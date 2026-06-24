Hà Nội: Giá nhà riêng trong ngõ tại phường Thanh Xuân tăng sau khi đường Nguyễn Tuân mở rộng, đường Vành đai 2,5 quy hoạch
GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá nhà riêng tại khu vực phường Thanh Xuân cũng tăng đáng kể, thậm chí loạt nhà riêng trong ngõ cũng vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn
Diện mạo mới của phường Thanh Xuân, Hà Nội
Phường Thanh Xuân, Hà Nội, là khu vực phát triển mạnh mẽ với diện tích lớn và nhiều cơ hội cho người tìm kiếm nhà ở. Tại đây, giá nhà đang có xu hướng tăng đáng kể, nhờ sự kết hợp giữa các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính và Thanh Xuân Bắc. Năm 2026, phường hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút nhiều cư dân mới, tạo nên một trung tâm sống lý tưởng.
Thời gian qua, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phường Thanh Xuân cũng không nằm ngoài bức tranh đó. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Tuân, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng đã được mở rộng, tuyến đường Vành đai 2,5 cũng bắt đầu lộ diện sau khi giải phóng mặt bằng đã làm thay đổi diện mạo toàn khu vực.
Giá nhà riêng trong ngõ tại phường Thanh Xuân vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn
Sau khi hạ tầng giao thông phát triển, giá nhà riêng trên địa bàn phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cũng có đà tăng trưởng vượt bậc. Khảo sát thực tế cho thấy, giá nhà riêng tại phường Thanh Xuân bứt tốc mạnh mẽ, giá bán phổ biến từ 180 cho đến 300 triệu đồng/m2. Thậm chí nhiều căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn phường cũng đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.
Đơn cử, căn nhà riêng, thiết kế 7 tầng, rộng 40m2 tại phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân, sổ đỏ vuông vắn hiện đang được rao bán với giá 12,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 312,5 triệu đồng/m2.
Căn nhà 4 tầng, có diện tích rất khiêm tốn chỉ 19m2 tại ngõ 55 phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân hiện đang được rao bán với giá 5,5 tỷ đồng, tương đương 289,47 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m, ngõ 172, phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 20,5m2 hiện đang được chính chủ đăng thông tin rao bán với giá 4,49 tỷ đồng, tương đương 243,42 triệu đồng/m2
Theo ghi nhận thực tế, giá bán những căn nhà riêng, có diện tích nhỏ hẹp dưới 25m2 đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn, những căn nhà có diện tích rộng hơn từ 30-50m2, thiết kế từ 4-6 tầng cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng, thậm chí còn vượt và chạm ngưỡng 10 tỷ đồng/căn. Dù mức giá bán đã tăng cao, nhu cầu của người mua ở thực cũng vẫn rất lớn, tuy nhiên theo chị Lan Anh, một môi giới bất động sản tại khu vực này cho biết tính thanh khoản cũng không mạnh như kỳ vọng. "Nhà riêng được rao bán nhiều, thậm chí có căn được chào bán nhiều tháng vẫn chưa tìm được khách mua. Chủ nhà có nhu cầu bán phải chấp nhận chờ đợi hoặc điều chỉnh giá bán về mức hợp lý hơn so với kỳ vọng ban đầu", chị Lan Anh cho biết.
Theo ghi nhận thực tế, giá nhà riêng, giá đất ở hiện nay tại khu vực phường Thanh Xuân đã tăng khá cao so với giá đất tại bảng giá đất được UBND thành phố Hà Nội công bố theo Quyết định 52/2025/NQ – HĐND thành phố Hà Nội ban hành ngày 26/11/2026. Theo đó, giá đất vị trí 1 tại khu vực đường Khuất Duy Tiến có giá 149.919.000 đồng/m2, đường Lê Trọng Tấn có giá 105.784.000 đồng/m2, đường Lê Văn Lương là 175.760.000 đồng/m2, đường Hoàng Ngân 94.986.000 đồng/m2, đường Tô Vĩnh Diện là 106.680.000 đồng/m2...
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