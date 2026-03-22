Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 4 xã Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân tháng 3/2026

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 4 xã mới thuộc huyện Thường Tín cũ

Khảo sát tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất ở tại khu vực 4 xã mới tại huyện Thường Tín cũ được đăng tải khá rầm rộ.

Cụ thể, lô đất rộng 85m2 tại đường Nguyễn Du, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội (tức Thị trấn Thường Tín, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được rao bán với giá 10,62 tỷ đồng, tương đương 125 triệu đồng/m2.

Tại Khu B đô thị Thể Thao, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội (tức xã Tân Minh, huyện Thường Tín cũ), lô đất rộng 130,7m2, mặt tiền 12,3m hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 17,64 tỷ đồng, tương đương 135 triệu đồng/m2.

Lô đất rộng 65,8m2 gần khu đô thị Vin Olympic tại xã Chương Dương (tức xã Chương Dương, huyện Thường Tín cũ) hiện cũng đang được rao bán với giá 5,26 tỷ đồng, tương đương 80 triệu đồng/m2.

Lô đất rộng 40m2, cách 600m đến đường Vành đai 4 tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội (tức xã Hồng Vân, huyện Thường Tín cũ) hiện đang được đăng thông tin giao bán với giá 3,3 tỷ đồng, tương đương 82,5 triệu đồng/m2.

Hiện nay, theo khảo sát, giá đất ở tại 4 xã mới được thành lập từ huyện Thường Tín cũ đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 40 đến hơn 200 triệu đồng/m2. Khu vực 4 xã mới thuộc huyện Thường Tín (cũ), Hà Nội cũng là một trong những khu vực có tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng mạnh, quy hoạch đồng bộ và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới. Giá nhà đất tại khu vực này cũng đã tăng mạnh trong những năm vừa qua, thu hút lượng quan tâm lớn của những người có nhu cầu mua ở thực và cả nhà đầu tư.

4 xã mới được sáp nhập từ huyện Thường Tín

1. Xã Thường Tín

Hiện nay, xã Thường Tín được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Thường Tín, các xã Tiền Phong, Hiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê, Văn Bình, Văn Phú, phần còn lại của xã Đại Áng và xã Khánh Hà thuộc huyện Thường Tín cũ.

2. Xã Thượng Phúc

Xã Thượng Phúc sau sáp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Tân Minh, Dũng Tiến, Quất Động, Nghiêm Xuyên và Nguyễn Trãi thuộc huyện Thường Tín cũ.

3. Xã Chương Dương

Hiện nay xã Chương Dương được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Chương Dương, Lê Lợi, Thắng Lợi, Tự Nhiên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tô Hiệu và xã Vạn Nhất thuộc huyện Thường Tín cũ.

4. Xã Hồng Vân

Xã Hồng Vân hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở và xã Đông Mỹ thuộc huyện Thường Tín cũ.

