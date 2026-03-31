Diễn biến giá đất ở tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026
GĐXH - Hiện nay, thị trường đất ở tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) vẫn duy trì được sức nóng.
Thị trường đất nền tiếp tục "nổi sóng" tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng
Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng tiếp tục được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt là tại các phường Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng nơi còn quỹ đất lớn được đăng bán sôi động hơn cả.
Cụ thể, một lô đất rộng 50m2, tại phường Dương Nội hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 8,8 tỷ đồng, tương đương 176 triệu đồng/m2.
Nằm trên đường Quang Trung, lô đất dịch vụ phân khu B Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, rộng 50m2, mặt tiền 5m hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 14,3 tỷ đồng, tương đương 286 triệu đồng/m2.
Mảnh đất phân lô rộng 50m2 nằm ngay trên mặt phố Hà Trì, phường Kiến Hưng (tức phường Hà Cầu, quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 14,8 tỷ đồng, tương đương 246,47 triệu đồng/m2.
Chính chủ hiện đang rao bán lô đất rộng 60m2 tại đường Nguyễn Trực, phường Phú Lương với giá 6,54 tỷ đồng, tương đương 109 triệu đồng/m2.
Dù có lượng thông tin rao bán đất ở ít hơn, tuy nhiên giá đất ở tại phường Hà Đông lại tương đối cao. Đơn cử có thể kể đến một lô đất ở rộng 50m2 tại phường Hà Đông (tức phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 16,7 tỷ đồng, tương đương 334 triệu đồng/m2.
Có thể thấy, Kiến Hưng và Yên Nghĩa đang có mức giá cao trong nhóm phường mới, lần lượt trên 200 triệu đồng/m². Tuy nhiên, nếu xét về "đỉnh giá", phường Hà Đông (mới) vẫn dẫn đầu với mức trên 300 triệu đồng/m² nhờ vị trí trung tâm và hạ tầng hoàn thiện.
Mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hà Đông cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.
