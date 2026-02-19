Mới nhất
Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?

Thứ năm, 17:27 19/02/2026 | Pháp luật
GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.

Trên NLĐO, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, tối 18/2 (tức mùng 2 Tết), ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân bị thương trong vụ việc ném mìn ở phường Nghi Sơn, bệnh viện đã huy động tối đa các y, bác sĩ để tiếp nhận và thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu cho 10 nạn nhân.

Vào lúc 19 giờ, dù đang trong kỳ nghỉ Tết, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã ngay lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu hàng loạt. Nhân lực toàn viện được huy động để triển khai từ các khâu tiếp nhận, thăm khám và phân loại mức độ tổn thương một cách khoa học.

Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao? - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực. Ảnh: CA Thanh Hóa

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định trong số 10 nạn nhân, có 2 trường hợp nhẹ, đã được xử trí tại chỗ và cho về sau khi ổn định. Còn 8 trường hợp bị đa chấn thương nặng, nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, mất máu nhiều.

Các ê-kíp trực đã khẩn trương xử lý ban đầu, băng ép cầm máu, truyền dịch, giảm đau và ổn định huyết động. Sau khi được xử trí ổn định các chỉ số sinh tồn, 6 bệnh nhân đã được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Có 2 bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp đã được xử lý tổn thương và lấy dị vật ngay trong đêm.

Đến ngày 19/2, cả hai đã tỉnh táo và đang được theo dõi tại khoa Ngoại chấn thương của bệnh viện.

Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao? - Ảnh 2.

Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐO

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18/02/2026 (tức mùng 2 Tết), tại gia đình ông Lê Thế Hưng (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) xảy ra một vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, chỉ trong khoảng thời gian ngắn điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Kiều Văn Thanh (SN 1972, trú tại Tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn) là đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án. Đối tượng được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát (thuộc Tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết có liên quan.

Lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực. Tại đây, lãnh đạo Công an tỉnh đã đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung cao nhất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để kịp thời cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.

