Hà Nội: Chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tồn tại dù đã có biển cấm

Mặc dù tại khu vực ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã được cắm biển cấm họp chợ, song tình trạng chợ cóc vẫn ngang nhiên tồn tại, hoạt động nhộn nhịp suốt nhiều tháng qua. Điều đáng nói, trước đó, Gia đình và Xã hội đã có bài viết phản ánh, tuy nhiên đến nay, thực trạng vi phạm gần như không có chuyển biến.

Sáng ngày 10/2, theo ghi nhận của phóng viên, chợ cóc này nằm sâu trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng, nơi vốn là tuyến đường dân sinh, có mật độ người và phương tiện qua lại đông đúc. Dù biển cấm họp chợ được dựng ngay đầu khu vực, nhưng mỗi ngày, đặc biệt vào buổi sáng sớm, hàng chục tiểu thương vẫn "vô tư" bày bán hàng hóa tràn ra vỉa hè, lòng đường.

Tại đây, đủ loại mặt hàng được buôn bán công khai, từ thịt lợn, cá tươi, rau củ quả cho đến quần áo, đồ gia dụng. Đáng lo ngại hơn, nhiều điểm giết mổ gà, làm cá diễn ra ngay trên vỉa hè, nước thải chảy thẳng xuống cống thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Dù báo Gia đình và Xã hội đã từng phản ánh, song đến nay, thực trạng chợ cóc nơi đây gần như chưa có chuyển biến, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Không chỉ chiếm dụng không gian công cộng, hoạt động của chợ cóc còn khiến tuyến ngõ vốn nhỏ hẹp thường xuyên rơi vào tình trạng lộn xộn, ách tắc. Người đi bộ phải len lỏi giữa các sạp hàng, phương tiện di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Một số người dân sinh sống trong khu vực cho biết, tình trạng họp chợ tự phát đã diễn ra từ lâu. "Biển cấm thì có, nhưng chợ vẫn họp đều. Có lúc lực lượng chức năng xuống nhắc nhở, dẹp được vài hôm rồi đâu lại vào đấy" - anh Ngọc Duy người dân bức xúc chia sẻ.

Chợ cóc nằm sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng.

Trước đó, Gia đình và Xã hội đã phản ánh về tình trạng chợ cóc tại khu vực này, với mong muốn chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, theo ghi nhận hiện nay, chợ vẫn hoạt động rầm rộ, cho thấy việc quản lý trật tự đô thị tại đây còn nhiều bất cập, thiếu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên và biện pháp xử lý dứt điểm.

Dư luận đặt câu hỏi, vì sao một chợ cóc hoạt động công khai, kéo dài ngay dưới biển cấm lại không được chấn chỉnh triệt để? Trách nhiệm thuộc về đơn vị, cá nhân nào trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Từ Liêm?

Thiết nghĩ, để đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và sức khỏe người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp xử lý kiên quyết, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", để chợ cóc tiếp tục tồn tại, gây bức xúc trong dư luận.

