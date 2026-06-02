Tháng 6/2026, nhà riêng trong ngõ tại xã Hoài Đức, Hà Nội vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà riêng, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
Hiện nay xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
Nhà riêng trong ngõ tại xã Hoài Đức thiết lập mặt bằng giá mới tháng 6/2026
Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới. Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.
Tại thời điểm tháng 6/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà đất tại xã Hoài Đức được đăng tải khá rầm rộ, giá bán tương đối cao. Thậm chí, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ, giá bán đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 36m2 nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m, cách 20m ra đường ngõ ô tô có thể lưu thông, tại đường Đại Tự xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 5 tỷ đồng, tương đương 138,89 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt ngõ rộng 2m, tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức cũ, tức xã Hoài Đức mới, căn nhà thiết kế 4 phòng ngủ, rộng 33m2 hiện đang được rao bán với giá 4 tỷ đồng, tương đương 121,21 triệu đồng/m2.
Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 32m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường Lai Xá, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 3,8 tỷ đồng, tương đương 118,75 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà trên địa bàn xã Hoài Đức mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới.
