Video: Phẫn nộ người đàn ông hành hung shipper chảy máu miệng ở TP.HCM
GĐXH - Người đàn ông hành hung shipper chảy máu mũi sau tranh cãi khi nhận hàng ở TP.HCM được xác định là ông Nguyễn Duy Tấn (SN 1971, cư trú tại số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).
Theo CAO, Công an phường Rạch Dừa (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ xô xát giữa một shipper giao hàng và người nhận hàng xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10/5 anh Đ.T.C (SN 1991, ngụ phường Rạch Dừa) đến giao một đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn (SN 1971, cư trú tại số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).
Video: Người đàn ông hành hung shipper chảy máu miệng ở TPHCM (Nguồn: Báo điện tử Tiền Phong)
Trong quá trình nhận hàng, do cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt mua nên ông Tấn yêu cầu anh C mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng. Tuy nhiên, anh C không đồng ý, đồng thời hướng dẫn khách liên hệ với đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi, trả theo quy định vì shipper không có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hàng hoàn.
Khi anh C quay lại xe để rời đi, người đàn ông bất ngờ dùng tay đánh vào vùng mặt khiến nam shipper bị chảy máu mũi. Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Đáng chú ý, clip còn có đoạn ông Tấn ném thẳng con chó đang bế trên tay về phía nam shipper, sau đó còn rượt đuổi khiến nạn nhân phải bỏ chạy.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã nhanh chóng mời các cá nhân liên quan đến làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của ông Nguyễn Duy Tấn theo đúng quy định pháp luật.
