Hà Nội: Chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tồn tại dù đã có biển cấm
GĐXH - Ngay dưới biển cấm họp chợ, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) vẫn ngang nhiên tồn tại, buôn bán tấp nập, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Dù báo Gia đình và Xã hội đã từng phản ánh, song đến nay, thực trạng vi phạm gần như chưa có chuyển biến, khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Mặc dù tại khu vực ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã được cắm biển cấm họp chợ, song tình trạng chợ cóc vẫn ngang nhiên tồn tại, hoạt động nhộn nhịp suốt nhiều tháng qua. Điều đáng nói, trước đó, Gia đình và Xã hội đã có bài viết phản ánh, tuy nhiên đến nay, thực trạng vi phạm gần như không có chuyển biến.
Sáng ngày 10/2, theo ghi nhận của phóng viên, chợ cóc này nằm sâu trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng, nơi vốn là tuyến đường dân sinh, có mật độ người và phương tiện qua lại đông đúc. Dù biển cấm họp chợ được dựng ngay đầu khu vực, nhưng mỗi ngày, đặc biệt vào buổi sáng sớm, hàng chục tiểu thương vẫn "vô tư" bày bán hàng hóa tràn ra vỉa hè, lòng đường.
Tại đây, đủ loại mặt hàng được buôn bán công khai, từ thịt lợn, cá tươi, rau củ quả cho đến quần áo, đồ gia dụng. Đáng lo ngại hơn, nhiều điểm giết mổ gà, làm cá diễn ra ngay trên vỉa hè, nước thải chảy thẳng xuống cống thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Không chỉ chiếm dụng không gian công cộng, hoạt động của chợ cóc còn khiến tuyến ngõ vốn nhỏ hẹp thường xuyên rơi vào tình trạng lộn xộn, ách tắc. Người đi bộ phải len lỏi giữa các sạp hàng, phương tiện di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Một số người dân sinh sống trong khu vực cho biết, tình trạng họp chợ tự phát đã diễn ra từ lâu. "Biển cấm thì có, nhưng chợ vẫn họp đều. Có lúc lực lượng chức năng xuống nhắc nhở, dẹp được vài hôm rồi đâu lại vào đấy" - anh Ngọc Duy người dân bức xúc chia sẻ.
Trước đó, Gia đình và Xã hội đã phản ánh về tình trạng chợ cóc tại khu vực này, với mong muốn chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, theo ghi nhận hiện nay, chợ vẫn hoạt động rầm rộ, cho thấy việc quản lý trật tự đô thị tại đây còn nhiều bất cập, thiếu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên và biện pháp xử lý dứt điểm.
Dư luận đặt câu hỏi, vì sao một chợ cóc hoạt động công khai, kéo dài ngay dưới biển cấm lại không được chấn chỉnh triệt để? Trách nhiệm thuộc về đơn vị, cá nhân nào trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Từ Liêm?
Thiết nghĩ, để đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và sức khỏe người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp xử lý kiên quyết, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", để chợ cóc tiếp tục tồn tại, gây bức xúc trong dư luận.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt
Hà Nội: Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn TuânĐời sống - 14 phút trước
GĐXH - Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang gây ra những phiền toái cho người dân khi bùn đất chất đống ngổn ngang, vỉa hè bị cày xới tan hoang và bụi mù mịt bao phủ khắp nơi.
[PODCAST ĐỜI SỐNG GEN Z] Giới trẻ đang đối mặt thế nào với áp lực tài chính?Đời sống - 16 phút trước
Giới trẻ hiện nay đang sống trong thời đại nhiều cơ hội hơn bao giờ hết, nhưng cũng là thế hệ lo lắng về tiền bạc nhiều nhất từ trước đến nay. Thậm chí những áp lực tiền bạc còn kéo theo hàng loạt các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Vì sao lại như vậy, làm thế nào để người trẻ có thể đứng vững trước vô vàn những áp lực về tài chính?
Quy định mới nhất về mức phạt xe máy chở hàng cồng kềnh năm 2026, người vi phạm có thể mất đến 14 triệu đồngĐời sống - 25 phút trước
GĐXH - Người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh có thể bị phạt đến 14 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiệnĐời sống - 1 giờ trước
Sáng 25 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng từ đường vào đến khu làm thủ tục, qua cửa an ninh đến nhà chờ, khác hẳn cảnh đông nghẹt ngày hôm qua.
4 tháng sinh Âm lịch của người mang số phát đạt, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuậnĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào một số tháng Âm lịch đặc biệt thường mang mệnh "quyền quý", hậu vận an nhàn, về già hưởng phúc thọ tự nhiên.
Cuối tháng 2 vận đỏ như son: 4 con giáp được Thần Tài trao lộc lớnĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Khoảng thời gian giao thoa từ cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 được xem là thời điểm chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.
Quy định mới nhất thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2026, không nộp đúng thời hạn có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồngĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhằm giúp xác định đúng, đủ số thuế phải nộp, số thuế được hoàn và bù trừ sang kỳ sau. Đây là căn cứ để cơ quan thuế và người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với thu nhập cá nhân trong năm tính thuế.
Từ 1/7/2026, nhiều lao động nữ nhận tin vui được hưởng quyền lợi đặc biệt nàyĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, lao động nữ được hưởng nhiều quyền lợi như thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con… theo Luật Dân số 2025.
Hàng triệu người dân ở Hà Nội cần lưu ý gì về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026?Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 483/UBND-NC về việc phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú trong đó có thủ tục về đăng ký thường trú, tạm trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử tháchĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch, đặc biệt là con số cuối cùng của ngày sinh, phần nào phản ánh xu hướng vận mệnh mỗi người, từ sự nghiệp, tài chính đến hôn nhân và cảm xúc cá nhân.
3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăngĐời sống
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, có 3 con giáp nổi bật hơn cả khi được đánh giá là bước vào giai đoạn thăng tiến sự nghiệp nhanh chóng, cơ hội mở ra dồn dập và thành quả đến rõ rệt.