Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Nam sinh đột quỵ tại trường được CSGT mở đường đưa đi cấp cứu

Thứ năm, 17:09 25/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quá trình tuần tra trên tuyến Quốc lộ 6 (TP Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 10 đã kịp thời mở đường, hỗ trợ cho xe ô tô chở nam sinh viên bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu.

Sáng 25/9, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) do Thượng uý Phan Tiến Đạt làm Tổ trưởng trong khi thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn gần ngã ba Ba La (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) thì nhận được đề nghị hỗ trợ của một lái xe ô tô đang chở người bị đột quỵ đi cấp cứu.

Ngay lập tức, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng mở đường cho xe chở người bệnh nhanh chóng đến Bệnh viện Quân y 103. 

Hà Nội: Nam sinh đột quỵ tại trường được CSGT mở đường đưa đi cấp cứu - Ảnh 1.

Tổ công tác thăm hỏi nam sinh viên sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã được các y bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bà L.T.H. (mẹ bệnh nhân) cho biết, người gặp nạn là em N.X.M. (sinh năm 2006, trú tỉnh Điện Biên), hiện là sinh viên Đại học. Sáng cùng ngày, M. bất ngờ bị đột quỵ tại trường, may mắn được thầy cô, bạn bè và lực lượng CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời. 

Gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ công tác đã có hành động trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Hà Nội: Nam sinh đột quỵ tại trường được CSGT mở đường đưa đi cấp cứu - Ảnh 2.Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm

GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Vừa chạy xe máy vừa dùng điện thoại, nam thanh niên bị Cục trưởng CSGT ghi hình

Hà Nội: Vừa chạy xe máy vừa dùng điện thoại, nam thanh niên bị Cục trưởng CSGT ghi hình

Từ nay đến 31/12/2025, người dân cần chú ý kẻo bị phạt khi CSGT sẽ tập trung xử lý những lỗi này

Từ nay đến 31/12/2025, người dân cần chú ý kẻo bị phạt khi CSGT sẽ tập trung xử lý những lỗi này

Làm rõ clip "CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái chui ra từ quan tài"

Làm rõ clip "CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái chui ra từ quan tài"

Tranh cãi việc đỗ xe chưa đè lên miệng cống thoát nước vẫn bị CSGT xử phạt

Tranh cãi việc đỗ xe chưa đè lên miệng cống thoát nước vẫn bị CSGT xử phạt

CSGT mở đường, cứu tài xế xe tải đột quỵ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

CSGT mở đường, cứu tài xế xe tải đột quỵ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Cùng chuyên mục

Điểm mặt 3 con giáp tốt bụng, càng tiếp xúc càng thấy ấm lòng

Điểm mặt 3 con giáp tốt bụng, càng tiếp xúc càng thấy ấm lòng

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Theo tử vi, có ba con giáp sinh ra đã mang trong mình trái tim nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác và sẵn sàng thiệt thòi để mang lại niềm vui cho mọi người.

Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽ

Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào tháng Âm lịch này dù ở trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ được bản lĩnh kiên cường, vươn lên gặt hái thành công và xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân tham gia nghĩa vụ quân sự thời gian phục vụ là 24 tháng và có thể kéo dài không quá 06 tháng nếu thuộc các trường hợp được quy định.

Cụ ông ở Lâm Đồng lạc 6 ngày trong rừng: Ăn đọt cây, lá rừng để sống sót

Cụ ông ở Lâm Đồng lạc 6 ngày trong rừng: Ăn đọt cây, lá rừng để sống sót

Đời sống - 22 giờ trước

“Đói bụng thì tôi nhặt quả rụng ăn, không có quả rụng thì ăn đọt cây, lá rừng và uống nước suối. Đêm xuống thì tìm gốc cây to để trú mưa”, ông R Ông Ha Hoanh kể.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng loạt nhà xưởng, công trình kiên cố, bãi tập kết vật liệu ngang nhiên"mọc" trên đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sức

Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sức

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi 12 con giáp, có những tuổi bước sang mùa đông năm 2025 sẽ được quý nhân nâng đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác và thăng tiến. Nhờ đó, con đường kiếm tiền trở nên thuận lợi, sự nghiệp thêm phần hanh thông.

Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ Liêm

Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ Liêm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi mỹ phẩm ngoại bị vứt bừa tại bãi rác tự phát phường Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ “bốc hơi”, phóng viên tiếp tục phát hiện hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe màu đỏ rực nằm la liệt ở đây.

Hà Nội: Xe đạp va chạm xe tải khiến nam sinh lớp 6 tử vong thương tâm

Hà Nội: Xe đạp va chạm xe tải khiến nam sinh lớp 6 tử vong thương tâm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chiếc xe đạp do nam sinh lớp 6 điều khiển, trong lúc di chuyển trên phố Gia Thụy (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm với một ô tô tải. Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong tại chỗ.

Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡ

Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chính nhờ sự thông minh kết hợp với đức tính khiêm tốn, những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường gặp nhiều cơ hội thăng tiến và được quý nhân trợ giúp.

Danh mục 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực

Danh mục 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Thông tư 105/2023/TT-BQP nêu rõ 10 bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực. Dưới đây là danh sách cụ thể.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡ

Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡ

Đời sống

GĐXH - Chính nhờ sự thông minh kết hợp với đức tính khiêm tốn, những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường gặp nhiều cơ hội thăng tiến và được quý nhân trợ giúp.

Con giáp lạnh lùng, nghiêm túc nhưng yêu thương bằng hành động

Con giáp lạnh lùng, nghiêm túc nhưng yêu thương bằng hành động

Đời sống
Sửu, Dần, Mão và loạt con giáp có bước ngoặt bất ngờ trong tuần mới

Sửu, Dần, Mão và loạt con giáp có bước ngoặt bất ngờ trong tuần mới

Đời sống
Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sức

Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sức

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽ

Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽ

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top