Dàn cảnh ‘ăn vạ’ lúc rạng sáng, nhóm thanh niên hù dọa có súng để cưỡng đoạt tiền người đi đường

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Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
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GĐXH - 3 đối tượng tại Thanh Hóa dàn cảnh va quệt giao thông, đe dọa có súng để uy hiếp và cưỡng đoạt tiền của người đi đường.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi lấy cớ va quệt giao thông để cưỡng đoạt tài sản của người đi đường, với tổng số tiền chiếm đoạt là 9,5 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h30 ngày 27/7, Lê Phạm Minh Vũ (SN 2003) điều khiển xe ô tô chở theo Nguyễn Đình Kiên (SN 2003), cùng trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa và Lê Danh Vũ (SN 2005, trú tại xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa).

Khi di chuyển đến gần khu vực UBND phường Sầm Sơn, thấy nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao và có hành vi khiêu khích, Vũ đã điều khiển xe tăng ga đuổi theo, rồi tạt đầu ép nhóm thanh niên vào lề đường và giữ được một nam thanh niên tên Nam, trú tại phường Nghi Sơn.

Mặc dù không xảy ra va chạm, nhưng các đối tượng vẫn "dựng chuyện" nạn nhân làm hư hỏng xe, yêu cầu gọi người nhà mang tiền đến bồi thường, đồng thời ép nạn nhân lên ô tô để uy hiếp.

Dàn cảnh ‘ăn vạ’ lúc rạng sáng, nhóm thanh niên hù dọa có súng để cưỡng đoạt tiền người đi đường - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Trong khi chờ gia đình Nam mang tiền đến bồi thường, nhóm của Vũ tiếp tục di chuyển đến khu vực vòng xuyến thuộc phường Đông Quang thì gặp 4 thanh thiếu niên đang đi trên 2 xe mô tô.

Cho rằng nhóm này "khiêu khích", Vũ lại tiếp tục thực hiện "kịch bản" dồn ép xe, rồi yêu cầu nhóm thanh niên phải đưa tiền để giải quyết va chạm giao thông.

Nhóm đối tượng đã đánh đập, đe dọa, buộc các nạn nhân lên xe ô tô, liên tục di chuyển để uy hiếp tinh thần, thậm chí dọa có súng để ép giao tiền. Do lo sợ, các nạn nhân đã gom được 2 triệu đồng đưa cho nhóm này. 

Riêng đối với Nam, các đối tượng tiếp tục giữ người và chỉ thả sau khi nhận của người nhà 7,5 triệu đồng để chuộc xe và chuộc người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng Công an khẩn trương xác minh, truy xét, nhanh chóng làm rõ toàn bộ vụ việc và bắt giữ 3 đối tượng. Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền 9,5 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng đã chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

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