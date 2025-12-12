Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà vượt ngưỡng 7 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ vượt ngưỡng 7 tỷ đồng/căn

Bước sang năm 2025, mặc dù giá nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội không tăng nóng như năm 2024 nhưng vẫn trong đà tăng trưởng mạnh. Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội: "Giá thổ cư nội đô tiếp tục nhích lên, tăng khoảng 10–15% so với đầu năm. Những căn nhà nhỏ 30–35 m², thiết kế 5 tầng, xây mới, hiện giao dịch quanh mức 7–9 tỷ đồng, cao hơn trước 1–2 tỷ đồng. Giá lên đều đặn, nhưng lượng giao dịch lại lắng xuống, nhất là với nhóm đầu tư đang thận trọng tìm điểm vào phù hợp."

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ được đăng tải khá rầm rộ. Giá nhà riêng tại đây tương đối cao, thậm chí ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.

Đơn cử có thể kể đến một căn nhà rộng 76,2m2, thiết kế 3 tầng, nằm trong ngõ 162 đường Đội Cấn, phường Ngọc Hà hiện đang được chính chủ rao bán với giá 16,5 tỷ đồng, tương đương 216,54 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 3m, căn nhà riêng thiết kế 4 tầng rộng 49,4m2 tại đường Đê La Thành, phường Giảng Võ, sổ đỏ chính chủ hiện đang được rao bán với giá 11,6 tỷ đồng, tương đương 234,82 triệu đồng/m2.

Dù có diện tích rất khiêm tốn, chỉ rộng 17m2, căn nhà riêng thiết kế 4 tầng nằm trong ngõ, trên đường Quán Thánh, phường Ba Đình (tức phường Quán Thánh, quận Ba Đình cũ) hiện cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 7 tỷ đồng, tương đương 411,76 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, dù có diện tích khiêm tốn, chỉ khoảng 17m2, một số căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà đã chạm ngưỡng 7 tỷ đồng, những căn nhà riêng trong ngõ có diện tích khiêm tốn khoảng 30 - 50m2 cũng đã vượt ngưỡng 10 tỷ đồng/căn.

3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ sau sáp nhập

1. Phường Ba Đình

Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.

2. Phường Ngọc Hà

Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.

3. Phường Giảng Võ

Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.