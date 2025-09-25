Hà Nội: Nam sinh đột quỵ tại trường được CSGT mở đường đưa đi cấp cứu

Sáng 25/9, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) do Thượng uý Phan Tiến Đạt làm Tổ trưởng trong khi thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn gần ngã ba Ba La (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) thì nhận được đề nghị hỗ trợ của một lái xe ô tô đang chở người bị đột quỵ đi cấp cứu.

Ngay lập tức, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng mở đường cho xe chở người bệnh nhanh chóng đến Bệnh viện Quân y 103.

Tổ công tác thăm hỏi nam sinh viên sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã được các y bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bà L.T.H. (mẹ bệnh nhân) cho biết, người gặp nạn là em N.X.M. (sinh năm 2006, trú tỉnh Điện Biên), hiện là sinh viên Đại học. Sáng cùng ngày, M. bất ngờ bị đột quỵ tại trường, may mắn được thầy cô, bạn bè và lực lượng CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời.

Gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ công tác đã có hành động trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.