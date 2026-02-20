Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán
GĐXH - Mùng 4 Tết Nguyên đán, rất đông du khách từ khắp nơi đổ về Sa Pa (Lào Cai) để chinh phục đỉnh Fansipan – "nóc nhà Đông Dương".
Ngày 20/2 (tức Mùng 4 Tết), ghi nhận của phóng viên cho thấy, thời tiết tại phường Sa Pa (Lào Cai) dao động từ 11 đến 15 độ C. Vào sáng sớm, chiều tối và đêm, sương mù xuất hiện dày đặc, bao phủ nhiều khu vực trung tâm. Trên đỉnh Fansipan, nhiệt độ thấp hơn, chỉ khoảng 6 - 10 độ C.
Dù thời tiết lạnh và nhiều sương mù, Sa Pa vẫn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ Tết kéo dài năm nay.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
