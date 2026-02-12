Quy định mới nhất về mức phạt xe máy chở hàng cồng kềnh năm 2026, người vi phạm có thể mất đến 14 triệu đồng
GĐXH - Người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh có thể bị phạt đến 14 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Xếp hàng hóa lên xe máy thế nào để không mắc lỗi 'chở hàng cồng kềnh'?
Tại Điều 17 Thông tư 39/2024/TT-BGTVT quy định về chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ như sau:
- Chiều rộng xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là chiều rộng của thùng xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.
- Chiều dài xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe và không lớn hơn 20,0 mét.
- Xe ô tô chở người không được phép xếp hàng hóa, hành lý nhô ra quá kích thước bao ngoài của xe và không được xếp hàng hóa, hành lý trên nóc xe (trừ trường hợp có thiết kế được cơ quan đăng kiểm chứng nhận) để đảm bảo an toàn giao thông.
- Xe mô tô, xe gắn máy: Chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.
- Xe thô sơ: Chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.
Theo Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người lái xe, người được chở, hàng hóa xếp trên xe mô tô, xe gắn máy như sau:
Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3 mét, vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5 mét theo thiết kế của nhà sản xuất; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 02 mét.
Theo Điều 31 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người điều khiển, người được chở, hàng hóa xếp trên xe thô sơ như sau:
Hàng hóa xếp trên xe thô sơ phải bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông và che khuất tầm nhìn của người điều khiển. Hàng hóa xếp trên xe không vượt quá 1/3 chiều dài thân xe và không vượt quá 01 mét phía trước và phía sau xe; không vượt quá 0,4 mét mỗi bên bánh xe.
Như vậy, phương tiện chở hàng hóa vượt quá kích thước quy định dưới đây được xem là chở hàng cồng kềnh. Cụ thể:
- Đối với xe mô tô, xe gắn máy: Không được xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3 mét, vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5 mét theo thiết kế của nhà sản xuất; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 02 mét.
- Đối với xe thô sơ: Hàng hóa xếp trên xe thô sơ phải bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông và che khuất tầm nhìn của người điều khiển. Hàng hóa xếp trên xe không vượt quá 1/3 chiều dài thân xe và không vượt quá 01 mét phía trước và phía sau xe; không vượt quá 0,4 mét mỗi bên bánh xe.
Theo quy định nêu trên, hàng hóa được xếp trên xe không đúng với quy định trên được xem là chở hàng cồng kềnh và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.
Các trường hợp xe máy chở hàng cồng kềnh bị cấm
Ngoài quy định về kích thước, pháp luật cũng nghiêm cấm một số trường hợp xe máy chở đồ cồng kềnh có thể gây nguy hiểm dưới đây:
Hàng hóa che khuất tầm nhìn của người lái, làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát và xử lý tình huống.
Hàng hóa làm mất thăng bằng của xe hoặc gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện.
Vận chuyển các loại hàng hóa có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác (ví dụ: vật sắc nhọn, vật liệu dễ cháy nổ không được che chắn đúng quy cách).
Kéo, đẩy các phương tiện khác hoặc để vật khác kéo, đẩy xe của mình.
Để hàng hóa quệt xuống đường khi xe đang chạy.
Năm 2026, xe máy chở hàng cồng kềnh bị phạt bao nhiêu tiền?
Theo Điểm e Khoản 3 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe có hành vi:
Người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh.
Trường hợp, người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh mà gây tai nạn giao thông thì mức phạt sẽ từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng.
Ngoài ra, người vi phạm có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe.
Theo đó, người điều khiển xe có hành vi chở hàng cồng kềnh sẽ bị phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng, trường hợp chở hàng cồng kềnh mà gây tai nạn thì mức phạt là từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.
Hà Nội: Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn TuânĐời sống - 20 phút trước
GĐXH - Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang gây ra những phiền toái cho người dân khi bùn đất chất đống ngổn ngang, vỉa hè bị cày xới tan hoang và bụi mù mịt bao phủ khắp nơi.
[PODCAST ĐỜI SỐNG GEN Z] Giới trẻ đang đối mặt thế nào với áp lực tài chính?Đời sống - 22 phút trước
Giới trẻ hiện nay đang sống trong thời đại nhiều cơ hội hơn bao giờ hết, nhưng cũng là thế hệ lo lắng về tiền bạc nhiều nhất từ trước đến nay. Thậm chí những áp lực tiền bạc còn kéo theo hàng loạt các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Vì sao lại như vậy, làm thế nào để người trẻ có thể đứng vững trước vô vàn những áp lực về tài chính?
Hà Nội: Chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tồn tại dù đã có biển cấmĐời sống - 24 phút trước
GĐXH - Ngay dưới biển cấm họp chợ, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) vẫn ngang nhiên tồn tại, buôn bán tấp nập, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Dù báo Gia đình và Xã hội đã từng phản ánh, song đến nay, thực trạng vi phạm gần như chưa có chuyển biến, khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiệnĐời sống - 1 giờ trước
Sáng 25 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng từ đường vào đến khu làm thủ tục, qua cửa an ninh đến nhà chờ, khác hẳn cảnh đông nghẹt ngày hôm qua.
4 tháng sinh Âm lịch của người mang số phát đạt, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuậnĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào một số tháng Âm lịch đặc biệt thường mang mệnh "quyền quý", hậu vận an nhàn, về già hưởng phúc thọ tự nhiên.
Cuối tháng 2 vận đỏ như son: 4 con giáp được Thần Tài trao lộc lớnĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Khoảng thời gian giao thoa từ cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 được xem là thời điểm chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.
Quy định mới nhất thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2026, không nộp đúng thời hạn có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồngĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhằm giúp xác định đúng, đủ số thuế phải nộp, số thuế được hoàn và bù trừ sang kỳ sau. Đây là căn cứ để cơ quan thuế và người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với thu nhập cá nhân trong năm tính thuế.
Từ 1/7/2026, nhiều lao động nữ nhận tin vui được hưởng quyền lợi đặc biệt nàyĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, lao động nữ được hưởng nhiều quyền lợi như thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con… theo Luật Dân số 2025.
Hàng triệu người dân ở Hà Nội cần lưu ý gì về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026?Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 483/UBND-NC về việc phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú trong đó có thủ tục về đăng ký thường trú, tạm trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử tháchĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch, đặc biệt là con số cuối cùng của ngày sinh, phần nào phản ánh xu hướng vận mệnh mỗi người, từ sự nghiệp, tài chính đến hôn nhân và cảm xúc cá nhân.
3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăngĐời sống
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, có 3 con giáp nổi bật hơn cả khi được đánh giá là bước vào giai đoạn thăng tiến sự nghiệp nhanh chóng, cơ hội mở ra dồn dập và thành quả đến rõ rệt.