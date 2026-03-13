Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại các xã Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên diễn ra trong tháng 3/2026
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 3 xã mới: Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ liên tục ấm nóng.
Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 3 xã mới thuộc huyện Đan Phượng cũ
Khảo sát tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất ở tại khu vực 3 xã mới tại huyện Đan Phượng cũ được đăng tải khá rầm rộ.
Cụ thể, lô đất rộng 103,3m2 tại đường Đồng Ông, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, nay thuộc xã Đan Phượng mới hiện đang được rao bán với giá 22,21 tỷ đồng, tương đương 215 triệu đồng/m2.
Lô đất rộng 55m2, mặt tiền 4,6m tại đường Quốc lộ 32, xã Ô Diên, (tức xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 8,91 tỷ đồng, tương đương 162 triệu đồng/m2.
Lô đất rộng 47,8m2 tại xã Liên Minh (tức xã Thọ An, huyện Đan Phượng cũ) hiện cũng đang được rao bán với giá 3,89 tỷ đồng, tương đương 81,38 triệu đồng/m2.
Hiện nay, theo khảo sát, giá đất ở tại 3 xã mới được thành lập từ huyện Đan Phượng cũ đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 30 đến hơn 230 triệu đồng/m2. Khu vực 3 xã mới thuộc huyện Đan Phượng (cũ), Hà Nội là một trong những khu vực có tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng mạnh, quy hoạch đồng bộ và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới. Giá nhà đất tại khu vực này cũng đã tăng mạnh trong những năm vừa qua, thu hút lượng quan tâm lớn của những người có nhu cầu mua ở thực và cả nhà đầu tư.
3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng
1.Xã Đan Phượng
Hiện nay, xã Đan Phượng được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phùng và các xã Đồng Tháp, Song Phượng, Thượng Mỗ, Đan Phượng thuộc huyện Đan Phượng cũ.
2.Xã Ô Diên
Sau sáp nhập, xã Ô Diên được hình thành từ việc hợp nhất từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Liên Hà, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung (huyện Đan Phượng), một phần diện tích tự nhiên của xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), phần còn lại của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ).
3.Xã Liên Minh
Xã Liên Minh hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phương Đình, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Trung Châu, Thọ Xuân và Thọ An (huyện Đan Phượng cũ), một phần diện tích tự nhiên của xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng cũ) và xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ).
