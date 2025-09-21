Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm
GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.
Ngày 21/9, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết, vừa phát hiện một trường hợp vi phạm giao thông, qua đó làm rõ chiếc xe máy bị mất trộm gần một năm trước.
Trước đó, lúc 15h35 ngày 19/9, tại đường Phú Thạnh (xã Phú Vang), Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc gồm Trung tá Hoàng Phong Phú (tổ trưởng) và Thiếu tá Nguyễn Trần Kiên Trung dừng kiểm tra xe mô tô biển số 79H1-179.79 do vi phạm giao thông.
Qua kiểm tra, anh N.V.V. (SN 2002, trú TDP Lương Viện, xã Phú Vang) người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy đăng ký, biển số xe có dấu hiệu làm giả.
Tổ công tác tra cứu hệ thống dữ liệu, kết quả không trùng khớp với loại phương tiện. Tiếp tục xác minh theo số máy, xe được đăng ký chủ sở hữu là ông L.Q.D. (SN 1979, trú phường Thủy Dương cũ). Ông D. cho biết đã bán xe này cho người khác cách đây một năm.
Từ thông tin liên hệ, tổ công tác kết nối với anh P.Q. (SN 1999, trú phường Thanh Thủy), người mua lại xe từ ông D.. Anh Quý xác nhận chiếc xe bị mất tại nghĩa địa Khe Trẹm vào ngày 7/11/2024.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
