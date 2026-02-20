Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2
GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu mới nhất từ hệ thống Camera AI, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 18/2 đến 12h00 ngày 19/2/2026 - tức ngày Mồng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô đã bắt đầu "nóng" trở lại.
Cụ thể, tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), hệ thống ghi nhận có tới 20.424 lượt phương tiện lưu thông, tốc độ di chuyển trung bình đạt 76 km/h. Qua trích xuất dữ liệu, hệ thống đã phát hiện 1 trường hợp vi phạm tốc độ và 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Còn tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã tự động nhận diện và lập danh sách 30 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ. Đáng chú ý, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này.
Ngược lại với tình hình tại nút giao Phạm Văn Bạch, trục đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì trạng thái "sạch" vi phạm khi hệ thống Camera AI không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường.
Toàn bộ danh sách vi phạm và hình ảnh bằng chứng đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử phạt theo đúng quy định.
Việc duy trì nghiêm kỷ cương giao thông bằng công nghệ ngay cả trong những ngày Tết góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho người dân trong những chuyến du xuân cuối kỳ nghỉ.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Làn
|Tốc độ ghi nhận (km/h)
|Tốc độ tối thiểu (km/h)
|Tốc độ tối đa (km/h)
|Biển số
|Màu biển
|Hãng xe
|Màu xe
|1
|19-02-2026 07:11:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29DC03019
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|2
|19-02-2026 07:06:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|19L28940
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|3
|19-02-2026 06:58:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|30L10114
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|4
|19-02-2026 06:47:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29T142664
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|5
|19-02-2026 06:45:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29V29850
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|6
|19-02-2026 06:43:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|19K100629
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|7
|18-02-2026 17:43:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29Y562911
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|8
|18-02-2026 17:42:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29V124193
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|9
|18-02-2026 17:15:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|30F94841
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|10
|18-02-2026 16:37:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29Y45173
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|11
|18-02-2026 16:26:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29BL06573
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|12
|18-02-2026 15:59:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|35B151925
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|13
|18-02-2026 15:21:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29P168546
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|14
|18-02-2026 14:38:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29P120809
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|15
|18-02-2026 14:11:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29L171787
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|16
|18-02-2026 13:46:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29E273364
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|17
|18-02-2026 13:45:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29AD20028
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|18
|18-02-2026 13:27:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|19K111418
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|19
|18-02-2026 13:03:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29215798
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|20
|18-02-2026 12:56:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|30K79651
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|21
|18-02-2026 12:55:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29D143535
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|22
|18-02-2026 12:39:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29P117591
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|23
|18-02-2026 12:39:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29X709823
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|24
|18-02-2026 12:34:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29AD24129
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|25
|18-02-2026 11:15:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|30X34417
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|26
|18-02-2026 11:04:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|30X34417
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|27
|18-02-2026 10:52:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|22B227576
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|28
|18-02-2026 10:31:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|911111
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|29
|18-02-2026 09:39:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29L530117
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|30
|18-02-2026 08:37:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29V103086
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|31
|18-02-2026 16:30:52
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29D121171
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|32
|18-02-2026 15:33:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29Y139700
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|33
|18-02-2026 14:08:59
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29E147022
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|34
|18-02-2026 12:13:24
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|21K115319
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|35
|18-02-2026 11:31:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|30M93452
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|36
|18-02-2026 10:12:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29B213524
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|37
|18-02-2026 10:05:26
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29X545854
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|38
|18-02-2026 08:36:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29V103086
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|39
|18-02-2026 08:08:16
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|-
|-
|-
|-
|29S616999
|Trắng
|Không xác định
|Không xác định
|40
|19-02-2026 06:05
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô con
|Làn 1
|96
|60
|100
|19A36008
|Trắng
|TOYOTA
|Trắng
|41
|19-02-2026 05:37
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô con
|Làn 1
|81
|60
|100
|37K05759
|Trắng
|FORD
|Trắng
|42
|18-02-2026 21:37
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô KHÁCH
|Làn 1
|87
|60
|100
|29H95564
|Vàng
|Không xác định
|Đen
|43
|18-02-2026 07:35
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô con
|Làn 1
|88
|60
|100
|88A62806
|Trắng
|TOYOTA
|Đen
GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.
GĐXH - Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.
GĐXH - Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi ngược chiều và còn có thái độ hung hăng với người đi đúng luật ngay trong đêm Giao thừa đã bị lực lượng CSGT công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.
GĐXH - Công an phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ đối tượng trong vụ cướp giật tài sản khiến một phụ nữ tử vong vào ngày mùng 2 Tết.
Lợi dụng lúc tiệm vàng đang tấp nập khách sắm Tết, Trần Thúy An đã diễn vở kịch đi bán vàng để thừa cơ "thó" mất chiếc vòng tay giá trị rồi tẩu thoát. Thế nhưng, màn "ảo thuật" vụng về này đã bị Công an phường Chánh Hưng lật tẩy thần tốc, bắt giữ đối tượng ngay khi không khí Tết đang rộn ràng khắp phố phường.
GĐXH - Dù đường phố Thủ đô vắng lặng và yên bình trong ngày đầu năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên Tết, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
GĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
