô tô 29X91521 Trắng 39 23-03-2026 16:11:40 Không đội mũ Xe mô tô 29P179227 Trắng 40 23-03-2026 16:09:58 Không đội mũ Xe mô tô 19K139118 Trắng 41 23-03-2026 16:01:32 Không đội mũ Xe mô tô 29M191983 Trắng 42 23-03-2026 15:52:10 Không đội mũ Xe mô tô 19AF04488 Trắng 43 23-03-2026 15:39:37 Không đội mũ Xe mô tô 88H139366 Trắng 44 23-03-2026 15:21:33 Không đội mũ Xe mô tô 98B129034 Trắng 45 23-03-2026 15:00:27 Không đội mũ Xe mô tô 36B276074 Trắng 46 23-03-2026 15:00:04 Không đội mũ Xe mô tô 29B19180 Trắng 47 23-03-2026 14:18:11 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 48 23-03-2026 14:12:13 Không đội mũ Xe mô tô 29BH17185 Trắng 49 23-03-2026 14:08:55 Không đội mũ Xe mô tô 18H156140 Trắng 50 23-03-2026 13:31:43 Không đội mũ Xe mô tô 29P189245 Trắng 51 23-03-2026 13:29:46 Không đội mũ Xe mô tô 29A02549 Trắng 52 23-03-2026 12:30:47 Không đội mũ Xe mô tô 29H156778 Trắng 53 23-03-2026 12:27:41 Không đội mũ Xe mô tô 29M147506 Trắng 54 23-03-2026 12:24:36 Không đội mũ Xe mô tô 36C157225 Trắng 55 23-03-2026 12:16:18 Không đội mũ Xe mô tô 29126668 Trắng 56 23-03-2026 11:51:39 Không đội mũ Xe mô tô 29E125502 Trắng 57 23-03-2026 11:38:48 Không đội mũ Xe mô tô 29M196263 Trắng 58 23-03-2026 11:15:08 Không đội mũ Xe mô tô 60H61023 Trắng 59 23-03-2026 11:13:00 Không đội mũ Xe mô tô 99F135154 Trắng 60 23-03-2026 11:11:32 Không đội mũ Xe mô tô 19P124568 Trắng 61 23-03-2026 11:06:19 Không đội mũ Xe mô tô 29U143861 Trắng 62 23-03-2026 11:04:36 Không đội mũ Xe mô tô 29AB29667 Trắng 63 23-03-2026 10:59:14 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 64 23-03-2026 10:34:04 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 65 23-03-2026 10:21:48 Không đội mũ Xe mô tô 18C116213 Trắng 66 23-03-2026 10:19:54 Không đội mũ Xe mô tô 29X747874 Trắng 67 23-03-2026 10:18:13 Không đội mũ Xe mô tô 29B147082 Trắng 68 23-03-2026 10:08:28 Không đội mũ Xe mô tô 35B101666 Trắng 69 23-03-2026 10:06:39 Không đội mũ Xe mô tô 29BN03877 Trắng 70 23-03-2026 09:45:27 Không đội mũ Xe mô tô 28G116901 Trắng 71 23-03-2026 09:44:29 Không đội mũ Xe mô tô 35B271946 Trắng 72 23-03-2026 09:34:37 Không đội mũ Xe mô tô 88F16551 Trắng 73 23-03-2026 09:28:22 Không đội mũ Xe mô tô 29Z139971 Trắng 74 23-03-2026 09:17:31 Không đội mũ Xe mô tô 29V740554 Trắng 75 23-03-2026 08:57:10 Không đội mũ Xe mô tô 29E128867 Trắng 76 23-03-2026 08:44:35 Không đội mũ Xe mô tô 19F137688 Trắng 77 23-03-2026 07:58:03 Không đội mũ Xe mô tô 30N11257 Trắng