Hà Nội: Danh sách 83 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 26 - 27/3

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua từ ngày 26/3 - 27/3, hệ thống Camera AI của Cục CSGT đã ghi nhận tổng cộng 83 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, Tại khu vực Km20 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hơn 12.500 lượt phương tiện lưu thông.

Qua phân tích hành vi thời gian thực, AI đã phát đi 33 cảnh báo nghi vấn, giúp lực lượng chức năng xác định 2 trường hợp vi phạm trực tiếp, đồng thời ghi nhận tốc độ cao nhất của phương tiện đạt mức 105 km/h.

Cùng thời điểm đó, tại các nút giao trọng điểm của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cũng bóc tách và trích xuất dữ liệu của 40 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 41 trường hợp cố tình vượt đèn đỏ.

Trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình.

Đáng chú ý, các ứng dụng như VNeTraffic, Facebook và Zalo tiếp nhận tới hơn 650 tin báo vi phạm. Từ những hình ảnh và video thực tế do người dân cung cấp, cơ quan chức năng đã chuyển xác minh và thực hiện quy trình xử lý đối với hàng chục trường hợp vi phạm rõ ràng.

Thông qua dữ liệu giám sát này, lực lượng CSGT một lần nữa gửi đi thông điệp yêu cầu mỗi người tham gia giao thông cần tự giác thượng tôn pháp luật. Việc chấp hành tín hiệu đèn, đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn và tuyệt đối không sử dụng thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện không chỉ là nghĩa vụ để tránh "phạt nguội", mà trên hết là cách bảo vệ tính mạng cho chính mình và cộng đồng.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 26-03-2026 22:52:39 Vi phạm của người tham gia giao thông Ô tô tải dưới 3,5 tấn 99H06745 Vàng 2 26-03-2026 19:12:18 Vi phạm của người tham gia giao thông Ô tô tải từ 3,5 tấn 73C05415 Trắng 3 27-03-2026 06:54:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 689 Trắng 4 27-03-2026 06:53:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99V16841 Trắng 5 27-03-2026 06:52:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD45021 Trắng 6 27-03-2026 06:46:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AH05614 Trắng 7 27-03-2026 06:45:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L24534 Trắng 8 27-03-2026 06:45:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34H93403 Trắng 9 27-03-2026 06:36:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 9K39457 Trắng 10 27-03-2026 06:20:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 5196123 Trắng 11 27-03-2026 06:17:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99E126689 Trắng 12 27-03-2026 06:04:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B320655 Trắng 13 26-03-2026 17:41:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB02774 Trắng 14 26-03-2026 17:41:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37B153313 Trắng 15 26-03-2026 17:41:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 39L67528 Trắng 16 26-03-2026 17:39:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E272601 Trắng 17 26-03-2026 17:20:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18E123451 Trắng 18 26-03-2026 17:16:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L192935 Trắng 19 26-03-2026 17:01:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29A823205 Trắng 20 26-03-2026 16:53:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28B122485 Trắng 21 26-03-2026 15:54:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F29445 Trắng 22 26-03-2026 15:48:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36M15918 Trắng 23 26-03-2026 15:33:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B626945 Trắng 24 26-03-2026 15:19:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B28449 Trắng 25 26-03-2026 15:08:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C206558 Trắng 26 26-03-2026 15:06:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 93L85603 Trắng 27 26-03-2026 15:02:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 234348 Trắng 28 26-03-2026 14:45:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BE13039 Trắng 29 26-03-2026 14:16:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29A205147 Trắng 30 26-03-2026 14:03:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X518495 Trắng 31 26-03-2026 14:02:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X36818 Trắng 32 26-03-2026 13:59:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H201483 Trắng 33 26-03-2026 13:49:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L101990 Trắng 34 26-03-2026 13:47:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 79N278709 Trắng 35 26-03-2026 13:45:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AB65530 Trắng 36 26-03-2026 13:26:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC02050 Trắng 37 26-03-2026 12:54:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34AS24887 Trắng 38 26-03-2026 11:27:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 49LI914 Trắng 39 26-03-2026 11:24:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28612459 Trắng 40 26-03-2026 11:04:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC14254 Trắng 41 26-03-2026 10:49:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L166650 Trắng 42 26-03-2026 10:43:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98L71527 Trắng 43 26-03-2026 10:36:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L126990 Trắng 44 27-03-2026 06:58:57 Không đội mũ Xe mô tô 29L152609 Trắng 45 26-03-2026 23:25:39 Không đội mũ Xe mô tô 29V342003 Trắng 46 26-03-2026 23:03:24 Không đội mũ Xe mô tô 20AA08317 Trắng 47 26-03-2026 23:02:36 Không đội mũ Xe mô tô 60C166581 Trắng 48 26-03-2026 22:05:47 Không đội mũ Xe mô tô 30Z15271 Trắng 49 26-03-2026 21:51:42 Không đội mũ Xe mô tô 59D232136 Trắng 50 26-03-2026 21:49:40 Không đội mũ Xe mô tô 291157626 Trắng 51 26-03-2026 21:33:36 Không đội mũ Xe mô tô 19AF06407 Trắng 52 26-03-2026 21:22:39 Không đội mũ Xe mô tô 5S101517 Trắng 53 26-03-2026 20:42:53 Không đội mũ Xe mô tô 33L192162 Trắng 54 26-03-2026 20:14:39 Không đội mũ Xe mô tô 29V758028 Trắng 55 26-03-2026 20:04:15 Không đội mũ Xe mô tô 29T152365 Trắng 56 26-03-2026 19:57:18 Không đội mũ Xe mô tô 08F160227 Trắng 57 26-03-2026 19:44:39 Không đội mũ Xe mô tô 18E104432 Trắng 58 26-03-2026 18:08:14 Không đội mũ Xe mô tô 29S679519 Trắng 59 26-03-2026 17:37:00 Không đội mũ Xe mô tô 36AB70864 Trắng 60 26-03-2026 17:31:45 Không đội mũ Xe mô tô 29N183308 Trắng 61 26-03-2026 17:18:10 Không đội mũ Xe mô tô 29BI07334 Trắng 62 26-03-2026 17:18:01 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng 63 26-03-2026 17:14:11 Không đội mũ Xe mô tô 29L134740 Trắng 64 26-03-2026 17:14:06 Không đội mũ Xe mô tô 29Z60837 Trắng 65 26-03-2026 16:54:43 Không đội mũ Xe mô tô 30Z27341 Trắng 66 26-03-2026 16:52:46 Không đội mũ Xe mô tô 29X99941 Trắng 67 26-03-2026 16:12:49 Không đội mũ Xe mô tô 29X537684 Trắng 68 26-03-2026 16:12:01 Không đội mũ Xe mô tô 22Y104638 Trắng 69 26-03-2026 16:11:08 Không đội mũ Xe mô tô 30N19423 Trắng 70 26-03-2026 15:52:13 Không đội mũ Xe mô tô 29T12747 Trắng 71 26-03-2026 15:49:33 Không đội mũ Xe mô tô 29Y765377 Trắng 72 26-03-2026 15:38:56 Không đội mũ Xe mô tô 19E141577 Trắng 73 26-03-2026 15:33:59 Không đội mũ Xe mô tô 19AA58035 Trắng 74 26-03-2026 15:33:58 Không đội mũ Xe mô tô 19AA58835 Trắng 75 26-03-2026 15:33:04 Không đội mũ Xe mô tô 29X340720 Trắng 76 26-03-2026 15:22:44 Không đội mũ Xe mô tô 89B184072 Trắng 77 26-03-2026 15:02:22 Không đội mũ Xe mô tô 19Y23236 Trắng 78 26-03-2026 15:00:35 Không đội mũ Xe mô tô 29L137217 Trắng 79 26-03-2026 14:45:08 Không đội mũ Xe mô tô 98B142531 Trắng 80 26-03-2026 14:40:33 Không đội mũ Xe mô tô 29V541876 Trắng 81 26-03-2026 14:36:59 Không đội mũ Xe mô tô 29X186640 Trắng 82 26-03-2026 14:17:42 Không đội mũ Xe mô tô 29BG06822 Trắng 83 26-03-2026 13:56:30 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng