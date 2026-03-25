Hà Nội: Danh sách 77 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 23/3 - 24/3

Thứ tư, 09:57 25/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ 7h30 ngày 23/3 đến 7h30 ngày 24/3/2026), hệ thống Camera AI của Cục Cảnh sát giao thông đã ghi nhận, phân tích và hỗ trợ phát hiện nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc và địa bàn đô thị trọng điểm.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ từ 7h30' ngày 23/3 - 7h30' ngày 24/3, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 77 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km06), camera nhận diện biển số và đếm lưu lượng đã ghi nhận tới 15.241 lượt phương tiện. Công nghệ AI đã xác lập kỷ lục khi nhận diện thành công 100% biển số phương tiện lưu thông qua trạm, tạo cơ sở dữ liệu vững chắc cho việc truy vết và xử lý vi phạm.

Hà Nội ghi nhận 77 trường hợp vi phạm giao thông qua Camera AI ngày 23 - 24 / 3 / 2026 - Ảnh 1.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn trên cao tốc bị Camera AI ghi hình.

Tại nút giao Km20, hệ thống ghi nhận 11.749 lượt phương tiện. Qua phân tích bằng thuật toán tiên tiến, AI đã phát ra 40 cảnh báo vi phạm. Các hành vi thiếu an toàn như không thắt dây bảo hiểm và sử dụng điện thoại khi lái xe đã bị ghi hình làm bằng chứng xử phạt.

Thông số tốc độ trong 24 giờ qua cũng cho thấy nhiều diễn biến đáng chú ý. Tại Km12, dù lưu lượng ghi nhận thấp nhưng tốc độ cao nhất đạt tới 116 km/h. Trong khi đó, tại Km20, một trường hợp xe con đã bị xác định vi phạm quá tốc độ sau khi vượt qua hệ thống cảnh báo và kiểm duyệt của AI.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
123-03-2026 22:15:14Vi phạm của người tham gia giao thôngÔ tô tải từ 3,5 tấn89C17252Vàng
223-03-2026 18:24:15Vi phạm của người tham gia giao thôngÔ tô con30M50781Trắng
324-03-2026 06:24:51Vượt đèn đỏXe mô tô292158223Trắng
424-03-2026 06:19:16Vượt đèn đỏXe mô tô99AE06839Trắng
524-03-2026 06:08:05Vượt đèn đỏXe mô tô17B5662Trắng
624-03-2026 05:58:12Vượt đèn đỏXe mô tô29L558476Trắng
723-03-2026 17:34:12Vượt đèn đỏXe mô tô29N105812Trắng
823-03-2026 17:22:07Vượt đèn đỏXe mô tô29AA66600Trắng
923-03-2026 16:57:48Vượt đèn đỏXe mô tô29Y709757Trắng
1023-03-2026 16:19:26Vượt đèn đỏXe mô tô30X96638Trắng
1123-03-2026 16:02:01Vượt đèn đỏXe mô tô18P75777Trắng
1223-03-2026 15:40:30Vượt đèn đỏXe mô tô29AC01703Trắng
1323-03-2026 15:31:09Vượt đèn đỏXe mô tô60B385070Trắng
1423-03-2026 14:50:59Vượt đèn đỏXe mô tô30F32835Trắng
1523-03-2026 14:22:31Vượt đèn đỏXe mô tô29H175570Trắng
1623-03-2026 14:16:32Vượt đèn đỏXe mô tô29S153204Trắng
1723-03-2026 14:05:04Vượt đèn đỏXe mô tô29BD16057Trắng
1823-03-2026 13:57:17Vượt đèn đỏXe mô tô34F115517Trắng
1923-03-2026 13:37:57Vượt đèn đỏXe mô tô36B517067Trắng
2023-03-2026 12:44:19Vượt đèn đỏXe mô tô29V37897Trắng
2123-03-2026 12:17:44Vượt đèn đỏXe mô tô29N194023Trắng
2223-03-2026 11:49:13Vượt đèn đỏXe mô tô9Z64283Trắng
2323-03-2026 11:48:34Vượt đèn đỏXe mô tô38X137077Trắng
2423-03-2026 11:31:59Vượt đèn đỏXe mô tô30F63266Trắng
2523-03-2026 11:24:14Vượt đèn đỏXe mô tô37N165966Trắng
2624-03-2026 06:56:47Không đội mũXe mô tô29L197209Trắng
2723-03-2026 18:03:05Không đội mũXe mô tô29G181233Trắng
2823-03-2026 18:01:34Không đội mũXe mô tô29K145938Trắng
2923-03-2026 17:31:11Không đội mũXe mô tô36F120197Trắng
3023-03-2026 16:52:26Không đội mũXe mô tô29Z60837Trắng
3123-03-2026 16:49:35Không đội mũXe mô tô29T142831Trắng
3223-03-2026 16:39:50Không đội mũXe mô tô17H611000Trắng
3323-03-2026 16:38:10Không đội mũXe mô tô59P236961Trắng
3423-03-2026 16:31:56Không đội mũXe mô tô29BF01841Trắng
3523-03-2026 16:26:21Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
3623-03-2026 16:26:10Không đội mũXe mô tô15B132247Trắng
3723-03-2026 16:20:57Không đội mũXe mô tô99G14184Trắng
3823-03-2026 16:16:27Không đội mũXe mô tô29X91521Trắng
3923-03-2026 16:11:40Không đội mũXe mô tô29P179227Trắng
4023-03-2026 16:09:58Không đội mũXe mô tô19K139118Trắng
4123-03-2026 16:01:32Không đội mũXe mô tô29M191983Trắng
4223-03-2026 15:52:10Không đội mũXe mô tô19AF04488Trắng
4323-03-2026 15:39:37Không đội mũXe mô tô88H139366Trắng
4423-03-2026 15:21:33Không đội mũXe mô tô98B129034Trắng
4523-03-2026 15:00:27Không đội mũXe mô tô36B276074Trắng
4623-03-2026 15:00:04Không đội mũXe mô tô29B19180Trắng
4723-03-2026 14:18:11Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
4823-03-2026 14:12:13Không đội mũXe mô tô29BH17185Trắng
4923-03-2026 14:08:55Không đội mũXe mô tô18H156140Trắng
5023-03-2026 13:31:43Không đội mũXe mô tô29P189245Trắng
5123-03-2026 13:29:46Không đội mũXe mô tô29A02549Trắng
5223-03-2026 12:30:47Không đội mũXe mô tô29H156778Trắng
5323-03-2026 12:27:41Không đội mũXe mô tô29M147506Trắng
5423-03-2026 12:24:36Không đội mũXe mô tô36C157225Trắng
5523-03-2026 12:16:18Không đội mũXe mô tô29126668Trắng
5623-03-2026 11:51:39Không đội mũXe mô tô29E125502Trắng
5723-03-2026 11:38:48Không đội mũXe mô tô29M196263Trắng
5823-03-2026 11:15:08Không đội mũXe mô tô60H61023Trắng
5923-03-2026 11:13:00Không đội mũXe mô tô99F135154Trắng
6023-03-2026 11:11:32Không đội mũXe mô tô19P124568Trắng
6123-03-2026 11:06:19Không đội mũXe mô tô29U143861Trắng
6223-03-2026 11:04:36Không đội mũXe mô tô29AB29667Trắng
6323-03-2026 10:59:14Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
6423-03-2026 10:34:04Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
6523-03-2026 10:21:48Không đội mũXe mô tô18C116213Trắng
6623-03-2026 10:19:54Không đội mũXe mô tô29X747874Trắng
6723-03-2026 10:18:13Không đội mũXe mô tô29B147082Trắng
6823-03-2026 10:08:28Không đội mũXe mô tô35B101666Trắng
6923-03-2026 10:06:39Không đội mũXe mô tô29BN03877Trắng
7023-03-2026 09:45:27Không đội mũXe mô tô28G116901Trắng
7123-03-2026 09:44:29Không đội mũXe mô tô35B271946Trắng
7223-03-2026 09:34:37Không đội mũXe mô tô88F16551Trắng
7323-03-2026 09:28:22Không đội mũXe mô tô29Z139971Trắng
7423-03-2026 09:17:31Không đội mũXe mô tô29V740554Trắng
7523-03-2026 08:57:10Không đội mũXe mô tô29E128867Trắng
7623-03-2026 08:44:35Không đội mũXe mô tô19F137688Trắng
7723-03-2026 07:58:03Không đội mũXe mô tô30N11257Trắng
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3

GĐXH - Chỉ trong ngày 20/3/2026, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (Camera AI) trên các tuyến cao tốc và nội đô đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông từ không thắt dây an toàn đến vượt đèn đỏ.

Tin liên quan

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3

Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1

Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ ngày 12/3 - 13/3

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh tính cách và vận mệnh của mỗi người.

GĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, hè 2026 được xem là thời điểm "vàng" để rũ bỏ vận xui, kích hoạt tài lộc và đón nhận những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

GĐXH - Mão có tính cách sâu sắc, thông minh, khôn khéo nhưng trong tháng 2 âm lịch này, chuyên gia phong thủy khuyên cần lưu ý tránh bất cẩn này vì dễ mất tài lộc.

GĐXH - Theo quy định, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là nghĩa vụ bắt buộc đối với cả doanh nghiệp và người lao động. Năm 2026, tiền lương phải đóng những khoản bảo hiểm xã hội nào?

GĐXH - Dự báo từ khoảng ngày 27 - 28/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa dông tại khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Lượng hành khách sử dụng metro và xe buýt tại TP.HCM tăng mạnh từ đầu tháng 3, đạt khoảng 340.000 lượt/ngày, tăng 35% so với cuối tháng 2. Nhiều yếu tố như học sinh trở lại trường, dịch vụ cải thiện và chính sách ưu đãi đang thúc đẩy người dân chuyển sang giao thông công cộng.

GĐXH - Khởi công từ năm 2020, dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài (đoạn nối đường Lê Đức Thọ – Phạm Hùng) đến nay vẫn dang dở nhiều năm. Đáng nói, phía sau lớp rào tạm, khu vực này đang bị biến tướng thành nơi đỗ xe, tập kết vật liệu xây dựng và bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27 - 28/3, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa dông cho khu vực vùng núi. Cuối tháng 3, khả năng Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng đầu mùa.

GĐXH - Khu đất dự án chậm tiến độ, rộng hàng nghìn mét vuông tại số 63 đường Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) hiện đang ngang nhiên bị lấn chiếm, biến tướng thành hệ thống sân thể thao và bãi trông giữ ô tô không phép quy mô lớn.

GĐXH - Từ năm 2026, nhiều chính sách về bảo hiểm y tế có lợi cho người tham gia. Đó là những chính sách gì?

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần mới từ nay đến 29/3 đã dự báo sự thay đổi bất ngờ các phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để nắm bắt cơ hội phát triển.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

