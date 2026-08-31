Cục CSGT khẳng định sẽ không phạt tràn lan lỗi giữ khoảng cách trên toàn tuyến cao tốc

Không xử phạt dàn trải, chỉ tập trung các vị trí trọng điểm có camera

Ngày 31/8, đại diện Cục CSGT cho biết lực lượng chức năng đã xử lý 24 trường hợp vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc. Việc kiểm tra và xử lý được triển khai có trọng tâm, chủ yếu tại các đoạn tuyến, vị trí được xác định có nguy cơ cao và từng xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn.

Việc xử phạt diễn ra tại các đoạn tuyến cao tốc có nguy cơ cao và từng xảy ra tai nạn. Ảnh: Cục CSGT

Đơn cử như trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, lực lượng chức năng hiện chỉ tập trung xử lý tại 2 vị trí cố định. Các điểm này được bố trí đầy đủ vạch sơn, biển báo quy định khoảng cách an toàn, đồng thời trang bị hệ thống camera ghi nhận hình ảnh phương tiện nhằm bảo đảm tính khách quan và có căn cứ pháp lý vững chắc.

“Không phải toàn tuyến cao tốc đều được xử lý lỗi khoảng cách an toàn. Lực lượng chức năng tập trung vào những vị trí có nguy cơ và có đầy đủ điều kiện để ghi nhận vi phạm”, đại diện Cục CSGT thông tin, nhấn mạnh việc tránh tình trạng kiểm tra, xử phạt dàn trải trên toàn bộ tuyến.

Siết chặt xe kinh doanh vận tải, ưu tiên tuyên truyền với xe cá nhân

Trong đợt ra quân, một trong những nhóm phương tiện được lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra là xe kinh doanh vận tải, bao gồm xe khách, xe limousine, xe đầu kéo… Theo đánh giá của Cục CSGT, đây là những phương tiện thường xuyên di chuyển với tần suất cao, nếu xảy ra sự cố va chạm có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với phương tiện cá nhân, lực lượng CSGT hiện ưu tiên phương án tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao nhận thức của người điều khiển khi lưu thông trên cao tốc. Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền tiếp tục được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm hạn chế tối đa tai nạn do không bảo đảm khoảng cách.

Việc xử phạt nghiêm vi phạm là giải pháp trọng tâm nhằm hạn chế tối đa tai nạn do không bảo đảm khoảng cách. Ảnh: Cục CSGT

Mục tiêu cốt lõi của lực lượng chức năng là giúp tài xế hình thành thói quen và nhận thức rõ: việc duy trì khoảng cách phù hợp là yêu cầu bắt buộc để có đủ thời gian xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc dừng đột ngột.

“Chúng tôi lấy tuyên truyền làm trọng tâm, không lấy xử lý làm ưu tiên. Sau khi đã tuyên truyền, hướng dẫn nhưng tài xế vẫn cố tình không chấp hành thì lực lượng chức năng mới xử lý vi phạm, qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn”, đại diện Cục CSGT khẳng định.