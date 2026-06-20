Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại phường Thanh Xuân tháng 6/2026
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại phường Thanh Xuân được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục ấm nóng.
Hiện nay phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).
Diễn biến giá nhà riêng tại 3 phường Thanh Xuân tháng 6/2026
Tại thời điểm tháng 6/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội được đăng tải khá rầm rộ. Giá nhà riêng rao bán tại đây dao động phổ biến từ 180 đến gần 400 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn vị trí đẹp còn được rao bán lên tới hơn 500 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến căn nhà 5 tầng, rộng 85m2 nằm trên mặt phố Nguyễn Thị Thập, phường Thanh Xuân, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 45 tỷ đồng, tương đương 539,41 triệu đồng/m2.
Chính chủ đang rao bán căn nhà riêng, thiết kế 7 tầng, rộng 40m2 nằm trên mặt ngõ rộng 3,5m tại phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân với giá 12,5 tỷ đồng, tương đương 312,5 triệu đồng/m2.
Căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 55m2, sổ đỏ chính chủ tại đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân (tức phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được rao bán với giá 18,5 tỷ đồng, tương đương 336,36 triệu đồng/m2.
Sau thời điểm sáp nhập, những căn nhà có giá dưới 5 tỷ đồng gần như vắng mặt tại phường Thanh Xuân. Đặc biệt hiện nay, nhiều dự án quy hoạch mới, như tuyến đường vành đai 2,5 được triển khai xây dựng, hệ thống giao thông tại khu vực phường Thanh Xuân cũng thông thoáng hơn, tạo động lực cho giá nhà đất trên địa bàn phường trở nên sôi động hơn.
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