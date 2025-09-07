Hà Nội: Vừa chạy xe máy vừa dùng điện thoại, nam thanh niên bị Cục trưởng CSGT ghi hình

Ngày 7/9, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với anh V.N.H. (24 tuổi, trú tại Hà Nội) do có hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy.

Theo Nghị định 168/2024, anh H. sẽ bị phạt 900.000 đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Thanh niên chạy xe máy dùng điện thoại ở Hà Nội, bị Cục trưởng CSGT ghi hình.

Theo Cục CSGT, hành vi vi phạm của anh H. bị Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT ghi hình khi đang ngồi trên ô tô trong lúc đi làm về vào chiều 6/9. Lúc này, anh H. điều khiển xe máy lưu thông trên cầu vượt Ngã Tư Sở (Hà Nội) nhưng tay vẫn cầm và sử dụng điện thoại.

Ngoài trường hợp của anh H. còn có một trường hợp lái xe máy vi phạm tương tự và đang được lực lượng CSGT xác minh, gửi thông báo phạt nguội.

Cục CSGT khuyến cáo, việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường hoặc thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào.

Lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc không chú ý quan sát xuất phát từ nguyên nhân sử dụng điện thoại.