Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm
GĐXH - Dự án ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình được phê duyệt từ năm 2009 với tổng mức đầu tư hơn 860 tỷ đồng, kỳ vọng đáp ứng chỗ ở cho hơn 7.000 sinh viên. Sau 17 năm, 4 tòa nhà 5 tầng mới hoàn thành phần thô, nhiều hạng mục xuống cấp, cỏ dại phủ kín khuôn viên.
Video những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng ở Ninh Bình "ngủ quên" suốt 17 năm:
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