Hà Nội: Tạm cấm phương tiện tại 3 tuyến đường từ 6 đến 15/9 phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước
Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ tốt cho Triển lãm thành tựu đất nước, Công an Hà Nội tiếp tục phân luồng giao thông qua Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh).
Chiều 5/9, Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội cho biết, Ban tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh), sẽ tiếp tục kéo dài thời gian triển làm từ 6/9 đến 15/9.
Trước tình hình trên, Công an Tp.Hà Nội tiếp tục phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.
Cụ thể, thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: từ 6h đến 24h các ngày 6/9 đến hết ngày 15/9.
Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm: Tạm cấm các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500kg trở lên, ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500kg, xe khách dưới 29 chỗ và ô tô cá nhân, xe máy hoạt động trên tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.
Trong thời gian trên, Công an Tp. Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:
Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại.
Các phương tiện từ quốc lộ 3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.
Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.
Để thực hiện việc phân luồng giao thông, Công an Tp. Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.
