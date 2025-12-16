Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn
GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được sáp nhập từ quận Ba Đình cũ (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn. Thực tế này khiến không ít người mua nhà bất ngờ, còn giới đầu tư thì “giật mình”.
Giá nhà tập thể tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn
Từng được xem là biểu tượng của thời bao cấp, gắn với hình ảnh đơn sơ, diện tích nhỏ, tiện ích nghèo nàn, nhà tập thể vốn gắn với định danh "giá rẻ". Nhưng tại Hà Nội hiện nay, đặc biệt là ở 3 phường mới được sáp nhập từ quận Ba Đình cũ (Hà Nội), quan niệm này đang bị thách thức mạnh mẽ. Ghi nhận trên các nền tảng mua bán nhà đất, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 12/2025 có những căn nhà tập thể cũ đang được rao giá từ 3 đến gần 5 tỷ đồng. Một mức giá tưởng chỉ dành cho chung cư cao cấp hoặc nhà phố trung tâm.
Cụ thể, một căn tập thể rộng 70m2, thiết kế 2 phòng ngủ tại khu tập thể Vĩnh Phúc, phố Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà (tức phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cũ) hiện đang được chính chủ rao bán với giá 4,89 tỷ đồng, tương đương 69,89 triệu đồng/m2.
Căn hộ tập thể tại vị trí tầng 1, khu tập thể Kim Mã, phường Ba Đình (tức phường Kim Mã, quận Ba Đình cũ), thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 55m2, sổ đỏ chính chủ hiện đang được rao bán với giá 3,75 tỷ đồng, tương đương 68,18 triệu đồng/m2.
Tại khu tập thể Thành Công, đường Thành Công, phường Giảng Võ (phường Thành Công, quận Ba Đình cũ), căn tập thể 3 phòng ngủ rộng 85m2 hiện đang được rao bán với giá 4,75 tỷ đồng, tương đư
ơng 55,88 triệu đồng/m2.
Nhà tập thể, vốn được xem là giải pháp an cư giá rẻ, nay đang dần biến thành một "sản phẩm đầu tư" được giới đầu tư để mắt.
3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ sau sáp nhập
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà từ quận Ba Đình cũ.
1. Phường Ba Đình
Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.
2. Phường Ngọc Hà
Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.
3. Phường Giảng Võ
Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.
