Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3
GĐXH - Chỉ trong ngày 20/3/2026, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (Camera AI) trên các tuyến cao tốc và nội đô đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông từ không thắt dây an toàn đến vượt đèn đỏ.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 20/3/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km06 hệ thống ghi nhận kỷ lục 14.868 phương tiện lưu thông qua điểm này với tỷ lệ nhận diện biển số chính xác đạt 100%.
Tại Km20 (hướng Lào Cai), trong số 11.527 phương tiện được "soi" kỹ lưỡng, camera đã phát hiện và ghi hình nhiều lỗi vi phạm phổ biến như: tài xế dùng điện thoại khi đang lái xe, hành khách không thắt dây an toàn... Đặc biệt, hệ thống đã tóm gọn 3 trường hợp chạy quá tốc độ và lập tức chuyển dữ liệu xử lý.
Không chỉ trên cao tốc, tại các "điểm nóng" trong thành phố Hà Nội, camera AI cũng hoạt động hết công suất. Điển hình tại ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, chỉ trong ngày 20/3, hệ thống đã trích xuất dữ liệu và lập hồ sơ vi phạm đối với 32 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và 10 trường hợp cố tình vượt đèn đỏ tại nút giao.
Theo Cục CSGT, việc triển khai camera AI tại các giao lộ giúp giảm tải áp lực cho lực lượng CSGT trực tiếp, đồng thời tạo tâm lý tự giác cho người tham gia giao thông vì "mắt thần" hoạt động không ngừng nghỉ 24/7.
Một điểm sáng trong công tác thực thi pháp luật giao thông năm 2026 chính là sự đồng hành của người dân. Thông qua không gian mạng và ứng dụng VNeTraffic, lực lượng chức năng đã tiếp nhận: 402 phản ánh vi phạm từ cộng đồng (gửi kèm hình ảnh, video clip).
62 trường hợp đã được xác minh có đủ căn cứ pháp lý và chuyển cho đơn vị có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 20/3:
|1
|20-03-2026 06:59:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D244405
|Trắng
|2
|20-03-2026 06:31:08
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Z55842
|Trắng
|3
|20-03-2026 06:26:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K92682
|Trắng
|4
|19-03-2026 17:48:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29N174484
|Trắng
|5
|19-03-2026 17:39:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29U154525
|Trắng
|6
|19-03-2026 15:27:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P15545
|Trắng
|7
|19-03-2026 14:35:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P184776
|Trắng
|8
|19-03-2026 07:07:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AB29417
|Trắng
|9
|19-03-2026 07:06:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L556755
|Trắng
|10
|19-03-2026 09:24:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y24085
|Trắng
|11
|20-03-2026 06:51:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30Y31310
|Trắng
|12
|20-03-2026 06:05:29
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30F61593
|Trắng
|13
|20-03-2026 05:44:56
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|59Y351038
|Trắng
|14
|19-03-2026 16:41:19
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35AA02940
|Trắng
|15
|19-03-2026 16:27:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29M17066
|Trắng
|16
|19-03-2026 16:15:23
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30Z92812
|Trắng
|17
|19-03-2026 16:09:03
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V557921
|Trắng
|18
|19-03-2026 15:07:57
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E162253
|Trắng
|19
|19-03-2026 14:51:28
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30Y41282
|Trắng
|20
|19-03-2026 14:46:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|98B129034
|Trắng
|21
|19-03-2026 14:19:33
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BD12993
|Trắng
|22
|19-03-2026 14:18:30
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E222190
|Trắng
|23
|19-03-2026 14:14:16
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|24
|19-03-2026 13:49:17
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|25
|19-03-2026 13:17:34
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BD14166
|Trắng
|26
|19-03-2026 12:56:16
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B152506
|Trắng
|27
|19-03-2026 12:28:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S608203
|Trắng
|28
|19-03-2026 12:26:29
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X547630
|Trắng
|29
|19-03-2026 12:13:42
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36B313696
|Trắng
|30
|19-03-2026 11:30:34
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X138851
|Trắng
|31
|19-03-2026 11:23:51
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F168952
|Trắng
|32
|19-03-2026 11:17:46
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AA24786
|Trắng
|33
|19-03-2026 11:16:10
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36H98169
|Trắng
|34
|19-03-2026 11:04:18
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y368420
|Trắng
|35
|19-03-2026 10:06:52
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|12K13876
|Trắng
|36
|19-03-2026 09:24:42
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y24085
|Trắng
|37
|19-03-2026 09:19:29
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|89B184072
|Trắng
|38
|19-03-2026 09:01:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29HD174435
|Trắng
|39
|19-03-2026 07:44:38
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B516668
|Trắng
|40
|19-03-2026 07:37:14
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29G181233
|Trắng
|41
|19-03-2026 07:15:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|98D125728
|Trắng
|42
|19-03-2026 07:00:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29T12747
|Trắng
