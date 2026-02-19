Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?
GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.
Trên NLĐO, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, tối 18/2 (tức mùng 2 Tết), ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân bị thương trong vụ việc ném mìn ở phường Nghi Sơn, bệnh viện đã huy động tối đa các y, bác sĩ để tiếp nhận và thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu cho 10 nạn nhân.
Vào lúc 19 giờ, dù đang trong kỳ nghỉ Tết, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã ngay lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu hàng loạt. Nhân lực toàn viện được huy động để triển khai từ các khâu tiếp nhận, thăm khám và phân loại mức độ tổn thương một cách khoa học.
Qua thăm khám, các bác sĩ xác định trong số 10 nạn nhân, có 2 trường hợp nhẹ, đã được xử trí tại chỗ và cho về sau khi ổn định. Còn 8 trường hợp bị đa chấn thương nặng, nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, mất máu nhiều.
Các ê-kíp trực đã khẩn trương xử lý ban đầu, băng ép cầm máu, truyền dịch, giảm đau và ổn định huyết động. Sau khi được xử trí ổn định các chỉ số sinh tồn, 6 bệnh nhân đã được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Có 2 bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp đã được xử lý tổn thương và lấy dị vật ngay trong đêm.
Đến ngày 19/2, cả hai đã tỉnh táo và đang được theo dõi tại khoa Ngoại chấn thương của bệnh viện.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18/02/2026 (tức mùng 2 Tết), tại gia đình ông Lê Thế Hưng (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) xảy ra một vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
Với tinh thần khẩn trương, tích cực, chỉ trong khoảng thời gian ngắn điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Kiều Văn Thanh (SN 1972, trú tại Tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn) là đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án. Đối tượng được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát (thuộc Tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.
Các đơn vị chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết có liên quan.
Lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực. Tại đây, lãnh đạo Công an tỉnh đã đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung cao nhất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để kịp thời cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.
Hà Nội: Cảnh báo chiêu trò đăng tin cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hộiPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.
Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luậtPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi ngược chiều và còn có thái độ hung hăng với người đi đúng luật ngay trong đêm Giao thừa đã bị lực lượng CSGT công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.
Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 TếtPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ đối tượng trong vụ cướp giật tài sản khiến một phụ nữ tử vong vào ngày mùng 2 Tết.
Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”Pháp luật - 1 ngày trước
Lợi dụng lúc tiệm vàng đang tấp nập khách sắm Tết, Trần Thúy An đã diễn vở kịch đi bán vàng để thừa cơ "thó" mất chiếc vòng tay giá trị rồi tẩu thoát. Thế nhưng, màn "ảo thuật" vụng về này đã bị Công an phường Chánh Hưng lật tẩy thần tốc, bắt giữ đối tượng ngay khi không khí Tết đang rộn ràng khắp phố phường.
Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dù đường phố Thủ đô vắng lặng và yên bình trong ngày đầu năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên Tết, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũPháp luật - 2 ngày trước
Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạmPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2Pháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà NộiPháp luật - 4 ngày trước
Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn BạchPháp luật - 4 ngày trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?Pháp luật
GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.