Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3

Thứ bảy, 10:50 21/03/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Chỉ trong ngày 20/3/2026, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (Camera AI) trên các tuyến cao tốc và nội đô đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông từ không thắt dây an toàn đến vượt đèn đỏ.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 20/3/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km06 hệ thống ghi nhận kỷ lục 14.868 phương tiện lưu thông qua điểm này với tỷ lệ nhận diện biển số chính xác đạt 100%.

Tại Km20 (hướng Lào Cai), trong số 11.527 phương tiện được "soi" kỹ lưỡng, camera đã phát hiện và ghi hình nhiều lỗi vi phạm phổ biến như: tài xế dùng điện thoại khi đang lái xe, hành khách không thắt dây an toàn... Đặc biệt, hệ thống đã tóm gọn 3 trường hợp chạy quá tốc độ và lập tức chuyển dữ liệu xử lý.

Hà Nội ghi nhận 42 trường hợp vi phạm giao thông qua Camera AI ngày 20 / 3 / 2026 - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Không chỉ trên cao tốc, tại các "điểm nóng" trong thành phố Hà Nội, camera AI cũng hoạt động hết công suất. Điển hình tại ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, chỉ trong ngày 20/3, hệ thống đã trích xuất dữ liệu và lập hồ sơ vi phạm đối với 32 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và 10 trường hợp cố tình vượt đèn đỏ tại nút giao.

Theo Cục CSGT, việc triển khai camera AI tại các giao lộ giúp giảm tải áp lực cho lực lượng CSGT trực tiếp, đồng thời tạo tâm lý tự giác cho người tham gia giao thông vì "mắt thần" hoạt động không ngừng nghỉ 24/7.

Một điểm sáng trong công tác thực thi pháp luật giao thông năm 2026 chính là sự đồng hành của người dân. Thông qua không gian mạng và ứng dụng VNeTraffic, lực lượng chức năng đã tiếp nhận: 402 phản ánh vi phạm từ cộng đồng (gửi kèm hình ảnh, video clip).

62 trường hợp đã được xác minh có đủ căn cứ pháp lý và chuyển cho đơn vị có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 20/3:

120-03-2026 06:59:05Vượt đèn đỏXe mô tô29D244405Trắng
220-03-2026 06:31:08Vượt đèn đỏXe mô tô30Z55842Trắng
320-03-2026 06:26:39Vượt đèn đỏXe mô tô30K92682Trắng
419-03-2026 17:48:55Vượt đèn đỏXe mô tô29N174484Trắng
519-03-2026 17:39:16Vượt đèn đỏXe mô tô29U154525Trắng
619-03-2026 15:27:21Vượt đèn đỏXe mô tô29P15545Trắng
719-03-2026 14:35:15Vượt đèn đỏXe mô tô29P184776Trắng
819-03-2026 07:07:22Vượt đèn đỏXe mô tô29AB29417Trắng
919-03-2026 07:06:44Vượt đèn đỏXe mô tô29L556755Trắng
1019-03-2026 09:24:44Vượt đèn đỏXe mô tô29Y24085Trắng
1120-03-2026 06:51:36Không đội mũXe mô tô30Y31310Trắng
1220-03-2026 06:05:29Không đội mũXe mô tô30F61593Trắng
1320-03-2026 05:44:56Không đội mũXe mô tô59Y351038Trắng
1419-03-2026 16:41:19Không đội mũXe mô tô35AA02940Trắng
1519-03-2026 16:27:49Không đội mũXe mô tô29M17066Trắng
1619-03-2026 16:15:23Không đội mũXe mô tô30Z92812Trắng
1719-03-2026 16:09:03Không đội mũXe mô tô29V557921Trắng
1819-03-2026 15:07:57Không đội mũXe mô tô29E162253Trắng
1919-03-2026 14:51:28Không đội mũXe mô tô30Y41282Trắng
2019-03-2026 14:46:20Không đội mũXe mô tô98B129034Trắng
2119-03-2026 14:19:33Không đội mũXe mô tô29BD12993Trắng
2219-03-2026 14:18:30Không đội mũXe mô tô29E222190Trắng
2319-03-2026 14:14:16Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
2419-03-2026 13:49:17Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
2519-03-2026 13:17:34Không đội mũXe mô tô29BD14166Trắng
2619-03-2026 12:56:16Không đội mũXe mô tô29B152506Trắng
2719-03-2026 12:28:36Không đội mũXe mô tô29S608203Trắng
2819-03-2026 12:26:29Không đội mũXe mô tô29X547630Trắng
2919-03-2026 12:13:42Không đội mũXe mô tô36B313696Trắng
3019-03-2026 11:30:34Không đội mũXe mô tô29X138851Trắng
3119-03-2026 11:23:51Không đội mũXe mô tô29F168952Trắng
3219-03-2026 11:17:46Không đội mũXe mô tô29AA24786Trắng
3319-03-2026 11:16:10Không đội mũXe mô tô36H98169Trắng
3419-03-2026 11:04:18Không đội mũXe mô tô29Y368420Trắng
3519-03-2026 10:06:52Không đội mũXe mô tô12K13876Trắng
3619-03-2026 09:24:42Không đội mũXe mô tô29Y24085Trắng
3719-03-2026 09:19:29Không đội mũXe mô tô89B184072Trắng
3819-03-2026 09:01:09Không đội mũXe mô tô29HD174435Trắng
3919-03-2026 07:44:38Không đội mũXe mô tô17B516668Trắng
4019-03-2026 07:37:14Không đội mũXe mô tô29G181233Trắng
4119-03-2026 07:15:04Không đội mũXe mô tô98D125728Trắng
4219-03-2026 07:00:20Không đội mũXe mô tô29T12747Trắng
Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1

GĐXH - Thông qua hệ thống Camera A.I hiện đại được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 11/01 đến 20/01/2026), Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và trích xuất dữ liệu xử phạt đối với 1.826 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1

Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1

Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3

Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ ngày 12/3 - 13/3

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ ngày 12/3 - 13/3

Danh sách xe máy bị phạt nguội tại Lâm Đồng đầu năm 2026

Danh sách xe máy bị phạt nguội tại Lâm Đồng đầu năm 2026

Danh sách 54 biển số xe máy vi phạm giao thông bị phạt nguội từ 12-15/2/2026 tại Thanh Hóa

Danh sách 54 biển số xe máy vi phạm giao thông bị phạt nguội từ 12-15/2/2026 tại Thanh Hóa

Cùng chuyên mục

Sinh vào 3 khung giờ sinh Âm lịch này: Đi chậm nhưng đi rất xa, hậu vận đáng nể

Sinh vào 3 khung giờ sinh Âm lịch này: Đi chậm nhưng đi rất xa, hậu vận đáng nể

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, người sinh vào một số khung giờ sinh Âm lịch không nổi bật về sự thông minh lại bù đắp bằng sự chăm chỉ, kiên trì và gặt hái thành quả xứng đáng.

Tháng 3, Hà nội rực rỡ với muôn sắc hoa, nhiều người thích thú tránh thủ check-in

Tháng 3, Hà nội rực rỡ với muôn sắc hoa, nhiều người thích thú tránh thủ check-in

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Những ngày tháng ba, Hà Nội như dịu dàng hơn trong muôn sắc của các loài hoa. Từ sắc trắng tinh khôi của hoa sưa, màu tim tím của hoa ban đến sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo. Tất cả đang tạo nên một sức hút khó cưỡng, thu hút người dân và du khách xuống phố để ghi lại những khoảnh khắc giao mùa độc đáo.

Hà Nội: Một buổi sáng trong 'chợ cấm' đầy nhếch nhác và nỗi lo an toàn thực phẩm?

Hà Nội: Một buổi sáng trong 'chợ cấm' đầy nhếch nhác và nỗi lo an toàn thực phẩm?

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Từ những vũng nước thải đen đục đến cảnh giết mổ gia cầm ngay trên vỉa hè, chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Hà Nội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe cộng đồng. Thực trạng kéo dài đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả quản lý trật tự đô thị tại phường Từ Liêm.

3 con giáp gặp vận may lớn trong tiết Xuân Phân 2026, càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ

3 con giáp gặp vận may lớn trong tiết Xuân Phân 2026, càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong 12 con giáp, 3 tuổi dưới đây được dự báo sẽ đón nhận nhiều cơ hội bứt phá rõ rệt nhất. Trong tiết Xuân Phân 2026, các con giáp càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ.

Học sinh, sinh viên đóng và hưởng BHYT như thế nào từ 1/7 khi tăng lương cơ sở?

Học sinh, sinh viên đóng và hưởng BHYT như thế nào từ 1/7 khi tăng lương cơ sở?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bảo hiểm y tế học sinh là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên. Dự kiến mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2026, mức đóng của nhóm đối tượng này có tăng?

Ngày sinh Âm lịch của người sống không dựa ai, tự mình làm nên thành công rực rỡ

Ngày sinh Âm lịch của người sống không dựa ai, tự mình làm nên thành công rực rỡ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, có những người ngay từ ngày sinh Âm lịch đã mang trong mình tư duy sắc bén và tính độc lập hiếm có.

3 con giáp không biết nịnh: Sống thẳng nên được quý, không sợ bị chơi xấu

3 con giáp không biết nịnh: Sống thẳng nên được quý, không sợ bị chơi xấu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những con giáp dưới đây, họ không mỉa mai, không bóng gió, càng không thích nói sau lưng, mọi chuyện đều được đưa ra rõ ràng, minh bạch.

Phú Thọ: 'Biến' đất trồng cây thành trang trại, chuyện 'hiếm' ở Cao Dương?

Phú Thọ: 'Biến' đất trồng cây thành trang trại, chuyện 'hiếm' ở Cao Dương?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dù được giao khoán với mục đích trồng cây lâu năm, thế nhưng một khu đất tại xã Cao Dương (Phú Thọ) lại “mọc” lên hàng loạt công trình chăn nuôi quy mô lớn. Sau phản ánh của báo chí, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm và yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục.

Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới năm 2026, hàng triệu lái xe cần biết

Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới năm 2026, hàng triệu lái xe cần biết

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Thông tư 30/2024/TT-BGTVT, từ tháng 3/2026, tem kiểm định dán ở góc trên bên phải kính lái ô tô không còn dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm cụ thể như mẫu cũ.

Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành công

Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành công

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Có những người luôn mang trong mình tiềm năng nhưng lại để sự lười biếng kéo lùi bước tiến. 4 con giáp dưới đây là những điển hình như vậy.

Xem nhiều

Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành công

Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành công

Đời sống

GĐXH - Có những người luôn mang trong mình tiềm năng nhưng lại để sự lười biếng kéo lùi bước tiến. 4 con giáp dưới đây là những điển hình như vậy.

3 khung giờ sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được lòng người

3 khung giờ sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được lòng người

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người sống không dựa ai, tự mình làm nên thành công rực rỡ

Ngày sinh Âm lịch của người sống không dựa ai, tự mình làm nên thành công rực rỡ

Đời sống
3 con giáp không biết nịnh: Sống thẳng nên được quý, không sợ bị chơi xấu

3 con giáp không biết nịnh: Sống thẳng nên được quý, không sợ bị chơi xấu

Đời sống
Tin sáng 19/3: Miền Bắc có 2 đợt 'rét nàng Bân' yếu; Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền

Tin sáng 19/3: Miền Bắc có 2 đợt 'rét nàng Bân' yếu; Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền

Đời sống

