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Hà Nội: Chung cư tăng giá tại phường Thanh Xuân sau khi đường Nguyễn Tuân mở rộng, đường Vành đai 2,5 quy hoạch

Thứ hai, 14:25 22/06/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, quy hoạch giá nhà tại khu vực phường Thanh Xuân cũng tăng đáng kể, chung cư cũng thiết lập mặt bằng giá mới.

Những tuyến đường được mở rộng, quy hoạch tại khu vực phường Thanh Xuân

Hiện nay phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

Thời gian qua, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phường Thanh Xuân cũng không nằm ngoài bức tranh đó. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Tuân, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng đã được mở rộng, tuyến đường Vành đai 2,5 cũng bắt đầu lộ diện sau khi giải phóng mặt bằng đã làm thay đổi diện mạo toàn khu vực.

Giá nhà đất, giá chung cư tăng mạnh tại phường Thanh Xuân

Sau khi hạ tầng giao thông phát triển, giá nhà, đất trên địa bàn phường Thanh Xuân cũng có đà tăng trưởng vượt bậc. Không chỉ những căn nhà mặt phố, hay nhà trong ngõ bất ngờ biến thành mặt đường, ngay cả loại hình căn hộ chung cư cũng có sức hút mạnh mẽ.

Khảo sát thực tế cho thấy, phân khúc chung cư tại phường Thanh Xuân đã chạm, thậm chí nhiều căn đã vượt mức 100 triệu đồng/m2.

Đơn cử, một căn chung cư thiết kế 4 phòng ngủ, rộng 249,2m2 tại dự án Royal City, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân hiện đang được rao bán với giá 35 tỷ đồng, tương đương khoảng 140,45 triệu đồng/m2.

Hay như một căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 69,1m2 tại dự án Imperia Garden, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân đang được chính chủ rao bán với giá 7,85 tỷ đồng (khoảng 113,6 triệu đồng/m2).

Căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 71,22m2 tại dự án Chung cư H1, Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân cũng đang được chính chủ rao bán với giá 7,3 tỷ đồng, tương đương 102,5 triệu đồng/m2.

Theo ghi nhận thực tế, giá bán căn hộ chung cư tại phường Thanh Xuân hiện nay phổ biến từ 85-125 triệu đồng/m2 tùy thuộc vào dự án. Dù mức giá bán đã tăng cao, nhu cầu của người mua ở thực cũng vẫn rất lớn, tuy nhiên theo chị Lan Anh, một môi giới bất động sản tại khu vực này cho biết tính thanh khoản khá chậm. "Không ít căn chung cư đã được chào bán nhiều tháng vẫn chưa tìm được khách mua. Chủ nhà có nhu cầu bán phải chấp nhận chờ đợi hoặc điều chỉnh giá bán về mức hợp lý hơn so với kỳ vọng ban đầu", chị Lan Anh cho biết.

Hà Nội: Chung cư tăng giá tại phường Thanh Xuân sau khi đường Nguyễn Tuân mở rộng, đường Vành đai 2,5 quy hoạch - Ảnh 1.Hà Nội: Bắt giữ nhóm bảo vệ chung cư đuổi đánh khách nhập viện vì mâu thuẫn phí gửi xe ô tô

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Hà Nội: Chung cư tăng giá tại phường Thanh Xuân sau khi đường Nguyễn Tuân mở rộng, đường Vành đai 2,5 quy hoạch - Ảnh 2.Giá chung cư cho thuê tại xã Hoài Đức thiết lập mặt bằng giá mới tháng 6/2026

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê loạt chung cư trên địa bàn xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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