Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm

Thứ hai, 15:55 31/08/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Dự án ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình được phê duyệt từ năm 2009 với tổng mức đầu tư hơn 860 tỷ đồng, kỳ vọng đáp ứng chỗ ở cho hơn 7.000 sinh viên. Sau 17 năm, 4 tòa nhà 5 tầng mới hoàn thành phần thô, nhiều hạng mục xuống cấp, cỏ dại phủ kín khuôn viên.

Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm - Ảnh 1.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 11ha tại khu vực xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình cũ (nay thuộc phường Hoa Lư). Sau nhiều năm, 4 tòa nhà 5 tầng vẫn nằm im, chưa thể đưa vào sử dụng.

Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm - Ảnh 2.

Bốn tòa nhà A, B, C, D được xây dựng từ giai đoạn 1 nhưng chưa hoàn thiện. Đây là những hạng mục chính được triển khai sau khi dự án được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt năm 2009. Công trình từng được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2013.

Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm - Ảnh 3.

Hàng trăm phòng ở đã xây xong phần thô nhưng chưa thể sử dụng. Các phòng được thiết kế với những hạng mục cơ bản như nhà tắm, nhà vệ sinh. Tuy nhiên, sau nhiều năm, công trình vẫn chưa hoàn thiện để phục vụ sinh viên.

Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm - Ảnh 4.

Một dãy phòng đã được trát vữa nhưng vẫn trong tình trạng bỏ dở. Nhiều mảng tường bên trong công trình vẫn để nguyên phần gạch xây, cho thấy quá trình hoàn thiện đã dừng lại từ nhiều năm trước.

Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm - Ảnh 5.

Nền các phòng chưa được lát, để lộ lớp bê tông thô. Dù các khối nhà đã hình thành, nhiều hạng mục bên trong vẫn chưa được thi công hoàn chỉnh. Không gian vốn được quy hoạch làm nơi ở cho sinh viên hiện chưa thể đưa vào sử dụng.

Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm - Ảnh 6.

Phần mái của nhiều hạng mục chưa được hoàn thiện. Qua thời gian dài phơi nắng, mưa, các công trình ngày càng xuống cấp. Một số vị trí có dấu hiệu bị tác động bởi thời tiết và thiếu sự bảo dưỡng thường xuyên.

Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm - Ảnh 7.

Sắt thép tại công trình hoen rỉ sau nhiều năm.

Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm - Ảnh 8.

Khuôn viên dự án ở nhiều vị trí phủ đầy cỏ cây.

Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm - Ảnh 9.

Theo tìm hiểu của PV, cuối năm 2013, dự án phải dừng thi công do không bố trí được nguồn vốn. Sau đó, tỉnh Ninh Bình từng thống nhất phương án chuyển đổi một phần công năng các tòa nhà, nhưng phương án này không được triển khai.

Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm - Ảnh 10.

Đầu năm 2025, UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án ký túc xá sinh viên thành 4 dự án khác nhau. Trong đó, chuyển công năng 2 dãy nhà B và C và một phần đất thành dự án Nhà ở xã hội cho người nghèo, gia đình chính sách và người có thu nhập thấp tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thống nhất cụ thể và triển khai...

Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm - Ảnh 11.

Đến nay, toàn bộ dự án hàng trăm tỷ đồng sau hơn 1 thập kỷ bỏ hoang hiện không có người trông coi. Nhìn dự án "đắp chiếu", người dân địa phương không khỏi xót xa cho số tiền hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước bỏ ra đã đầu tư dự án.

Video những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng ở Ninh Bình "ngủ quên" suốt 17 năm:


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