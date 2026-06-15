Dàn nghệ sĩ đặc biệt của concert Thanh xuân

Concert Thanh xuân: Kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam bằng thanh âm mới

Chiều 15/6/2026 tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố concert Thanh xuân - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức, đánh dấu bước mở rộng của tờ báo trong cách tiếp cận công chúng trẻ: từ báo chí, sự kiện đến âm nhạc và trải nghiệm trực tiếp.

Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức, đánh dấu bước mở rộng của tờ báo trong cách tiếp cận công chúng trẻ: từ báo chí, sự kiện đến âm nhạc và trải nghiệm trực tiếp.

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h00 ngày 27/6/2026 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Chia sẻ tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: "Chúng tôi chọn tên gọi "Thanh xuân" vì thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người: Đó là tuổi của ước mơ, của nhiệt huyết, của những lần dám thử, dám khác biệt và dám sống hết mình với điều mình tin tưởng. Và thanh xuân không chỉ là câu chuyện của tuổi tác, thanh xuân còn là năng lượng để bước về phía trước, là khát vọng tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Dù chương trình là "Thanh xuân" nhưng ông Phùng Công Sưởng cho biết, concert không chỉ dành riêng cho người trẻ, mà cho tất cả những ai luôn giữ trong mình niềm tin, sự tử tế và những rung động với cuộc sống.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức thông tin cho báo chí tại chương trình.

Tại cuộc họp báo, đại diện Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đặt 2 câu hỏi với BTC: "Vì sao Báo Tiền Phong lại 'gia nhập đường đua concert', trong khi đang định vị là đơn vị tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và các giải đấu thể thao?; và "Điểm khác của concert Thanh xuân với các concert của báo Nhân dân, VTV là gì?".

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết: "Tiền Phong là tờ báo có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn, như Giải vô địch Quốc gia Maraton từ năm 1958, đến nay đã bước sang năm thứ 68, hiện tại vẫn đang là giải đấu thể thao uy tín và danh giá.

Trong lĩnh vực giải trí có chương trình Hoa hậu Việt Nam đã bước sang năm thứ 38 và còn nhiều hoạt động khác nữa. Với tinh thần luôn tiên phong như tiên gọi của tờ Báo, lần này chúng tôi tiếp tục lựa chọn một lĩnh vực mới để thử sức mình, là tổ chức chương trình concert hướng đến giới trẻ. Bài học từ các chương trình đi trước là tiền đề ban tổ chức mang đến sự kiện tốt nhất cho khán giả.

Về điểm khác với các concert khác, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, điểm khác là Thanh xuân sẽ kể bằng ngôn ngữ của người trẻ. Tuy nhiên, cụ thể cách làm khác, ông Sưởng muốn giữ kín đến phút chót để đảm bảo tính bất ngờ. "Nhưng mục tiêu của chương trình là không chỉ để người trẻ thụ hưởng mà còn để họ là chủ thể sáng tạo", ông Phùng Công Sưởng nói. Mong muốn của BTC cũng hướng đến việc tổ chức thường niên, ở nhiều vùng miền khác nhau.

Dàn nghệ sĩ đặc biệt của concert Thanh xuân

Theo BTC, các ca khúc trong concert Thanh xuân sẽ được làm mới, được thể hiện qua phối khí, cấu trúc trình diễn và cách kết nối nhiều màu sắc âm nhạc: pop đương đại, rock, rap, EDM cùng chất liệu dân gian được xử lý bằng hơi thở mới. Chương trình hướng tới các tiết mục giàu năng lượng, có điểm nhấn thị giác và cảm xúc, vừa giữ độ trang trọng của một sự kiện tôn vinh tuổi trẻ Việt Nam, vừa tạo sự bùng nổ của đại nhạc hội ngoài trời tại Trường đua F1 Mỹ Đình.

Concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox.

Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.

Hà Myo và Hòa Minzy là những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ tham gia chương trình.

Đông Hùng, Võ Hạ Trâm mang đến nền tảng thanh nhạc và khả năng hát live ấn tượng. Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc bổ sung sắc thái giàu cảm xúc; Double2T và Hoaprox tạo thêm năng lượng trẻ, hiện đại. Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii và Hà Myo là những gương mặt được đông đảo khán giả trẻ quan tâm, yêu mến, góp phần mở rộng biên độ tiếp cận của chương trình.

Đặc biệt, trong dàn nghệ sĩ góp mặt tại concert Thanh xuân có những gương mặt từng được vinh danh ở Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - giải thưởng uy tín của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôn vinh các cá nhân trẻ có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực cho cộng đồng ở nhiều lĩnh vực.

Trong đó, Hà Myo và Hòa Minzy là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; Double2T là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ này không chỉ tạo sức hút cho chương trình, mà còn góp phần làm rõ tinh thần của concert Thanh xuân: Tôn vinh những người trẻ biết sáng tạo, bền bỉ theo đuổi đam mê, có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa năng lượng tích cực tới xã hội.

Ca sĩ Hà Myo.

Không bán vé nhưng khuyến khích khán giả đóng góp 50.000 đồng

Dự kiến sẽ có hơn 20.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân khấu. Để hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng vé trên thị trường gây ảnh hưởng đến quyền lợi khán giả cũng như uy tín của ban tổ chức, toàn bộ vé sẽ được định danh chính chủ bằng căn cước công dân.

Tất cả công dân từ 16 tuổi trở lên đều có thể đăng ký nhận vé thông qua cổng thông tin chính thức của ban tổ chức và hoàn toàn không mất phí. "Bên cạnh đó, chúng tôi khuyến khích mỗi khán giả đóng góp 50.000 đồng cho các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Với khoản đóng góp này, các bạn không chỉ có cơ hội tham dự concert quy mô lớn với dàn nghệ sĩ đông đảo mà còn cùng chung tay thực hiện những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Đây cũng là mức đóng góp mà chúng tôi cho rằng phù hợp để kết nối với đông đảo thanh niên Việt Nam", BTC cho biết.