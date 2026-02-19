Mới nhất
Sáng mùng 3 Tết, người đàn ông Hải Phòng bất ngờ nhận lại cặp bò bị lạc

Thứ năm, 17:02 19/02/2026 | Xã hội
Đức Tùy
Đức Tùy
GĐXH - Trong quá trình chăn thả tại cánh đồng thôn Từ Xá, cặp bò của anh Hai bất ngờ bị lạc và được gia đình bà Chuyển phát hiện giữ giúp, chăm sóc chờ chủ sở hữu đến nhận lại. May mắn đến sáng mùng 3 Tết, gia đình anh Hai đã nhận lại tài sản của mình.

Thông tin từ Công an xã Hải Hưng (TP Hải Phòng), vào khoảng 8h hôm nay (19/2- tức mùng 3 Tết), trực ban Công an xã nhận được tin báo của bà Vũ Thị Chuyển (SN 1970, trú tại thôn Tòng Hóa, xã Hải Hưng) về việc gia đình phát hiện và giữ giúp một cặp bò mẹ con đi lạc tại khu vực cánh đồng Bù Ngựa (thôn Tòng Hóa) từ khoảng 22h ngày 16/2 (tức 29 Tết).

Trong nhiều ngày sau đó, gia đình bà Chuyển đã chủ động chăm sóc, trông coi cẩn thận, đồng thời chờ thông tin từ chủ sở hữu nhưng chưa thấy ai đến tìm nhận.

Sáng mùng 3 Tết, người đàn ông Hải Phòng bất ngờ nhận lại cặp bò bị lạc - Ảnh 1.

Anh Hai nhận lại cặp bò của gia đình đi lạc từ bà Chuyển. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hải Hưng đã nhanh chóng thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn và phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở tiến hành xác minh.

Qua xác minh xác định, cặp bò nói trên là tài sản của gia đình anh Trần Thiện Hai (SN 1984, trú tại thôn Từ Xá, xã Hải Hưng) chăn thả tại cánh đồng thôn Từ Xá và bị đi lạc.

Sau khi được thông báo, gia đình anh Hai đã đến nhận lại tài sản; đồng thời bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình bà Chuyển vì nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm và sự trung thực đáng quý. Cùng với đó, anh Hai gửi lời cảm ơn Công an xã Hải Hưng và lực lượng an ninh cơ sở đã kịp thời hỗ trợ, xác minh, giúp gia đình tìm lại tài sản.

Hành động của gia đình bà Vũ Thị Chuyển là tấm gương về tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm và lòng trung thực trong cộng đồng dân cư.

Liên tiếp trao trả tài sản cho người dân, du khách đánh rơi dịp TếtLiên tiếp trao trả tài sản cho người dân, du khách đánh rơi dịp Tết

GĐXH - Lực lượng Công an TP Huế vừa tiến hành trao trả tài sản cho người dân, du khách đánh rơi trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

