Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm

Chủ nhật, 19:07 21/09/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.

Ngày 21/9, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết, vừa phát hiện một trường hợp vi phạm giao thông, qua đó làm rõ chiếc xe máy bị mất trộm gần một năm trước.

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, lúc 15h35 ngày 19/9, tại đường Phú Thạnh (xã Phú Vang), Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc gồm Trung tá Hoàng Phong Phú (tổ trưởng) và Thiếu tá Nguyễn Trần Kiên Trung dừng kiểm tra xe mô tô biển số 79H1-179.79 do vi phạm giao thông.

Qua kiểm tra, anh N.V.V. (SN 2002, trú TDP Lương Viện, xã Phú Vang) người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy đăng ký, biển số xe có dấu hiệu làm giả.

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm - Ảnh 2.

Chiếc xe bị mất trộm của anh Q. được CSGT phát hiện do gắn biển số giả.

Tổ công tác tra cứu hệ thống dữ liệu, kết quả không trùng khớp với loại phương tiện. Tiếp tục xác minh theo số máy, xe được đăng ký chủ sở hữu là ông L.Q.D. (SN 1979, trú phường Thủy Dương cũ). Ông D. cho biết đã bán xe này cho người khác cách đây một năm.

Từ thông tin liên hệ, tổ công tác kết nối với anh P.Q. (SN 1999, trú phường Thanh Thủy), người mua lại xe từ ông D.. Anh Quý xác nhận chiếc xe bị mất tại nghĩa địa Khe Trẹm vào ngày 7/11/2024.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm - Ảnh 3.CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân Trì

GĐXH - Dù tuyến đường Vân Trì (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, hàng loạt xe tải, xe đầu kéo, xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào mỗi ngày. Sự coi thường quy định này khiến mặt đường bong chóc, bụi bặm phủ trắng, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.


Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc say xỉn hành hung CSGT ở Khánh Hòa

Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc say xỉn hành hung CSGT ở Khánh Hòa

Hà Nội: CSGT 'trắng đêm' kiểm soát hoạt động vận tải, gần 200 vi phạm bị xử lý

Hà Nội: CSGT 'trắng đêm' kiểm soát hoạt động vận tải, gần 200 vi phạm bị xử lý

Hành động bất thường của tài xế ô tô khi gặp tổ CSGT

Hành động bất thường của tài xế ô tô khi gặp tổ CSGT

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Cùng chuyên mục

Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồn

Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồn

Xã hội - 9 giờ trước

Công an TPHCM cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô tông tử vong 3 mẹ con tại xã Phước Thành vi phạm nồng độ cồn, không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông.

Gã trai lén quay cảnh nhạy cảm rồi cưỡng dâm bạn gái cũ

Gã trai lén quay cảnh nhạy cảm rồi cưỡng dâm bạn gái cũ

Xã hội - 14 giờ trước

Nguyễn Duy Tuấn bị cáo buộc dùng hình ảnh, video nhạy cảm của bạn gái cũ để đe dọa, buộc nạn nhân tiếp tục quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Xã hội - 14 giờ trước

Một tài xế vừa bị công an bắt giữ do lái xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường.

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy khi cho thuê xe ô tô tự lái, cầm cố bìa đỏ giả

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy khi cho thuê xe ô tô tự lái, cầm cố bìa đỏ giả

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thuê xe ô tô tự lái, đối tượng Vũ Mạnh Hùng đã mang cầm cố và chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

Lật tẩy chiêu trò giả danh công an, dựng kịch bản bắt cóc online đòi chuộc 500 triệu đồng

Lật tẩy chiêu trò giả danh công an, dựng kịch bản bắt cóc online đòi chuộc 500 triệu đồng

Xã hội - 17 giờ trước

Khi nhận cuộc gọi của con trai yêu cầu chuyển 500 triệu đồng vì “đang bị bắt cóc”, gia đình cháu C. lập tức nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo. Nhờ sự cảnh giác, họ nhanh chóng trình báo công an, góp phần ngăn chặn kịp thời hành vi tội phạm, bảo vệ an toàn cho con em và cộng đồng.

Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, cả N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") và Vũ đều khẳng định T. không chỉ đạo Vũ hành hung.

Sức khỏe của nạn nhân trong vụ 'tổng tài' ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê hiện ra sao?

Sức khỏe của nạn nhân trong vụ 'tổng tài' ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê hiện ra sao?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân cho biết chưa thể nhai được cơm.

Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày qua, tại một ngôi nhà trong ngõ nhỏ thuộc xóm Giếng, thôn Văn Minh, xã Phú Xuyên, Hà Nội vẫn chưa hết không khí bàng hoàng, tang thương sau cái chết vô cùng đau lòng của nữ sinh Nguyễn Đào Hà Anh.

Tạm giữ hình sự 'thư ký' của 'tổng tài' vụ đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

Tạm giữ hình sự 'thư ký' của 'tổng tài' vụ đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - "Thư ký" đánh người tại quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), đã bị Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh người gây thương tích.

Danh tính người phụ nữ ở Hà Nội vừa bị khởi tố vì vu khống hoa hậu Miss Universe Vietnam

Danh tính người phụ nữ ở Hà Nội vừa bị khởi tố vì vu khống hoa hậu Miss Universe Vietnam

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống.

Xem nhiều

Mở cơ sở massage để làm nơi mua bán dâm

Mở cơ sở massage để làm nơi mua bán dâm

Pháp luật

GĐXH - Sau khi thuê nhà, Thúy đăng ký kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ massage nhưng sau đó lén lút tổ chức hoạt động bán dâm cho khách.

Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật
Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm

Pháp luật
Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Pháp luật
Danh tính người phụ nữ ở Hà Nội vừa bị khởi tố vì vu khống hoa hậu Miss Universe Vietnam

Danh tính người phụ nữ ở Hà Nội vừa bị khởi tố vì vu khống hoa hậu Miss Universe Vietnam

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top