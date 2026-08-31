Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều và tối có mưa

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Thời tiết cả nước từ ngày 31/8 đến 2/9 như sau:

Khu vực Bắc Bộ:

- Ngày 31/8: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác.

- Từ ngày 01-02/9: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Khu vực Trung Bộ:

- Từ đêm 30/8-02/9:

+ Từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng: Có mưa rào và dông vài nơi, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; thời kỳ từ chiều tối và đêm 31/8 đến ngày 01/9 khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

+ Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng ngày 01/9: 28-31 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ:

Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: Cao nguyên Trung Bộ 21-24 độ; Nam Bộ 24-27 độ Nhiệt độ cao nhất từ: Cao nguyên Trung Bộ 27-30 độ; Nam Bộ 31-34 độ.

Khu vực Hà Nội:

Từ 31/8-02/9: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết ngày 30/8: Miền Bắc nắng 35 độ, mưa nhiều về đêm GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay 30/8, miền Bắc ngày nắng, Hà Nội cao nhất 35 độ, từ đêm mưa lớn và kéo dài hết 31/8. Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối mưa giông.



