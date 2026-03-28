Hà Nội: Danh sách 83 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 26 - 27/3

Thứ bảy, 12:37 28/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ ngày 26 đến 27/3/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng loạt hành vi vi phạm. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua từ ngày 26/3 - 27/3, hệ thống Camera AI của Cục CSGT đã ghi nhận tổng cộng 83 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, Tại khu vực Km20 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hơn 12.500 lượt phương tiện lưu thông. 

Qua phân tích hành vi thời gian thực, AI đã phát đi 33 cảnh báo nghi vấn, giúp lực lượng chức năng xác định 2 trường hợp vi phạm trực tiếp, đồng thời ghi nhận tốc độ cao nhất của phương tiện đạt mức 105 km/h. 

Cùng thời điểm đó, tại các nút giao trọng điểm của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cũng bóc tách và trích xuất dữ liệu của 40 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 41 trường hợp cố tình vượt đèn đỏ.

Danh sách 83 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình tại Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình.

Đáng chú ý, các ứng dụng như VNeTraffic, Facebook và Zalo tiếp nhận tới hơn 650 tin báo vi phạm. Từ những hình ảnh và video thực tế do người dân cung cấp, cơ quan chức năng đã chuyển xác minh và thực hiện quy trình xử lý đối với hàng chục trường hợp vi phạm rõ ràng. 

Thông qua dữ liệu giám sát này, lực lượng CSGT một lần nữa gửi đi thông điệp yêu cầu mỗi người tham gia giao thông cần tự giác thượng tôn pháp luật. Việc chấp hành tín hiệu đèn, đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn và tuyệt đối không sử dụng thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện không chỉ là nghĩa vụ để tránh "phạt nguội", mà trên hết là cách bảo vệ tính mạng cho chính mình và cộng đồng.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
126-03-2026 22:52:39Vi phạm của người tham gia giao thôngÔ tô tải dưới 3,5 tấn99H06745Vàng
226-03-2026 19:12:18Vi phạm của người tham gia giao thôngÔ tô tải từ 3,5 tấn73C05415Trắng
327-03-2026 06:54:08Vượt đèn đỏXe mô tô689Trắng
427-03-2026 06:53:40Vượt đèn đỏXe mô tô99V16841Trắng
527-03-2026 06:52:01Vượt đèn đỏXe mô tô29AD45021Trắng
627-03-2026 06:46:13Vượt đèn đỏXe mô tô19AH05614Trắng
727-03-2026 06:45:52Vượt đèn đỏXe mô tô29L24534Trắng
827-03-2026 06:45:51Vượt đèn đỏXe mô tô34H93403Trắng
927-03-2026 06:36:39Vượt đèn đỏXe mô tô9K39457Trắng
1027-03-2026 06:20:58Vượt đèn đỏXe mô tô5196123Trắng
1127-03-2026 06:17:49Vượt đèn đỏXe mô tô99E126689Trắng
1227-03-2026 06:04:22Vượt đèn đỏXe mô tô34B320655Trắng
1326-03-2026 17:41:52Vượt đèn đỏXe mô tô29AB02774Trắng
1426-03-2026 17:41:44Vượt đèn đỏXe mô tô37B153313Trắng
1526-03-2026 17:41:41Vượt đèn đỏXe mô tô39L67528Trắng
1626-03-2026 17:39:24Vượt đèn đỏXe mô tô29E272601Trắng
1726-03-2026 17:20:28Vượt đèn đỏXe mô tô18E123451Trắng
1826-03-2026 17:16:36Vượt đèn đỏXe mô tô29L192935Trắng
1926-03-2026 17:01:05Vượt đèn đỏXe mô tô29A823205Trắng
2026-03-2026 16:53:27Vượt đèn đỏXe mô tô28B122485Trắng
2126-03-2026 15:54:17Vượt đèn đỏXe mô tô30F29445Trắng
2226-03-2026 15:48:15Vượt đèn đỏXe mô tô36M15918Trắng
2326-03-2026 15:33:31Vượt đèn đỏXe mô tô36B626945Trắng
2426-03-2026 15:19:50Vượt đèn đỏXe mô tô36B28449Trắng
2526-03-2026 15:08:30Vượt đèn đỏXe mô tô29C206558Trắng
2626-03-2026 15:06:12Vượt đèn đỏXe mô tô93L85603Trắng
2726-03-2026 15:02:33Vượt đèn đỏXe mô tô234348Trắng
2826-03-2026 14:45:43Vượt đèn đỏXe mô tô29BE13039Trắng
2926-03-2026 14:16:33Vượt đèn đỏXe mô tô29A205147Trắng
3026-03-2026 14:03:26Vượt đèn đỏXe mô tô29X518495Trắng
3126-03-2026 14:02:51Vượt đèn đỏXe mô tô30X36818Trắng
3226-03-2026 13:59:00Vượt đèn đỏXe mô tô29H201483Trắng
3326-03-2026 13:49:23Vượt đèn đỏXe mô tô29L101990Trắng
3426-03-2026 13:47:30Vượt đèn đỏXe mô tô79N278709Trắng
3526-03-2026 13:45:41Vượt đèn đỏXe mô tô36AB65530Trắng
3626-03-2026 13:26:54Vượt đèn đỏXe mô tô29BC02050Trắng
3726-03-2026 12:54:06Vượt đèn đỏXe mô tô34AS24887Trắng
3826-03-2026 11:27:56Vượt đèn đỏXe mô tô49LI914Trắng
3926-03-2026 11:24:05Vượt đèn đỏXe mô tô28612459Trắng
4026-03-2026 11:04:34Vượt đèn đỏXe mô tô29AC14254Trắng
4126-03-2026 10:49:22Vượt đèn đỏXe mô tô29L166650Trắng
4226-03-2026 10:43:29Vượt đèn đỏXe mô tô98L71527Trắng
4326-03-2026 10:36:18Vượt đèn đỏXe mô tô29L126990Trắng
4427-03-2026 06:58:57Không đội mũXe mô tô29L152609Trắng
4526-03-2026 23:25:39Không đội mũXe mô tô29V342003Trắng
4626-03-2026 23:03:24Không đội mũXe mô tô20AA08317Trắng
4726-03-2026 23:02:36Không đội mũXe mô tô60C166581Trắng
4826-03-2026 22:05:47Không đội mũXe mô tô30Z15271Trắng
4926-03-2026 21:51:42Không đội mũXe mô tô59D232136Trắng
5026-03-2026 21:49:40Không đội mũXe mô tô291157626Trắng
5126-03-2026 21:33:36Không đội mũXe mô tô19AF06407Trắng
5226-03-2026 21:22:39Không đội mũXe mô tô5S101517Trắng
5326-03-2026 20:42:53Không đội mũXe mô tô33L192162Trắng
5426-03-2026 20:14:39Không đội mũXe mô tô29V758028Trắng
5526-03-2026 20:04:15Không đội mũXe mô tô29T152365Trắng
5626-03-2026 19:57:18Không đội mũXe mô tô08F160227Trắng
5726-03-2026 19:44:39Không đội mũXe mô tô18E104432Trắng
5826-03-2026 18:08:14Không đội mũXe mô tô29S679519Trắng
5926-03-2026 17:37:00Không đội mũXe mô tô36AB70864Trắng
6026-03-2026 17:31:45Không đội mũXe mô tô29N183308Trắng
6126-03-2026 17:18:10Không đội mũXe mô tô29BI07334Trắng
6226-03-2026 17:18:01Không đội mũXe mô tô36F120197Trắng
6326-03-2026 17:14:11Không đội mũXe mô tô29L134740Trắng
6426-03-2026 17:14:06Không đội mũXe mô tô29Z60837Trắng
6526-03-2026 16:54:43Không đội mũXe mô tô30Z27341Trắng
6626-03-2026 16:52:46Không đội mũXe mô tô29X99941Trắng
6726-03-2026 16:12:49Không đội mũXe mô tô29X537684Trắng
6826-03-2026 16:12:01Không đội mũXe mô tô22Y104638Trắng
6926-03-2026 16:11:08Không đội mũXe mô tô30N19423Trắng
7026-03-2026 15:52:13Không đội mũXe mô tô29T12747Trắng
7126-03-2026 15:49:33Không đội mũXe mô tô29Y765377Trắng
7226-03-2026 15:38:56Không đội mũXe mô tô19E141577Trắng
7326-03-2026 15:33:59Không đội mũXe mô tô19AA58035Trắng
7426-03-2026 15:33:58Không đội mũXe mô tô19AA58835Trắng
7526-03-2026 15:33:04Không đội mũXe mô tô29X340720Trắng
7626-03-2026 15:22:44Không đội mũXe mô tô89B184072Trắng
7726-03-2026 15:02:22Không đội mũXe mô tô19Y23236Trắng
7826-03-2026 15:00:35Không đội mũXe mô tô29L137217Trắng
7926-03-2026 14:45:08Không đội mũXe mô tô98B142531Trắng
8026-03-2026 14:40:33Không đội mũXe mô tô29V541876Trắng
8126-03-2026 14:36:59Không đội mũXe mô tô29X186640Trắng
8226-03-2026 14:17:42Không đội mũXe mô tô29BG06822Trắng
8326-03-2026 13:56:30Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
Hà Nội: Danh sách 77 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 23/3 - 24/3

GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ 7h30 ngày 23/3 đến 7h30 ngày 24/3/2026), hệ thống Camera AI của Cục Cảnh sát giao thông đã ghi nhận, phân tích và hỗ trợ phát hiện nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc và địa bàn đô thị trọng điểm.

Tin liên quan

Hà Nội: Danh sách 77 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 23/3 - 24/3

Hà Nội: Danh sách 77 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 23/3 - 24/3

Bắc Ninh: Danh sách 350 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 7/3 - 13/3

Bắc Ninh: Danh sách 350 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 7/3 - 13/3

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3

Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1

Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1

Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3

Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo góc nhìn tử vi kết hợp với xu hướng tài vận, từ nay đến cuối năm 2026 là thời điểm thuận lợi để một số con giáp hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy phương Đông, giờ sinh không chỉ đơn thuần là thời điểm một người chào đời mà còn được xem là yếu tố có thể tác động đến tính cách, vận trình và tài lộc trong tương lai.

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/5/2026, Nghị định 81/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, tại cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), hàng loạt máy móc, thiết bị và nhân lực đang được huy động để khẩn trương gia cường, sửa chữa các trụ cầu hư hỏng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 74,2 tỷ đồng do doanh nghiệp chi trả, tập trung xử lý nền móng nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình sau nhiều năm đưa vào khai thác.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý và con giáp Tỵ. Hai con giáp này cần đặc biệt chú ý các phương diện này để mang đến tài lộc.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sống khá thận trọng, ít khi đặt niềm tin tuyệt đối vào người khác.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường không nói suông, luôn hành động và nỗ lực hết mình, họ có nhiều cơ hội đạt được thành công.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động. Năm 2026, mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa những triền núi cao xanh thẳm, nơi hàng trăm cây chè cổ thụ vươn mình trong mây sương, làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc, xã Đồng Phúc chính thức được công nhận, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình gìn giữ và phát huy “báu vật” thiên nhiên của Thái Nguyên.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 15/5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt sẽ chính thức được bãi bỏ.

Đời sống

GĐXH - Có những con giáp được đánh giá là rất giỏi ứng biến bằng lời nói, thậm chí đôi khi sử dụng lời nói dối để đạt được mục đích hoặc giữ hòa khí.

Đời sống
Đời sống
Đời sống
Đời sống

