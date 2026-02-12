Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 12/2 (25 tháng Chạp) sân bay bước vào giai đoạn cao điểm khai thác, lưu lượng chuyến bay và lượng người đi lại tăng mạnh. Trung tâm Điều hành sân bay cho biết trong ngày dự kiến phục vụ 1.027 chuyến, tổng lượng người thông qua gần 156.315 lượt. Trong đó có 519 chuyến bay đi và 508 chuyến đến. Các chuyến bay quốc nội chiếm tỷ trọng lớn với 688 chuyến, gồm 350 chuyến đi và 338 chuyến đến.