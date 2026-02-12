Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện

Thứ năm, 14:14 12/02/2026 | Đời sống

Sáng 25 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng từ đường vào đến khu làm thủ tục, qua cửa an ninh đến nhà chờ, khác hẳn cảnh đông nghẹt ngày hôm qua.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sáng 25 tháng Chạp, các tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, xe cá nhân và taxi ra vào thuận lợi, không xảy ra ùn ứ kéo dài.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 2.

Sảnh làm thủ tục nhà ga T3 khá thoáng, mật độ hành khách ở mức vừa phải.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 3.

Hành khách đi vào lối làm thủ tục.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 4.

Nhiều hành khách cho biết, họ chỉ mất khoảng 30 phút để lấy vé, ký gửi hành lý, xếp hàng vào khu vực an ninh.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 5.

Nhiều người mang theo hành lý Tết như quà biếu, đặc sản về quê đón Tết.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 6.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 7.

Các gia đình có trẻ nhỏ kiên nhẫn chờ làm thủ tục tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sáng 25 tháng Chạp; không gian thông thoáng giúp việc di chuyển và chăm sóc trẻ thuận tiện hơn.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 8.

Đến trưa 12/12, lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đông hơn so với buổi sáng nhưng khu vực làm thủ tục và di chuyển vẫn không xảy ra ùn ứ.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 9.

Lối vào khu an ninh thoáng, hành khách qua cổng kiểm tra nhanh.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 10.

Hành khách đi qua lối kiểm tra an ninh khá nhanh chóng, không phải chờ đợi.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 11.

Trong lúc chờ lên máy bay, nhiều người đưa trẻ em đến khu vui chơi tại phòng chờ nhà ga T3

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 12.

Anh Huân, đi chuyến bay về Quy Nhơn cho biết: "Hôm trước tôi cũng theo dõi tin tức thấy xảy ra ùn ứ đường quanh khu vực sân bay nên hôm nay cả nhà chủ động đến sớm khoảng 2 tiếng. Khi di chuyển đường khá thoáng, đến nhà ga T3 làm thủ tục rất nhanh, không có cảnh đợi chờ lâu, hàng dài như năm trước".

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 13.

Một số chuyến bay thay đổi thời gian khởi hành và cửa khởi hành, hành khách chủ động theo dõi bảng điện tử và thông báo của nhân viên để kịp thời di chuyển, tránh lỡ chuyến.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 14.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 12/2 (25 tháng Chạp) sân bay bước vào giai đoạn cao điểm khai thác, lưu lượng chuyến bay và lượng người đi lại tăng mạnh. Trung tâm Điều hành sân bay cho biết trong ngày dự kiến phục vụ 1.027 chuyến, tổng lượng người thông qua gần 156.315 lượt. Trong đó có 519 chuyến bay đi và 508 chuyến đến. Các chuyến bay quốc nội chiếm tỷ trọng lớn với 688 chuyến, gồm 350 chuyến đi và 338 chuyến đến.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện - Ảnh 15.

Hôm qua (24 tháng Chạp), lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, vượt dự báo. Cụ thể, sân bay phục vụ 160.459 lượt với 1.063 chuyến bay, mở màn cao điểm Tết sớm hơn kế hoạch. Trong đó, lượng khách đi đạt 103.716 người, chủ yếu tập trung ở các đường bay nội địa với hơn 72.000 người; lượng khách đến cũng duy trì ở mức cao, hơn 56.000 lượt.

Nguyễn Liến
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân

Hà Nội: Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang gây ra những phiền toái cho người dân khi bùn đất chất đống ngổn ngang, vỉa hè bị cày xới tan hoang và bụi mù mịt bao phủ khắp nơi.

[PODCAST ĐỜI SỐNG GEN Z] Giới trẻ đang đối mặt thế nào với áp lực tài chính?

[PODCAST ĐỜI SỐNG GEN Z] Giới trẻ đang đối mặt thế nào với áp lực tài chính?

Đời sống - 18 phút trước

Giới trẻ hiện nay đang sống trong thời đại nhiều cơ hội hơn bao giờ hết, nhưng cũng là thế hệ lo lắng về tiền bạc nhiều nhất từ trước đến nay. Thậm chí những áp lực tiền bạc còn kéo theo hàng loạt các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Vì sao lại như vậy, làm thế nào để người trẻ có thể đứng vững trước vô vàn những áp lực về tài chính?

Hà Nội: Chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tồn tại dù đã có biển cấm

Hà Nội: Chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tồn tại dù đã có biển cấm

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Ngay dưới biển cấm họp chợ, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) vẫn ngang nhiên tồn tại, buôn bán tấp nập, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Dù báo Gia đình và Xã hội đã từng phản ánh, song đến nay, thực trạng vi phạm gần như chưa có chuyển biến, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Quy định mới nhất về mức phạt xe máy chở hàng cồng kềnh năm 2026, người vi phạm có thể mất đến 14 triệu đồng

Quy định mới nhất về mức phạt xe máy chở hàng cồng kềnh năm 2026, người vi phạm có thể mất đến 14 triệu đồng

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh có thể bị phạt đến 14 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

4 tháng sinh Âm lịch của người mang số phát đạt, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuận

4 tháng sinh Âm lịch của người mang số phát đạt, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuận

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào một số tháng Âm lịch đặc biệt thường mang mệnh "quyền quý", hậu vận an nhàn, về già hưởng phúc thọ tự nhiên.

Cuối tháng 2 vận đỏ như son: 4 con giáp được Thần Tài trao lộc lớn

Cuối tháng 2 vận đỏ như son: 4 con giáp được Thần Tài trao lộc lớn

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Khoảng thời gian giao thoa từ cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 được xem là thời điểm chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.

Quy định mới nhất thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2026, không nộp đúng thời hạn có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng

Quy định mới nhất thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2026, không nộp đúng thời hạn có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhằm giúp xác định đúng, đủ số thuế phải nộp, số thuế được hoàn và bù trừ sang kỳ sau. Đây là căn cứ để cơ quan thuế và người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với thu nhập cá nhân trong năm tính thuế.

Từ 1/7/2026, nhiều lao động nữ nhận tin vui được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/7/2026, nhiều lao động nữ nhận tin vui được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, lao động nữ được hưởng nhiều quyền lợi như thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con… theo Luật Dân số 2025.

Hàng triệu người dân ở Hà Nội cần lưu ý gì về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026?

Hàng triệu người dân ở Hà Nội cần lưu ý gì về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026?

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 483/UBND-NC về việc phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú trong đó có thủ tục về đăng ký thường trú, tạm trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch, đặc biệt là con số cuối cùng của ngày sinh, phần nào phản ánh xu hướng vận mệnh mỗi người, từ sự nghiệp, tài chính đến hôn nhân và cảm xúc cá nhân.

Xem nhiều

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

Đời sống

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, có 3 con giáp nổi bật hơn cả khi được đánh giá là bước vào giai đoạn thăng tiến sự nghiệp nhanh chóng, cơ hội mở ra dồn dập và thành quả đến rõ rệt.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống
Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Đời sống
4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top