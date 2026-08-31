Giờ sinh Âm lịch của người có hậu vận an nhàn, sung túc

Có câu nói xưa rằng: "Thiên nhân hợp nhất" – trời đất và con người vốn gắn kết kỳ diệu. Người xưa tin rằng thời khắc ta cất tiếng khóc chào đời không chỉ đơn thuần là bước vào thế giới, mà còn là lúc tính cách và khí chất được khắc họa đầu tiên theo nhịp điệu của trời đất, theo Thanh niên Việt.

Khi nhìn vào những người lớn tuổi sống điềm đạm, sâu sắc và được nhiều người yêu quý, ta chợt nhận ra: Ngoài việc được rèn giũa qua năm tháng, họ còn thường sinh vào những giờ sinh Âm lịch "vàng" – thời điểm trời đất hội tụ khí lành, gieo vào lòng người sự tinh tế, nhân hậu, và trí tuệ sống bền vững.

Người sinh giờ Ngọ Âm lịch: Sống thẳng thắn, tinh thần rộng mở

Nhờ tính cách rộng rãi, người sinh giờ Ngọ Âm lịch dễ tạo được thiện cảm với những người xung quanh. Ảnh minh họa

Giờ Ngọ là khoảng từ 11h đến 13h, gắn với thời điểm mặt trời ở vị trí rực rỡ nhất trong ngày. Trong quan niệm tử vi, người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch thường được đánh giá cao ở sự nhiệt tình, cởi mở và thẳng thắn.

Họ thường không thích những mối quan hệ quá phức tạp. Có chuyện gì, họ sẵn sàng nói rõ, đồng thời cũng không muốn giữ mãi những chuyện khiến bản thân mệt mỏi.

Nhờ tính cách rộng rãi, người sinh giờ Ngọ Âm lịch dễ tạo được thiện cảm với những người xung quanh. Trong công việc, sự chủ động và tinh thần dám làm cũng giúp họ có thêm cơ hội phát triển.

Một điểm đáng chú ý là càng trải qua nhiều thăng trầm, họ càng học được cách nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Khi bước vào tuổi già, họ thường coi trọng gia đình, sức khỏe và sự bình yên thay vì quá đặt nặng chuyện hơn thua.

Người sinh giờ Dậu Âm lịch: Chậm mà chắc, hậu vận dễ hưởng phúc

Bước vào hậu vận, cuộc sống của người sinh giờ Dậu Âm lịch được cho là dễ ổn định, tinh thần cũng thoải mái hơn. Ảnh minh họa



Khung giờ Dậu nằm trong khoảng 17h đến 19h, khi một ngày dần khép lại. Dân gian có câu ví người sinh vào giờ này là người "tự mang theo bát cơm", hàm ý cuộc sống có phần thuận lợi về đường tài lộc và vật chất.

Theo tử vi, người sinh giờ Dậu Âm lịch thường không phải kiểu người thích phô trương. Họ có thể âm thầm làm việc, tích lũy kinh nghiệm và chờ thời cơ thích hợp để phát triển.

Chính sự kiên nhẫn này giúp họ tránh được không ít quyết định nóng vội. Thay vì chạy theo thành công nhất thời, họ thiên về xây dựng nền tảng lâu dài.

Tuổi trẻ có thể chưa quá nổi bật, nhưng theo thời gian, năng lực và sự từng trải của họ ngày càng được đánh giá cao. Bước vào hậu vận, cuộc sống được cho là dễ ổn định, tinh thần cũng thoải mái hơn.

Người sinh giờ Hợi Âm lịch: Sâu sắc, càng lớn tuổi càng sáng suốt

Hậu vận của người sinh vào giờ Hợi Âm lịch được cho là càng sống càng thong dong. Ảnh minh họa



Giờ Hợi kéo dài từ 21h đến 23h, thời điểm không gian trở nên tĩnh lặng sau một ngày dài. Người sinh vào giờ Hợi Âm lịch thường được cho là có chiều sâu nội tâm, suy nghĩ chín chắn và khá nhạy bén trong việc nhìn nhận con người, sự việc.

Họ không nhất thiết phải là người nói nhiều. Ngược lại, những người này thường thích quan sát, lắng nghe rồi mới đưa ra nhận xét. Nhờ vậy, họ có thể tránh được nhiều va chạm không cần thiết trong cuộc sống.

Sau những năm tháng trải nghiệm, người sinh giờ Hợi Âm lịch càng hiểu rằng tiền bạc và danh vọng không phải tất cả. Họ bắt đầu hướng đến sự ổn định, gia đình hòa thuận và đời sống tinh thần phong phú.

Vì thế, hậu vận của họ được cho là càng sống càng thong dong. Khi không còn phải tất bật vì những mục tiêu vật chất, họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình và những thú vui giản dị.

Người sinh giờ Thìn Âm lịch: Điềm tĩnh, có chí tiến thủ

Chính sự chủ động và khả năng quản lý cuộc sống được cho là giúp người sinh giờ Thìn Âm lịch có tuổi già nhẹ nhàng hơn. Ảnh minh họa



Khung giờ Thìn kéo dài từ 7h đến 9h sáng là thời điểm mặt trời vừa lên cao, ánh sáng lan tỏa khắp không gian, tượng trưng cho sự khởi đầu minh bạch và tràn đầy sinh khí.

Dân gian cho rằng, người sinh vào giờ này thường mang theo năng lượng tích cực, đầu óc sáng suốt và tư duy rõ ràng, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Họ không thích làm việc theo cảm tính mà thường suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Khi gặp trở ngại, thay vì dễ dàng bỏ cuộc, họ có xu hướng kiên trì tìm cách tháo gỡ từng vấn đề.

Đặc điểm này giúp người sinh giờ Thìn Âm lịch từng bước xây dựng nền tảng cho sự nghiệp. Có thể thành công không đến quá sớm, nhưng càng có tuổi, họ càng biết cách tận dụng kinh nghiệm và các mối quan hệ đã tích lũy.

Đến tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu giảm bớt tham vọng, hướng đến cuộc sống cân bằng. Chính sự chủ động và khả năng quản lý cuộc sống được cho là giúp họ có tuổi già nhẹ nhàng hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.