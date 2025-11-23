Hà Nội: Giá bán căn hộ studio tại phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn
GĐXH - Sau khi sáp nhập, loại hình căn hộ studio tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản. Dù diện tích nhỏ, nhưng giá nhà ở phân khúc này hiện đã vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn, cho thấy sức hút đáng kể từ người mua nhà và nhà đầu tư.
Căn hộ studio tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt thiết lập mặt bằng giá mới
Studio là loại hình căn hộ nhỏ tích hợp không gian sinh hoạt trong cùng một mặt bằng. Căn hộ studio thường có diện tích dao động từ 25–45m², thiết kế tối giản và phù hợp với người độc thân, sinh viên hoặc các cặp đôi trẻ.
Theo khảo sát từ nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn vào tháng 11/2025, nhiều căn hộ studio tại 3 phường mới được sáp nhập từ quận Thanh Xuân cũ đang được chào bán ở mức giá khá cao, vượt ngoài kỳ vọng của nhiều người mua lần đầu.
Đơn cử, căn hộ studio 1 phòng ngủ, rộng 40m2 tại dự án Trinity Tower, đường Hồ Mễ Trì, phường Thanh Xuân (tức phường Nhân Chính cũ) hiện đang được rao bán với giá 2,85 tỷ đồng, tương đương 71,25 triệu đồng/m2.
Cũng tại dự án này, một căn hộ studio khác rộng 38m2 hiện cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,7 tỷ đồng, tương đương 71,05 triệu đồng/m2.
Tại dự án Ecolife Capitol, 58, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm cũ, nay thuộc phường Thanh Xuân, căn hộ studio rộng 38m2 hiện đang được rao bán với giá 2,85 tỷ đồng, tương đương 75 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau sáp nhập, giá bán căn hộ tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đặc biệt là căn hộ studio – đang ghi nhận ở mức cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người có nhu cầu mua nhà ở thực lẫn đầu tư.
Nguyên nhân khiến căn hộ studio tăng giá
Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².
Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².
Cùng chung với tốc độ tăng giá của chung cư khu vực Hà Nội nói chung, giá chung cư trên địa bàn 3 phường mới Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được thành lập từ quận Thanh Xuân cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Theo ghi nhận của anh Vũ Văn Tôn một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, khu vực quận Thanh Xuân cũ, lượng chung cư sơ cấp mở bán không có nhiều, phần lớn các giao dịch hiện nay đến từ loại hình thứ cấp (tức là các sản phẩm nhà ở đã qua sử dụng). Giá chung cư rao bán tại 3 phường này hiện nay cũng đang dao động phổ biến khoảng 100 triệu đồng/m2.
3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ
Từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 địa giới hành chính của thành phố Hà Nội có sự điều chỉnh, sau sáp nhập, 3 phường mới được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ là:
1. Phường Thanh Xuân
Phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).
2. Phường Khương Đình
Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.
3. Phường Phương Liệt
Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ.
