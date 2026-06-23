Hà Nội: Giá đất ở ‘tăng nóng’ tại phường Thanh Xuân tháng sau khi đường Nguyễn Tuân mở rộng, đường Vành đai 2,5 quy hoạch
GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá đất ở tại khu vực phường Thanh Xuân cũng tăng đáng kể, chung cư cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
Những tuyến đường được mở rộng, quy hoạch tại khu vực phường Thanh Xuân
Phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là một khu vực phát triển mạnh mẽ, được hình thành từ sự sáp nhập của nhiều phường cũ. Nơi đây không chỉ có diện tích lớn mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm đất ở. Với sự kết hợp giữa các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính và Thanh Xuân Bắc, cùng một phần của Trung Văn và Trung Hòa, phường Thanh Xuân đang trở thành trung tâm sống lý tưởng cho cư dân. Năm 2026, phường hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển và thu hút nhiều người đến sinh sống.
Thời gian qua, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phường Thanh Xuân cũng không nằm ngoài bức tranh đó. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Tuân, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng đã được mở rộng, tuyến đường Vành đai 2,5 cũng bắt đầu lộ diện sau khi giải phóng mặt bằng đã làm thay đổi diện mạo toàn khu vực.
Giá đất ở tăng mạnh tại phường Thanh Xuân
Sau khi hạ tầng giao thông phát triển, giá nhà đất trên địa bàn phường Thanh Xuân cũng có đà tăng trưởng vượt bậc. Khảo sát thực tế cho thấy, do quỹ đất ngày càng hạn hẹp, giá đất ở tại phường Thanh Xuân bứt tốc mạnh mẽ, giá bán phổ biến từ 180 cho đến 400 triệu đồng/m2. Thậm chí nhiều lô đất có diện tích rộng, vị trí đẹp còn chạm ngưỡng gần 800 triệu đồng/m2.
Đơn cử, lô đất ở rộng 320m2, sổ đỏ vuông vắn tại đường Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân đang được chính chủ rao bán với giá 235 tỷ đồng, tương đương khoảng 734,38 triệu đồng/m2.
Hay như mảnh đất ở, rộng 96m2 tại đường Tô Vĩnh Diện, phường Thanh Xuân đang được rao bán với giá 45 tỷ đồng (khoảng 421,88 triệu đồng/m2).
Nằm trên mặt ngõ rộng 2,8m tại đường Hoàng Ngân, phường Thanh Xuân, mảnh đất ở rộng 100m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 18,5 tỷ đồng, tương đương 185 triệu đồng/m2
Theo ghi nhận thực tế, giá đất ở hiện nay tại khu vực phường Thanh Xuân đã tăng khá cao so với giá đất tại bảng giá đất được UBND thành phố Hà Nội công bố theo Quyết định 52/2025/NQ – HĐND thành phố Hà Nội ban hành ngày 26/11/2026. Theo đó, giá đất vị trí 1 tại khu vực đường Khuất Duy Tiến có giá 149.919.000 đồng/m2, đường Lê Trọng Tấn có giá 105.784.000 đồng/m2, đường Lê Văn Lương là 175.760.000 đồng/m2, đường Hoàng Ngân 94.986.000 đồng/m2, đường Tô Vĩnh Diện là 106.680.000 đồng/m2...
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