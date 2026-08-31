Ninh Bình: Những khối nhà KTX hơn 860 tỷ đồng 'ngủ quên' suốt 17 năm

Đầu năm 2025, UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án ký túc xá sinh viên thành 4 dự án khác nhau. Trong đó, chuyển công năng 2 dãy nhà B và C và một phần đất thành dự án Nhà ở xã hội cho người nghèo, gia đình chính sách và người có thu nhập thấp tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thống nhất cụ thể và triển khai...