Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Thứ sáu, 13:05 20/02/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu mới nhất từ hệ thống Camera AI, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 18/2 đến 12h00 ngày 19/2/2026 - tức ngày Mồng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô đã bắt đầu "nóng" trở lại.

Cụ thể, tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), hệ thống ghi nhận có tới 20.424 lượt phương tiện lưu thông, tốc độ di chuyển trung bình đạt 76 km/h. Qua trích xuất dữ liệu, hệ thống đã phát hiện 1 trường hợp vi phạm tốc độ và 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2 - Ảnh 1.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Còn tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã tự động nhận diện và lập danh sách 30 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ. Đáng chú ý, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này.

Ngược lại với tình hình tại nút giao Phạm Văn Bạch, trục đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì trạng thái "sạch" vi phạm khi hệ thống Camera AI không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2 - Ảnh 2.

Trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Toàn bộ danh sách vi phạm và hình ảnh bằng chứng đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử phạt theo đúng quy định.

Việc duy trì nghiêm kỷ cương giao thông bằng công nghệ ngay cả trong những ngày Tết góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho người dân trong những chuyến du xuân cuối kỳ nghỉ.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngLànTốc độ ghi nhận (km/h)Tốc độ tối thiểu (km/h)Tốc độ tối đa (km/h)Biển sốMàu biểnHãng xeMàu xe
119-02-2026 07:11:53Vượt đèn đỏXe mô tô----29DC03019TrắngKhông xác địnhKhông xác định
219-02-2026 07:06:47Vượt đèn đỏXe mô tô----19L28940TrắngKhông xác địnhKhông xác định
319-02-2026 06:58:53Vượt đèn đỏXe mô tô----30L10114TrắngKhông xác địnhKhông xác định
419-02-2026 06:47:23Vượt đèn đỏXe mô tô----29T142664TrắngKhông xác địnhKhông xác định
519-02-2026 06:45:52Vượt đèn đỏXe mô tô----29V29850TrắngKhông xác địnhKhông xác định
619-02-2026 06:43:17Vượt đèn đỏXe mô tô----19K100629TrắngKhông xác địnhKhông xác định
718-02-2026 17:43:10Vượt đèn đỏXe mô tô----29Y562911TrắngKhông xác địnhKhông xác định
818-02-2026 17:42:59Vượt đèn đỏXe mô tô----29V124193TrắngKhông xác địnhKhông xác định
918-02-2026 17:15:55Vượt đèn đỏXe mô tô----30F94841TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1018-02-2026 16:37:25Vượt đèn đỏXe mô tô----29Y45173TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1118-02-2026 16:26:26Vượt đèn đỏXe mô tô----29BL06573TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1218-02-2026 15:59:00Vượt đèn đỏXe mô tô----35B151925TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1318-02-2026 15:21:18Vượt đèn đỏXe mô tô----29P168546TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1418-02-2026 14:38:35Vượt đèn đỏXe mô tô----29P120809TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1518-02-2026 14:11:46Vượt đèn đỏXe mô tô----29L171787TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1618-02-2026 13:46:42Vượt đèn đỏXe mô tô----29E273364TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1718-02-2026 13:45:35Vượt đèn đỏXe mô tô----29AD20028TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1818-02-2026 13:27:59Vượt đèn đỏXe mô tô----19K111418TrắngKhông xác địnhKhông xác định
1918-02-2026 13:03:02Vượt đèn đỏXe mô tô----29215798TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2018-02-2026 12:56:56Vượt đèn đỏXe mô tô----30K79651TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2118-02-2026 12:55:16Vượt đèn đỏXe mô tô----29D143535TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2218-02-2026 12:39:48Vượt đèn đỏXe mô tô----29P117591TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2318-02-2026 12:39:40Vượt đèn đỏXe mô tô----29X709823TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2418-02-2026 12:34:29Vượt đèn đỏXe mô tô----29AD24129TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2518-02-2026 11:15:58Vượt đèn đỏXe mô tô----30X34417TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2618-02-2026 11:04:00Vượt đèn đỏXe mô tô----30X34417TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2718-02-2026 10:52:19Vượt đèn đỏXe mô tô----22B227576TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2818-02-2026 10:31:14Vượt đèn đỏXe mô tô----911111TrắngKhông xác địnhKhông xác định
2918-02-2026 09:39:49Vượt đèn đỏXe mô tô----29L530117TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3018-02-2026 08:37:00Vượt đèn đỏXe mô tô----29V103086TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3118-02-2026 16:30:52Không đội mũXe mô tô----29D121171TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3218-02-2026 15:33:49Không đội mũXe mô tô----29Y139700TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3318-02-2026 14:08:59Không đội mũXe mô tô----29E147022TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3418-02-2026 12:13:24Không đội mũXe mô tô----21K115319TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3518-02-2026 11:31:58Không đội mũXe mô tô----30M93452TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3618-02-2026 10:12:58Không đội mũXe mô tô----29B213524TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3718-02-2026 10:05:26Không đội mũXe mô tô----29X545854TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3818-02-2026 08:36:58Không đội mũXe mô tô----29V103086TrắngKhông xác địnhKhông xác định
3918-02-2026 08:08:16Không đội mũXe mô tô----29S616999TrắngKhông xác địnhKhông xác định
4019-02-2026 06:05Không thắt dây đai an toànÔ tô conLàn 1966010019A36008TrắngTOYOTATrắng
4119-02-2026 05:37Không thắt dây đai an toànÔ tô conLàn 1816010037K05759TrắngFORDTrắng
4218-02-2026 21:37Không thắt dây đai an toànÔ tô KHÁCHLàn 1876010029H95564VàngKhông xác địnhĐen
4318-02-2026 07:35Không thắt dây đai an toànÔ tô conLàn 1886010088A62806TrắngTOYOTAĐen
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2

Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2

Cùng chuyên mục

Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?

Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.

Hà Nội: Cảnh báo chiêu trò đăng tin cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hội

Hà Nội: Cảnh báo chiêu trò đăng tin cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luật

Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luật

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi ngược chiều và còn có thái độ hung hăng với người đi đúng luật ngay trong đêm Giao thừa đã bị lực lượng CSGT công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.

Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết

Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ đối tượng trong vụ cướp giật tài sản khiến một phụ nữ tử vong vào ngày mùng 2 Tết.

Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”

Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”

Pháp luật - 2 ngày trước

Lợi dụng lúc tiệm vàng đang tấp nập khách sắm Tết, Trần Thúy An đã diễn vở kịch đi bán vàng để thừa cơ "thó" mất chiếc vòng tay giá trị rồi tẩu thoát. Thế nhưng, màn "ảo thuật" vụng về này đã bị Công an phường Chánh Hưng lật tẩy thần tốc, bắt giữ đối tượng ngay khi không khí Tết đang rộn ràng khắp phố phường.

Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2

Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Dù đường phố Thủ đô vắng lặng và yên bình trong ngày đầu năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên Tết, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Pháp luật - 3 ngày trước

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Pháp luật - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Pháp luật - 4 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Pháp luật - 5 ngày trước

Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.

Xem nhiều

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Pháp luật

GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.

Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?

Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?

Pháp luật
Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết

Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết

Pháp luật
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Pháp luật
Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”

Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top