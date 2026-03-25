Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 3 xã, phường được hình thành từ thị xã Sơn Tây trong tháng 3/2026
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 2 phường Sơn Tây, phường Thiện Tùng và xã Đoài Phương được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ liên tục ấm nóng.
Thị trường đất nền tại 3 xã, phường mới thuộc thị xã Sơn Tây cũ khiến nhiều người khó tin
Khảo sát tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất ở tại khu vực 3 xã, phường mới được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá đã thiết lập mặt bằng mới.
Cụ thể, lô đất rộng 100m2 gần khu công nghệ cao Hòa Lạc, tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội (tức xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây cũ) hiện đang được rao bán với giá 3,3 tỷ đồng, tương đương 33 triệu đồng/m2.
Tại đường Quốc lộ 21A, tại phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội (tức phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây cũ), lô đất rộng 96m2, mặt tiền 4m hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,6 tỷ đồng, tương đương 27,08 triệu đồng/m2.
Lô đất rộng 100m2, mặt tiền 6m nằm trên đường 21, xã Đoài Phương (tức xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây cũ) hiện cũng đang được rao bán với giá 3 tỷ đồng, tương đương 30 triệu đồng/m2.
Hiện nay, theo khảo sát, giá đất ở tại 3 xã, phường mới được thành lập từ thị xã Sơn Tây cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 10 đến 50 triệu đồng/m2. Khu vực 3 xã, phường mới thuộc thị xã Sơn Tây (cũ), Hà Nội cũng là một trong những khu vực có tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng mạnh, quy hoạch đồng bộ và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới. Giá nhà đất tại khu vực này cũng đã tăng mạnh trong những năm vừa qua, thu hút lượng quan tâm lớn của những người có nhu cầu mua ở thực và cả nhà đầu tư.
3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây
Phường Sơn Tây
Hiện nay, phường Sơn Tây được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thịnh, Ngô Quyền, Viên Sơn và xã Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ.
Phường Tùng Thiện
Phường Tùng Thiện hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Khanh, Trung Sơn Trầm và xã Xuân Sơn thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên, dân số của các phường Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ.
Xã Đoài Phương
Sau sáp nhập, xã Đoài Phương được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Kim Sơn, Sơn Đông thuộc thị xã Sơn Tây; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Cổ Đông thuộc thị xã Sơn Tây.
Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng thiết kế phong cách, đi gần 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha, chỉ ngang xe đạpGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, pin lithium cho quãng đường gần 100km/lần sạc và mức giá chỉ từ 13,8 triệu đồng.