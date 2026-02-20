Mới nhất
Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Thứ sáu, 12:05 20/02/2026 | Thời sự
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Mùng 4 Tết Nguyên đán, rất đông du khách từ khắp nơi đổ về Sa Pa (Lào Cai) để chinh phục đỉnh Fansipan – "nóc nhà Đông Dương".

Ngày 20/2 (tức Mùng 4 Tết), ghi nhận của phóng viên cho thấy, thời tiết tại phường Sa Pa (Lào Cai) dao động từ 11 đến 15 độ C. Vào sáng sớm, chiều tối và đêm, sương mù xuất hiện dày đặc, bao phủ nhiều khu vực trung tâm. Trên đỉnh Fansipan, nhiệt độ thấp hơn, chỉ khoảng 6 - 10 độ C. 

Dù thời tiết lạnh và nhiều sương mù, Sa Pa vẫn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ Tết kéo dài năm nay. 

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên: 

Đỉnh Fansipan đông khách du lịch ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, dòng người đã tấp nập tại khu vực ga cáp treo và quảng trường trung tâm, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp giữa mây trời Tây Bắc những ngày đầu xuân.

Đỉnh Fansipan đông khách du lịch ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 3.

Tuy điều kiện thời tiết chưa thực sự thuận lợi cho việc tham quan, vãn cảnh tại khu vực cột mốc Fansipan và quần thể tâm linh, khi tầm nhìn nhiều thời điểm bị hạn chế nhưng các cabin cáp treo đưa du khách lên đỉnh Fansipan, tiếng nói cười, chúc Tết vang lên giữa không gian bảng lảng sương mù.

Đỉnh Fansipan đông khách du lịch ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 4.

Dòng người tấp nập leo đỉnh Fansipan trong điều kiện thời tiết lạnh giá và sương mù.

Đỉnh Fansipan đông khách du lịch ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Văn Hòa (du khách đến từ Hà Nội) cho biết, gia đình anh chọn Sa Pa làm điểm du xuân vì mong muốn tận hưởng bầu không khí trong lành đầu năm.

Đỉnh Fansipan đông khách du lịch ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 6.

"Dù khá đông nhưng mọi người đều vui vẻ, xếp hàng trật tự. Lên tới đỉnh, sương mù dày khiến việc ngắm cảnh, chiêm bái tượng Phật gặp khó khăn, nhưng được hòa mình vào không khí núi rừng và cảm nhận cái lạnh đặc trưng cũng là trải nghiệm rất đáng nhớ", anh Hòa chia sẻ.

Đỉnh Fansipan đông khách du lịch ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 7.

Không chỉ các gia đình, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn chinh phục Fansipan đầu năm như một cách đổi gió sau những ngày làm việc căng thẳng. Những nhóm bạn diện trang phục rực rỡ, tạo dáng giữa nền trắng của sương mù và lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tạo nên hình ảnh vừa sôi động vừa ấn tượng.

Đỉnh Fansipan đông khách du lịch ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 8.

Du khách nước ngoài check-in, lưu lại kỷ niệm đẹp tại đỉnh Fansipan.

Đỉnh Fansipan đông khách du lịch ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 9.

Trước lượng khách tăng cao, lực lượng chức năng cùng ban quản lý khu du lịch đã tăng cường nhân sự hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn cho du khách. Công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự được siết chặt nhằm giữ gìn hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.

Đỉnh Fansipan đông khách du lịch ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 10.

Cùng với hoạt động tham quan Fansipan, Lễ hội mùa xuân 2026 cũng đã khai mạc ngày 19/2 tại Công viên Văn hoá các dân tộc Sa Pa, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm không gian đón Tết theo phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Đỉnh Fansipan đông khách du lịch ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 11.

Du khách nước ngoài vui vẻ trải nghiệm Tết Nguyên đán 2026 tại Sa Pa.

Đỉnh Fansipan đông khách du lịch ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 12.

Dòng người nối dài không chỉ cho thấy sức hút bền bỉ của điểm đến này mỗi độ xuân về, mà còn phản ánh xu hướng du lịch trải nghiệm, chinh phục thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.

