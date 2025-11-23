Mới nhất
Hà Nội: Giá bán căn hộ studio tại phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn

Chủ nhật, 16:42 23/11/2025
GĐXH - Sau khi sáp nhập, loại hình căn hộ studio tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản. Dù diện tích nhỏ, nhưng giá nhà ở phân khúc này hiện đã vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn, cho thấy sức hút đáng kể từ người mua nhà và nhà đầu tư.

Căn hộ studio tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt thiết lập mặt bằng giá mới

Studio là loại hình căn hộ nhỏ tích hợp không gian sinh hoạt trong cùng một mặt bằng. Căn hộ studio thường có diện tích dao động từ 25–45m², thiết kế tối giản và phù hợp với người độc thân, sinh viên hoặc các cặp đôi trẻ.

Theo khảo sát từ nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn vào tháng 11/2025, nhiều căn hộ studio tại 3 phường mới được sáp nhập từ quận Thanh Xuân cũ đang được chào bán ở mức giá khá cao, vượt ngoài kỳ vọng của nhiều người mua lần đầu.

Đơn cử, căn hộ studio 1 phòng ngủ, rộng 40m2 tại dự án Trinity Tower, đường Hồ Mễ Trì, phường Thanh Xuân (tức phường Nhân Chính cũ) hiện đang được rao bán với giá 2,85 tỷ đồng, tương đương 71,25 triệu đồng/m2.

Cũng tại dự án này, một căn hộ studio khác rộng 38m2 hiện cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,7 tỷ đồng, tương đương 71,05 triệu đồng/m2.

Tại dự án Ecolife Capitol, 58, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm cũ, nay thuộc phường Thanh Xuân, căn hộ studio rộng 38m2 hiện đang được rao bán với giá 2,85 tỷ đồng, tương đương 75 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau sáp nhập, giá bán căn hộ tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đặc biệt là căn hộ studio – đang ghi nhận ở mức cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người có nhu cầu mua nhà ở thực lẫn đầu tư.

Nguyên nhân khiến căn hộ studio tăng giá

Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².

Cùng chung với tốc độ tăng giá của chung cư khu vực Hà Nội nói chung, giá chung cư trên địa bàn 3 phường mới Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được thành lập từ quận Thanh Xuân cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Theo ghi nhận của anh Vũ Văn Tôn một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, khu vực quận Thanh Xuân cũ, lượng chung cư sơ cấp mở bán không có nhiều, phần lớn các giao dịch hiện nay đến từ loại hình thứ cấp (tức là các sản phẩm nhà ở đã qua sử dụng). Giá chung cư rao bán tại 3 phường này hiện nay cũng đang dao động phổ biến khoảng 100 triệu đồng/m2.

3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ

Từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 địa giới hành chính của thành phố Hà Nội có sự điều chỉnh, sau sáp nhập, 3 phường mới được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ là:

1. Phường Thanh Xuân

Phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

2. Phường Khương Đình

Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.

3. Phường Phương Liệt

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ.

Giá bán căn hộ studio tại phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn - Ảnh 1.Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá cao

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá bán căn hộ studio tại phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn - Ảnh 2.Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hồng Thủy
Hà Nội: Giá đất ở tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá đất ở tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang biến động như thế nào?

Giá cả thị trường - 15 phút trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Giá bạc hôm nay 24/11: Mở phiên đầu tuần, thị trường quốc tế bật tăng, kéo giá bán trong nước

Giá bạc hôm nay 24/11: Mở phiên đầu tuần, thị trường quốc tế bật tăng, kéo giá bán trong nước

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận ở vùng 49,8 - 49,9 USD/oz, mức giá này đã bật tăng so với phiên ngày 21/11 (tối Thứ 6 tuần trước theo giờ Việt Nam), kéo theo giá bạc trong nước phục hồi theo, với giá giao dịch ở ngưỡng 51 - 52 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 24/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 24/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu hầu như không biến động so với chốt phiên cuối tuần qua.

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, pin siêu bền gần 2.500W, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, pin siêu bền gần 2.500W, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá chưa tới 30 triệu đồng gây chú ý với pin LFP siêu bền, chạy 120km, động cơ mạnh và loạt công nghệ thông minh vượt tầm phân khúc.

Hatchback hạng A giá 255 triệu đồng thiết kế hiện đại như Hyundai Grand i10, rẻ hơn cả Kia Morning về Việt Nam giá bao nhiêu?

Hatchback hạng A giá 255 triệu đồng thiết kế hiện đại như Hyundai Grand i10, rẻ hơn cả Kia Morning về Việt Nam giá bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng A điện với giá từ 255 triệu đồng nổi bật với công nghệ pin bán rắn và thiết kế hiện đại, được xem là ‘đối thủ xứng tầm’ của Kia Morning và Hyundai i10.

Giá xe sedan cỡ B giảm chưa từng thấy, có mẫu thấp hơn cả Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent rẻ bất ngờ

Giá xe sedan cỡ B giảm chưa từng thấy, có mẫu thấp hơn cả Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent rẻ bất ngờ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều sedan cỡ B bán chạy như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City hay Mitsubishi Attrage... đều đang được giảm giá sốc, thậm chí có mẫu giá chỉ còn trên 300 triệu, thấp hơn nhiều xe cỡ A.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê biệt thự tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê biệt thự tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự tại 3 phường mới Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá iPhone rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 8,29 triệu đồng vẫn sang, xịn, đẳng cấp: iPhone 15 có giá ra sao?

Giá iPhone rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 8,29 triệu đồng vẫn sang, xịn, đẳng cấp: iPhone 15 có giá ra sao?

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều iPhone ngày càng rẻ hơn sau các đợt giảm giá và dưới đây là 5 mẫu iPhone được xem là rẻ nhất của Apple.

Xe ô tô giá 195 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, ngang Honda SH sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 195 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, ngang Honda SH sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Xe ô tô cỡ nhỏ vừa trình làng phiên bản 4 cửa hoàn toàn mới, mang thiết kế trẻ trung và khả năng di chuyển lên tới 301 km mỗi lần sạc với giá chỉ hơn 200 triệu đồng - bằng một nửa khi so với Kia Morning hay Hyundai i10.

Máy giặt cao cấp giảm sâu tới 19 triệu đồng

Máy giặt cao cấp giảm sâu tới 19 triệu đồng

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

Nhiều mẫu máy giặt cao cấp đồng loạt giảm giá, có chiếc khuyến mại tới 19 triệu đồng.

