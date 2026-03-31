Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Diễn biến giá đất ở tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026

Thứ ba, 09:59 31/03/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, thị trường đất ở tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) vẫn duy trì được sức nóng.

Thị trường đất nền tiếp tục "nổi sóng" tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao  bán đất tại khu vực 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng tiếp tục được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt là tại các phường Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng nơi còn quỹ đất lớn được đăng bán sôi động hơn cả.

Cụ thể, một lô đất rộng 50m2, tại phường Dương Nội hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 8,8 tỷ đồng, tương đương 176 triệu đồng/m2.

Nằm trên đường Quang Trung, lô đất dịch vụ phân khu B Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, rộng 50m2, mặt tiền 5m hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 14,3 tỷ đồng, tương đương 286 triệu đồng/m2.

Mảnh đất phân lô rộng 50m2 nằm ngay trên mặt phố Hà Trì, phường Kiến Hưng (tức phường Hà Cầu, quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 14,8 tỷ đồng, tương đương 246,47 triệu đồng/m2.

Chính chủ hiện đang rao bán lô đất rộng 60m2 tại đường Nguyễn Trực, phường Phú Lương với giá 6,54 tỷ đồng, tương đương 109 triệu đồng/m2.

Dù có lượng thông tin rao bán đất ở ít hơn, tuy nhiên giá đất ở tại phường Hà Đông lại tương đối cao. Đơn cử có thể kể đến một lô  đất ở              rộng 50m2 tại phường Hà Đông (tức phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 16,7 tỷ đồng, tương đương 334 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, Kiến Hưng và Yên Nghĩa đang có mức giá cao trong nhóm phường mới, lần lượt trên 200 triệu đồng/m². Tuy nhiên, nếu xét về "đỉnh giá", phường Hà Đông (mới) vẫn dẫn đầu với mức trên 300 triệu đồng/m² nhờ vị trí trung tâm và hạ tầng hoàn thiện.

Mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hà Đông cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng thuộc thành phố Hà Nội đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.

Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể 50 năm tuổi chuẩn bị được phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng ở Hà Đông

GĐXH - Sau khoảng 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông (TP Hà Nội) dự kiến sẽ được phá dỡ để xây dựng chung cư cao 34 tầng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top