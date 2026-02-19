Sáng mùng 3 Tết, người đàn ông Hải Phòng bất ngờ nhận lại cặp bò bị lạc
GĐXH - Trong quá trình chăn thả tại cánh đồng thôn Từ Xá, cặp bò của anh Hai bất ngờ bị lạc và được gia đình bà Chuyển phát hiện giữ giúp, chăm sóc chờ chủ sở hữu đến nhận lại. May mắn đến sáng mùng 3 Tết, gia đình anh Hai đã nhận lại tài sản của mình.
Thông tin từ Công an xã Hải Hưng (TP Hải Phòng), vào khoảng 8h hôm nay (19/2- tức mùng 3 Tết), trực ban Công an xã nhận được tin báo của bà Vũ Thị Chuyển (SN 1970, trú tại thôn Tòng Hóa, xã Hải Hưng) về việc gia đình phát hiện và giữ giúp một cặp bò mẹ con đi lạc tại khu vực cánh đồng Bù Ngựa (thôn Tòng Hóa) từ khoảng 22h ngày 16/2 (tức 29 Tết).
Trong nhiều ngày sau đó, gia đình bà Chuyển đã chủ động chăm sóc, trông coi cẩn thận, đồng thời chờ thông tin từ chủ sở hữu nhưng chưa thấy ai đến tìm nhận.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hải Hưng đã nhanh chóng thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn và phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở tiến hành xác minh.
Qua xác minh xác định, cặp bò nói trên là tài sản của gia đình anh Trần Thiện Hai (SN 1984, trú tại thôn Từ Xá, xã Hải Hưng) chăn thả tại cánh đồng thôn Từ Xá và bị đi lạc.
Sau khi được thông báo, gia đình anh Hai đã đến nhận lại tài sản; đồng thời bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình bà Chuyển vì nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm và sự trung thực đáng quý. Cùng với đó, anh Hai gửi lời cảm ơn Công an xã Hải Hưng và lực lượng an ninh cơ sở đã kịp thời hỗ trợ, xác minh, giúp gia đình tìm lại tài sản.
Hành động của gia đình bà Vũ Thị Chuyển là tấm gương về tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm và lòng trung thực trong cộng đồng dân cư.
Chợ Vé cuối năm - Nơi lưu giữ những hoài niệm về ký ức xưaXã hội - 50 phút trước
GĐXH - "Chợ Vé 28 Tết luôn gợi những hoài niệm, ký ức xưa về tuổi thơ gian khó được theo bố, mẹ, người thân đi mua sắm. Nó như một tiềm thức không thể quên....", Chủ tịch UBND xã Ninh Giang tâm sự.
Mẫu giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới áp dụng từ 2026, hình thức có thay đổi?Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Từ 2026, giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới được áp dụng theo mẫu số 02 tại Phụ lục XXIV Thông tư 35/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng).
Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 1): Một ngày ở 'mặt trận' không tiếng súngĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Tết Bính Ngọ 2026, trong khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, những cành đào vẫn nở hồng bên hiên bệnh xá. Ở đó, các y, bác sĩ không chỉ chăm sóc bệnh tật mà còn âm thầm sưởi ấm những số phận mang thương tích chiến tranh như một cách tri ân những người đã hy sinh tuổi trẻ cho hòa bình hôm nay.
Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?Pháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.
'Biểu tượng xanh' mới của TPHCM – giữ từng gốc cây, bảo tồn từng chi tiết cổXã hội - 14 giờ trước
Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm những mất mát trong đại dịch Covid-19, Công viên số 1 Lý Thái Tổ vừa khánh thành ngày 12/2 còn là một khoảng xanh đặc biệt giữa lòng đô thị TP.HCM sôi động.
Hà Nội: Cảnh báo chiêu trò đăng tin cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hộiPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.
Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tíchThời sự - 15 giờ trước
Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/2 (ngày mồng 3 Tết), trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ lật thuyền đặc biệt thương tâm làm 2 người tử vong, 2 người mất tích.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp Tết Bính NgọThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Trong 5 ngày cao điểm (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số người tử vong so với cùng kỳ năm trước.
Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luậtPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi ngược chiều và còn có thái độ hung hăng với người đi đúng luật ngay trong đêm Giao thừa đã bị lực lượng CSGT công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.
Đáp ứng điều kiện này, người dân mới được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe phải đáp ứng những điều kiện gì khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ? Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?Pháp luật
GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.