Phú Thọ: Giả danh Công an cưỡng đoạt tiền quán nước, thanh niên 24 tuổi bị khởi tố

Ngày 10/7, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 9/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Nghĩa (SN 2001, trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, để tạo vỏ bọc phục vụ việc thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Bá Nghĩa đã mua trên mạng internet trang phục giống Công an nhân dân, cùng phù hiệu, biển số xe nền màu xanh và một số vật dụng liên quan nhằm giả danh lực lượng công an.

Đối tượng Nguyễn Bá Nghĩa trong bộ trang phục giả danh lực lượng công an và chiếc xe máy - (ảnh CAPT).

Theo cơ quan công an, khoảng 16h45 ngày 6/7, Công an xã Tam Hồng tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên mặc trang phục giống lực lượng công an, điều khiển xe mô tô gắn biển số nền xanh, chữ màu trắng, có biểu hiện cưỡng đoạt tài sản tại thôn Lũng Thượng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Hồng đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, kịp thời khống chế đối tượng và đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nghĩa đến quán nước của chị Hoàng Thị Y tại thôn Lũng Thượng, tự giới thiệu là cán bộ mới được điều động về công tác tại Công an xã Tam Hồng. Để tạo lòng tin, đối tượng cho chủ quán xem một số hình ảnh lực lượng công an thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các quán bán hàng ven đường, sau đó yêu cầu chị Y nộp 100.000 đồng để được tiếp tục kinh doanh.

Đối tượng Nghĩa tại cơ quan công an - (ảnh CAPT).

Khi chị Y chần chừ, Nghĩa đe dọa sẽ lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng, buộc nạn nhân phải giao tiền.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, đối tượng tiếp tục đến một quán nước khác trên địa bàn với ý định thực hiện hành vi tương tự. Tuy nhiên, nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường, người dân đã kịp thời báo tin cho Công an xã Tam Hồng. Nhờ tinh thần cảnh giác của quần chúng và sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của lực lượng công an, đối tượng đã bị khống chế, ngăn chặn trước khi tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

