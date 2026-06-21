Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại phường Thanh Xuân 'tăng nhiệt' tháng 6/2026

Hiện nay phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

Diễn biến giá nhà mặt phố tại phường Thanh Xuân, Hà Nội tháng 6/2026

Tại thời điểm tháng 6/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà tại khu vực phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt, nóng hơn cả là loại hình nhà mặt phố cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 250-400 triệu đồng/m2, thậm chí có nhiều căn giá bán đã chạm ngưỡng 800 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà 5 tầng, rộng 90m2 nằm trên mặt phố Lê Trọng Tấn, phường Thanh Xuân, hiện đang được chính chủ rao bán với giá 80 tỷ đồng, tương đương 888,89 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố, thiết kế 5 tầng, rộng 60m2 tại phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân hiện đang được rao bán với giá 36 tỷ đồng, tương đương 600 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 3 tầng, rộng 44m2, sổ đỏ chính chủ tại đường Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân hiện đang được rao bán với giá 19 tỷ đồng, tương đương 431,82 triệu đồng/m2.

Hiện nay, nhà mặt phố nằm trên những trục đường chính, có vị trí thuận tiện, đặc biệt rất phù hợp kết hợp kinh doanh ngày càng có giá trị cao. Đặc biệt, nhiều dự án quy hoạch mới, như tuyến đường vành đai 2,5 được triển khai xây dựng, hệ thống giao thông tại khu vực phường Thanh Xuân cũng thông thoáng hơn, tạo động lực cho giá nhà đất trên địa bàn phường trở nên sôi động hơn.

Giá nhà mặt phố Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội tăng vọt GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà mặt phố trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh, đặc biệt là khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2026.