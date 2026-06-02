Tháng 6/2026, nhà riêng trong ngõ tại xã Hoài Đức, Hà Nội vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Thứ ba, 14:26 02/06/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà riêng, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Hiện nay xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Nhà riêng trong ngõ tại xã Hoài Đức thiết lập mặt bằng giá mới tháng 6/2026

Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới. Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Tại thời điểm tháng 6/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà đất tại xã Hoài Đức được đăng tải khá rầm rộ, giá bán tương đối cao. Thậm chí, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ, giá bán đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 36m2 nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m, cách 20m ra đường ngõ ô tô có thể lưu thông, tại đường Đại Tự xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 5 tỷ đồng, tương đương 138,89 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 2m, tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức cũ, tức xã Hoài Đức mới, căn nhà thiết kế 4 phòng ngủ, rộng 33m2 hiện đang được rao bán với giá 4 tỷ đồng, tương đương 121,21 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 32m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường Lai Xá, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 3,8 tỷ đồng, tương đương 118,75 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà trên địa bàn xã Hoài Đức mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng xã Hoài Đức tháng 5/2026

Giá xe Vision mới nhất giảm mạnh ở đại lý, thậm chí thấp hơn cả niêm yết, cạnh tranh Lead, Air Blade vì rẻ hiếm thấy

GĐXH - Giá xe Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, đây sẽ là ưu thế lớn để Toyota Vios có thể đánh bại Honda City và Hyundai Accent.

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 2/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã mất thêm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng xuống còn 157,5 triệu đồng/lượng.

GĐXH - Những xe máy điện có dung tích cốp ngang hoặc thậm chí lớn hơn Lead được nhiều khách hàng yêu thích.

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 2/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

GĐXH - Xe ga 110cc Honda với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và phong cách hơn Vision.

GĐXH - Tại Việt Nam, Suzuki XL7 được xem là phiên bản "nội địa hóa" của mẫu MPV 7 chỗ XL6, sở hữu nhiều điểm tương đồng về thiết kế, trang bị và cấu hình vận hành.

GĐXH - Giá xe máy điện Honda Icon e: vừa gây sốc khi giảm về mức 15 triệu đồng, đang trở thành một trong những mẫu xe điện đáng chú ý nhất phân khúc phổ thông nhờ mức giá hấp dẫn sau ưu đãi.

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,7%/năm.

GĐXH - Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh bởi nhiều đại lý Suzuki điều chỉnh giá sâu cho mẫu Fronx, đưa phiên bản tiêu chuẩn xuống mức 430 triệu đồng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

