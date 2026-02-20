Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu mới nhất từ hệ thống Camera AI, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 18/2 đến 12h00 ngày 19/2/2026 - tức ngày Mồng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô đã bắt đầu "nóng" trở lại.

Cụ thể, tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), hệ thống ghi nhận có tới 20.424 lượt phương tiện lưu thông, tốc độ di chuyển trung bình đạt 76 km/h. Qua trích xuất dữ liệu, hệ thống đã phát hiện 1 trường hợp vi phạm tốc độ và 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Còn tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã tự động nhận diện và lập danh sách 30 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ. Đáng chú ý, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này.

Ngược lại với tình hình tại nút giao Phạm Văn Bạch, trục đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì trạng thái "sạch" vi phạm khi hệ thống Camera AI không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường.

Trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Toàn bộ danh sách vi phạm và hình ảnh bằng chứng đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử phạt theo đúng quy định.

Việc duy trì nghiêm kỷ cương giao thông bằng công nghệ ngay cả trong những ngày Tết góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho người dân trong những chuyến du xuân cuối kỳ nghỉ.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Làn Tốc độ ghi nhận (km/h) Tốc độ tối thiểu (km/h) Tốc độ tối đa (km/h) Biển số Màu biển Hãng xe Màu xe 1 19-02-2026 07:11:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29DC03019 Trắng Không xác định Không xác định 2 19-02-2026 07:06:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 19L28940 Trắng Không xác định Không xác định 3 19-02-2026 06:58:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 30L10114 Trắng Không xác định Không xác định 4 19-02-2026 06:47:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29T142664 Trắng Không xác định Không xác định 5 19-02-2026 06:45:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29V29850 Trắng Không xác định Không xác định 6 19-02-2026 06:43:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 19K100629 Trắng Không xác định Không xác định 7 18-02-2026 17:43:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29Y562911 Trắng Không xác định Không xác định 8 18-02-2026 17:42:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29V124193 Trắng Không xác định Không xác định 9 18-02-2026 17:15:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 30F94841 Trắng Không xác định Không xác định 10 18-02-2026 16:37:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29Y45173 Trắng Không xác định Không xác định 11 18-02-2026 16:26:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29BL06573 Trắng Không xác định Không xác định 12 18-02-2026 15:59:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 35B151925 Trắng Không xác định Không xác định 13 18-02-2026 15:21:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29P168546 Trắng Không xác định Không xác định 14 18-02-2026 14:38:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29P120809 Trắng Không xác định Không xác định 15 18-02-2026 14:11:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29L171787 Trắng Không xác định Không xác định 16 18-02-2026 13:46:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29E273364 Trắng Không xác định Không xác định 17 18-02-2026 13:45:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29AD20028 Trắng Không xác định Không xác định 18 18-02-2026 13:27:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 19K111418 Trắng Không xác định Không xác định 19 18-02-2026 13:03:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29215798 Trắng Không xác định Không xác định 20 18-02-2026 12:56:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 30K79651 Trắng Không xác định Không xác định 21 18-02-2026 12:55:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29D143535 Trắng Không xác định Không xác định 22 18-02-2026 12:39:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29P117591 Trắng Không xác định Không xác định 23 18-02-2026 12:39:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29X709823 Trắng Không xác định Không xác định 24 18-02-2026 12:34:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29AD24129 Trắng Không xác định Không xác định 25 18-02-2026 11:15:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 30X34417 Trắng Không xác định Không xác định 26 18-02-2026 11:04:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 30X34417 Trắng Không xác định Không xác định 27 18-02-2026 10:52:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 22B227576 Trắng Không xác định Không xác định 28 18-02-2026 10:31:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 911111 Trắng Không xác định Không xác định 29 18-02-2026 09:39:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29L530117 Trắng Không xác định Không xác định 30 18-02-2026 08:37:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29V103086 Trắng Không xác định Không xác định 31 18-02-2026 16:30:52 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29D121171 Trắng Không xác định Không xác định 32 18-02-2026 15:33:49 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29Y139700 Trắng Không xác định Không xác định 33 18-02-2026 14:08:59 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29E147022 Trắng Không xác định Không xác định 34 18-02-2026 12:13:24 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 21K115319 Trắng Không xác định Không xác định 35 18-02-2026 11:31:58 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 30M93452 Trắng Không xác định Không xác định 36 18-02-2026 10:12:58 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29B213524 Trắng Không xác định Không xác định 37 18-02-2026 10:05:26 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29X545854 Trắng Không xác định Không xác định 38 18-02-2026 08:36:58 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29V103086 Trắng Không xác định Không xác định 39 18-02-2026 08:08:16 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29S616999 Trắng Không xác định Không xác định 40 19-02-2026 06:05 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con Làn 1 96 60 100 19A36008 Trắng TOYOTA Trắng 41 19-02-2026 05:37 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con Làn 1 81 60 100 37K05759 Trắng FORD Trắng 42 18-02-2026 21:37 Không thắt dây đai an toàn Ô tô KHÁCH Làn 1 87 60 100 29H95564 Vàng Không xác định Đen 43 18-02-2026 07:35 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con Làn 1 88 60 100 88A62806 Trắng TOYOTA Đen