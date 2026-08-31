Những địa điểm bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 22/8/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026) tại Thủ đô Hà Nội.

Theo Kế hoạch, TP Hà Nội bố trí 5 trận địa bắn pháo hoa gồm:

1. Trận địa số 1 trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới;

2. Trận địa số 2 trước Bưu điện Hà Nội cùng thuộc phường Hoàn Kiếm;

3. Trận địa số 3 tại Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng;

4. Trận địa số 4 tại Đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm;

5. Trận địa số 5 tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

Thời điểm bắn: Từ 21h đến 21h15 phút ngày 2/9/2026. Thời lượng bắn: 15 phút.

Tại TPHCM

Theo quyết định ngày 10/8/2026 của UBND TPHCM, dịp lễ 2/9/2026 thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm trong 15 phút tối 2/9.

Ba điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương); Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Bốn điểm bắn tầm thấp gồm Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa); Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn); Khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè.

Trong đó, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn giữ vai trò là tâm điểm với quy mô lớn nhất, sử dụng 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả tầm thấp cùng hàng chục giàn hiệu ứng hiện đại.

Bên cạnh đó, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm và sự kiện thể thao sôi động cũng được tổ chức tại các quận trung tâm, tạo nên không khí tưng bừng, trọn vẹn nghĩa tình phương Nam.

Cùng thời điểm, Vũng Tàu (TP HCM) cũng sẽ có 2 đêm pháo hoa tầm cao được tổ chức để phục vụ người dân và du khách vào lúc 21h tối ngày 2/9. Chương trình diễn ra trong 15 phút tại khu vực quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Công viên nước Sun World Vũng Tàu (phường Phước Thắng) với 420 quả pháo tầm cao, 80 quả tầm thấp cùng 60 giàn pháo hoa tầm thấp.

Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức bắn pháo hoa chào mừng sự kiện lớn của đất nước. Ảnh minh họa: TL

Quảng Ninh

Theo Báo Lao động, nằm trong Tuần lễ kích cầu du lịch "Chào thành phố mới", tại khu vực Ngọn Hải Đăng (Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) sẽ diễn ra chương trình "Thương cảng phồn hoa". Tại đây sẽ tái hiện không gian thương cảng Hạ Long bằng công nghệ trình chiếu 3D mapping, âm nhạc và ánh sáng.

Đáng chú ý, sau mỗi suất trình chiếu là màn pháo hoa nghệ thuật. Theo kế hoạch, hoạt động bắn pháo hoa diễn ra đều đặn vào lúc 21h45 các ngày trong tuần, riêng cuối tuần sẽ tăng cường thêm suất diễn lúc 20h45 để đáp ứng nhu cầu tham quan.

Vào ngày lễ Quốc khánh 2/9, địa phương sẽ mang đến một chương trình pháo hoa nghệ thuật đặc biệt, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho du khách khi đến với thành phố biển.

Hải Phòng

Vào lúc 21h45 các ngày 29/8, 30/8, 1/9 và 2/9/2026 tại Trung tâm vịnh Cát Bà (Hải Phòng) sẽ diễn ra các màn bán pháo hoa. Thời lượng dưới 15 phút, du khách có thể xem hoàn toàn miễn phí.

Theo UBND Thành phố Hải Phòng, việc tổ chức bắn pháo hoa được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động du lịch năm 2026, qua đó góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch tại Đặc khu Cát Hải nói riêng và TP Hải Phòng nói chung.

Thanh Hóa

Theo Báo và Phát thanh truyền hình Hà Tĩnh, dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Thanh Hóa tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm công cộng với thời lượng khoảng 15 phút. Sự kiện diễn ra vào tối 1/9/2026, đi kèm các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc nhằm phục vụ người dân và du khách.

Hai địa điểm bắn pháo hoa tại Thanh Hóa bao gồm:

- Quảng trường Lam Sơn (Phường Hạc Thành): Khung giờ từ 21h15 – 21h30 ngày 1/9/2026.

- Quảng trường biển Sầm Sơn (Phường Sầm Sơn): Khung giờ từ 21h15 – 21h30 ngày 1/9/2026.

Ninh Bình

Cũng theo Báo và Phát thanh truyền hình Hà Tĩnh, UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất tổ chức bắn 80 giàn pháo hoa nổ tầm thấp vào ngày 1/9/2026 tại bờ hồ phía Tây xã Hải Hậu từ nguồn kinh phí xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước.

Thời gian bắt đầu: Dự kiến từ 20h00 ngày 1/9/2026.

Thời lượng trình diễn: Tối đa 15 phút.

Để sự kiện diễn ra an toàn, UBND tỉnh Ninh Bình đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao cùng UBND xã Hải Hậu xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết.