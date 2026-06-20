Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại phường Thanh Xuân tháng 6/2026

Thứ bảy, 13:52 20/06/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại phường Thanh Xuân được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục ấm nóng.

Hiện nay phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

Diễn biến giá nhà riêng tại 3 phường Thanh Xuân tháng 6/2026

Tại thời điểm tháng 6/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội được đăng tải khá rầm rộ. Giá nhà riêng rao bán tại đây dao động phổ biến từ 180 đến gần 400 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn vị trí đẹp còn được rao bán lên tới hơn 500 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà 5 tầng, rộng 85m2 nằm trên mặt phố Nguyễn Thị Thập, phường Thanh Xuân, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 45 tỷ đồng, tương đương 539,41 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán căn nhà riêng, thiết kế 7 tầng, rộng 40m2 nằm trên mặt ngõ rộng 3,5m tại phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân với giá 12,5 tỷ đồng, tương đương 312,5 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 55m2, sổ đỏ chính chủ tại đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân (tức phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được rao bán với giá 18,5 tỷ đồng, tương đương 336,36 triệu đồng/m2.

Sau thời điểm sáp nhập, những căn nhà có giá dưới 5 tỷ đồng gần như vắng mặt tại phường Thanh Xuân. Đặc biệt hiện nay, nhiều dự án quy hoạch mới, như tuyến đường vành đai 2,5 được triển khai xây dựng, hệ thống giao thông tại khu vực phường Thanh Xuân cũng thông thoáng hơn, tạo động lực cho giá nhà đất trên địa bàn phường trở nên sôi động hơn.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại phường Thanh Xuân tháng 6/2026 - Ảnh 1.Hà Nội: Giá bán căn hộ studio tại phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn

GĐXH - Sau khi sáp nhập, loại hình căn hộ studio tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản. Dù diện tích nhỏ, nhưng giá nhà ở phân khúc này hiện đã vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn, cho thấy sức hút đáng kể từ người mua nhà và nhà đầu tư.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại phường Thanh Xuân tháng 6/2026 - Ảnh 2.Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê biệt thự tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự tại 3 phường mới Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại xã Hoài Đức tháng 6/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại xã Hoài Đức tháng 6/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng xã Hoài Đức tháng 5/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng xã Hoài Đức tháng 5/2026

Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi động

Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi động

Giá nhà mặt phố Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội tăng vọt

Giá nhà mặt phố Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội tăng vọt

Cùng chuyên mục

Hatchback mới giá 173 triệu đồng thiết kế có gu, trang bị hiện đại, nội thất cao cấp cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ ngang Honda SH

Hatchback mới giá 173 triệu đồng thiết kế có gu, trang bị hiện đại, nội thất cao cấp cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ ngang Honda SH

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hatchback mới có giá rẻ gần bằng Honda SH, hứa hẹn sẽ áp đảo hoàn toàn Hyundai Grand i10.

Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra 26.600 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra 26.600 đồng/USD

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 20/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng trong nước đồng loạt bật tăng ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng trong nước đồng loạt bật tăng ngược chiều thế giới

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước của các thương hiệu DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, đồng loạt bật tăng trở lại dù thế giới vẫn xu hướng giảm.

Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc giá 23 triệu đồng trang bị hiện đại, đi 100km hết chưa tới 2 lít xăng rẻ chỉ như Wave Alpha quay trở lại

Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc giá 23 triệu đồng trang bị hiện đại, đi 100km hết chưa tới 2 lít xăng rẻ chỉ như Wave Alpha quay trở lại

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc từng gây sốt 1 thời được bán trở lại sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,88 lít/100 km, giá khoảng 20 triệu đồng cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Giá bạc hôm nay 20/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?

Giá bạc hôm nay 20/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 20/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ hiện đang đi ngang sau đà giảm ngày hôm qua, giá bán quanh vùng 67 triệu đồng/kg.

Thử đi xe ga 125cc Yamaha Grande Hybrid 2026 giá 46 triệu đồng, thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,66 lít/100 km xứng danh 'nữ hoàng tiết kiệm xăng' cực hợp cho chị em văn phòng

Thử đi xe ga 125cc Yamaha Grande Hybrid 2026 giá 46 triệu đồng, thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,66 lít/100 km xứng danh 'nữ hoàng tiết kiệm xăng' cực hợp cho chị em văn phòng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc Yamaha Grande Hybrid 2026 gây ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,66 lít/100 km, thiết kế thanh lịch cùng loạt tiện ích hiện đại.

Tỷ giá USD hôm nay 19/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen chững giá liên tục mấy ngày liền

Tỷ giá USD hôm nay 19/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen chững giá liên tục mấy ngày liền

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 19/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đỉnh như Air Blade, rẻ ngang Vision sẵn sàng trở thành 'xe quốc dân' triệu người mê

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đỉnh như Air Blade, rẻ ngang Vision sẵn sàng trở thành 'xe quốc dân' triệu người mê

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu những trang bị hiện đại, đẳng cấp hơn cả Honda SH Mode và Air Blade dù giá chỉ tương đương Vision.

Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 19/6/2026 rơi thẳng đứng, vàng miếng SJC và nhẫn giảm tới 3,5-4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 19/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều giảm mạnh

Giá bạc hôm nay 19/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều giảm mạnh

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 19/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 67 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Sedan hạng C của Hyundai giá 350 triệu đồng thiết kế thể thao, tiện nghi nâng cấp, rộng ngang Honda Civic, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ như Kia Morning ở Việt Nam có giá bao nhiêu?

Sedan hạng C của Hyundai giá 350 triệu đồng thiết kế thể thao, tiện nghi nâng cấp, rộng ngang Honda Civic, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ như Kia Morning ở Việt Nam có giá bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Sedan hạng C Hyundai Elantra 2026 tại Trung Quốc với giá bán khởi điểm hấp dẫn, thiết kế thể thao quen thuộc cùng khoang cabin được nâng cấp tiện nghi.

Xe ga 125cc Nhật giá 39 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision hấp dẫn khách hàng

Xe ga 125cc Nhật giá 39 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision hấp dẫn khách hàng

Giá cả thị trường
Lái xe máy điện giá chưa tới 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 73 km/sạc rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Lái xe máy điện giá chưa tới 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 73 km/sạc rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Thử đi xe ga 125cc Yamaha Grande Hybrid 2026 giá 46 triệu đồng, thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,66 lít/100 km xứng danh 'nữ hoàng tiết kiệm xăng' cực hợp cho chị em văn phòng

Thử đi xe ga 125cc Yamaha Grande Hybrid 2026 giá 46 triệu đồng, thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,66 lít/100 km xứng danh 'nữ hoàng tiết kiệm xăng' cực hợp cho chị em văn phòng

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top