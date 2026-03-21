Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 20/3/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km06 hệ thống ghi nhận kỷ lục 14.868 phương tiện lưu thông qua điểm này với tỷ lệ nhận diện biển số chính xác đạt 100%.

Tại Km20 (hướng Lào Cai), trong số 11.527 phương tiện được "soi" kỹ lưỡng, camera đã phát hiện và ghi hình nhiều lỗi vi phạm phổ biến như: tài xế dùng điện thoại khi đang lái xe, hành khách không thắt dây an toàn... Đặc biệt, hệ thống đã tóm gọn 3 trường hợp chạy quá tốc độ và lập tức chuyển dữ liệu xử lý.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Không chỉ trên cao tốc, tại các "điểm nóng" trong thành phố Hà Nội, camera AI cũng hoạt động hết công suất. Điển hình tại ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, chỉ trong ngày 20/3, hệ thống đã trích xuất dữ liệu và lập hồ sơ vi phạm đối với 32 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và 10 trường hợp cố tình vượt đèn đỏ tại nút giao.

Theo Cục CSGT, việc triển khai camera AI tại các giao lộ giúp giảm tải áp lực cho lực lượng CSGT trực tiếp, đồng thời tạo tâm lý tự giác cho người tham gia giao thông vì "mắt thần" hoạt động không ngừng nghỉ 24/7.

Một điểm sáng trong công tác thực thi pháp luật giao thông năm 2026 chính là sự đồng hành của người dân. Thông qua không gian mạng và ứng dụng VNeTraffic, lực lượng chức năng đã tiếp nhận: 402 phản ánh vi phạm từ cộng đồng (gửi kèm hình ảnh, video clip).

62 trường hợp đã được xác minh có đủ căn cứ pháp lý và chuyển cho đơn vị có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 20/3:

1 20-03-2026 06:59:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D244405 Trắng 2 20-03-2026 06:31:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z55842 Trắng 3 20-03-2026 06:26:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K92682 Trắng 4 19-03-2026 17:48:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N174484 Trắng 5 19-03-2026 17:39:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U154525 Trắng 6 19-03-2026 15:27:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P15545 Trắng 7 19-03-2026 14:35:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P184776 Trắng 8 19-03-2026 07:07:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB29417 Trắng 9 19-03-2026 07:06:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L556755 Trắng 10 19-03-2026 09:24:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y24085 Trắng 11 20-03-2026 06:51:36 Không đội mũ Xe mô tô 30Y31310 Trắng 12 20-03-2026 06:05:29 Không đội mũ Xe mô tô 30F61593 Trắng 13 20-03-2026 05:44:56 Không đội mũ Xe mô tô 59Y351038 Trắng 14 19-03-2026 16:41:19 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940 Trắng 15 19-03-2026 16:27:49 Không đội mũ Xe mô tô 29M17066 Trắng 16 19-03-2026 16:15:23 Không đội mũ Xe mô tô 30Z92812 Trắng 17 19-03-2026 16:09:03 Không đội mũ Xe mô tô 29V557921 Trắng 18 19-03-2026 15:07:57 Không đội mũ Xe mô tô 29E162253 Trắng 19 19-03-2026 14:51:28 Không đội mũ Xe mô tô 30Y41282 Trắng 20 19-03-2026 14:46:20 Không đội mũ Xe mô tô 98B129034 Trắng 21 19-03-2026 14:19:33 Không đội mũ Xe mô tô 29BD12993 Trắng 22 19-03-2026 14:18:30 Không đội mũ Xe mô tô 29E222190 Trắng 23 19-03-2026 14:14:16 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 24 19-03-2026 13:49:17 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 25 19-03-2026 13:17:34 Không đội mũ Xe mô tô 29BD14166 Trắng 26 19-03-2026 12:56:16 Không đội mũ Xe mô tô 29B152506 Trắng 27 19-03-2026 12:28:36 Không đội mũ Xe mô tô 29S608203 Trắng 28 19-03-2026 12:26:29 Không đội mũ Xe mô tô 29X547630 Trắng 29 19-03-2026 12:13:42 Không đội mũ Xe mô tô 36B313696 Trắng 30 19-03-2026 11:30:34 Không đội mũ Xe mô tô 29X138851 Trắng 31 19-03-2026 11:23:51 Không đội mũ Xe mô tô 29F168952 Trắng 32 19-03-2026 11:17:46 Không đội mũ Xe mô tô 29AA24786 Trắng 33 19-03-2026 11:16:10 Không đội mũ Xe mô tô 36H98169 Trắng 34 19-03-2026 11:04:18 Không đội mũ Xe mô tô 29Y368420 Trắng 35 19-03-2026 10:06:52 Không đội mũ Xe mô tô 12K13876 Trắng 36 19-03-2026 09:24:42 Không đội mũ Xe mô tô 29Y24085 Trắng 37 19-03-2026 09:19:29 Không đội mũ Xe mô tô 89B184072 Trắng 38 19-03-2026 09:01:09 Không đội mũ Xe mô tô 29HD174435 Trắng 39 19-03-2026 07:44:38 Không đội mũ Xe mô tô 17B516668 Trắng 40 19-03-2026 07:37:14 Không đội mũ Xe mô tô 29G181233 Trắng 41 19-03-2026 07:15:04 Không đội mũ Xe mô tô 98D125728 Trắng 42 19-03-2026 07:00:20 Không đội mũ Xe mô tô 29T12747 Trắng