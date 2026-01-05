Bí ẩn giờ sinh đằng sau lời dặn của cổ nhân: ‘Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ giờ Tý’

Bởi vậy, câu nói "Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ sinh giờ Tý" không đơn thuần là lời truyền miệng dân gian, mà phản ánh cách người xưa lý giải mối quan hệ giữa giờ sinh và âm dương, ngũ hành cũng như vận mệnh giàu nghèo, thuận nghịch của đời người.

Theo tư tưởng cổ đại, vạn vật trong trời đất đều vận hành dưới quy luật âm dương cân bằng. Ngày và đêm luân phiên, thịnh suy của các triều đại hay hưng vong của đời người đều được cho là không nằm ngoài quy luật này.

Trong bối cảnh đó, thời điểm con người chào đời được xem như khoảnh khắc "nhận khí", quyết định nền tảng vận mệnh về sau.

"Nữ sợ sinh giờ Ngọ": Khi dương khí đạt cực thịnh

Giờ Ngọ, tính theo cổ pháp, kéo dài từ khoảng 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều, được xem là thời khắc dương khí mạnh nhất trong ngày. Dương khí lúc này đạt đến đỉnh điểm, mang tính áp chế rất cao.

Giờ Ngọ, tính theo cổ pháp, kéo dài từ khoảng 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều, được xem là thời khắc dương khí mạnh nhất trong ngày. Dương khí lúc này đạt đến đỉnh điểm, mang tính áp chế rất cao.

Trong lịch sử, người xưa thậm chí còn lựa chọn giờ Ngọ để thi hành án tử, với niềm tin rằng dương khí cực thịnh sẽ khiến linh hồn người chết không thể quấy nhiễu nhân gian.

Theo quan niệm âm dương, nữ giới mang thuộc tính âm. Khi một bé gái sinh ra đúng vào giờ Ngọ, thời điểm dương khí vượng nhất, sẽ tạo nên thế xung khắc âm dương.

Chính vì vậy, cổ nhân cho rằng nữ sinh giờ Ngọ dễ gặp trắc trở trong cuộc sống, tính tình mạnh mẽ quá mức, đường hôn nhân hoặc gia đạo khó được yên ổn.

Thậm chí, dân gian còn lưu truyền niềm tin rằng dương khí quá mạnh không chỉ ảnh hưởng đến đứa trẻ mà còn có thể gây xung khắc với cha mẹ, người thân trong gia đình.

Vì thế, ở một số gia đình xưa, bé gái sinh giờ Ngọ thường được gửi sang nhà khác nuôi dưỡng trong vài năm đầu đời, kèm theo lễ nhận nuôi tượng trưng. Với người xưa, đây không phải là sự bỏ rơi, mà là cách "mượn vía", hóa giải những điều bất lợi cho con trẻ.

"Nam sợ sinh giờ Tý": Âm khí thịnh trong đêm sâu

Nam giới vốn mang thuộc tính dương. Nếu sinh vào giờ Tý – thời điểm âm khí mạnh – sẽ hình thành thế âm dương bất cân xứng. Ảnh minh họa

Trái ngược với giờ Ngọ, giờ Tý kéo dài từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, là thời điểm âm khí được cho là đậm đặc nhất. Đây là khoảnh khắc giao thoa giữa ngày cũ và ngày mới, khi vạn vật chìm trong tĩnh lặng, năng lượng âm bao trùm không gian.

Nam giới vốn mang thuộc tính dương. Nếu sinh vào giờ Tý – thời điểm âm khí mạnh – sẽ hình thành thế âm dương bất cân xứng.

Người xưa tin rằng trẻ trai sinh giờ này dễ có thể trạng yếu, hay đau ốm, tinh thần nhạy cảm, cuộc đời gặp nhiều va vấp hơn so với người khác.

Chính vì nỗi lo đó, nhiều gia đình thời xưa thường mời thầy mệnh lý, đạo sĩ đến lập bát tự, xem mệnh, làm lễ cầu an hoặc đặt tên mang ý nghĩa tăng dương khí cho đứa trẻ.

Những nghi thức này không chỉ mang màu sắc tâm linh mà còn phản ánh sự lo lắng, yêu thương sâu sắc của cha mẹ dành cho con cái ngay từ giây phút chào đời.

Góc nhìn hiện đại: Giờ sinh không quyết định số phận

Ngày nay, khoa học hiện đại chưa tìm thấy bằng chứng xác thực cho thấy giờ sinh có thể quyết định vận mệnh giàu nghèo hay sướng khổ của một con người.



Ngày nay, khoa học hiện đại chưa tìm thấy bằng chứng xác thực cho thấy giờ sinh có thể quyết định vận mệnh giàu nghèo hay sướng khổ của một con người.

Tuy nhiên, những câu nói như "Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ sinh giờ Tý" vẫn tồn tại bền bỉ trong đời sống văn hóa Á Đông, như một phần ký ức tập thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ở góc độ văn hóa, đây không chỉ là những lời dặn dò mang tính mê tín, mà còn là cách người xưa gửi gắm nỗi lo về sự cân bằng, hài hòa trong đời sống.

Còn trong thực tế hiện đại, vận mệnh của mỗi người được định hình bởi giáo dục, môi trường sống, nỗ lực cá nhân và cách đối diện với thử thách, chứ không nằm trọn trong thời khắc chào đời.

Giờ sinh, suy cho cùng, chỉ là một dấu mốc thời gian. Điều làm nên ánh sáng của cuộc đời không phải là sinh vào giờ lành hay giờ dữ, mà là cách mỗi người sống, lựa chọn và vượt qua số phận của chính mình.

Và chính những niềm tin xưa cũ ấy, dù đúng hay sai, vẫn là một phần di sản tinh thần, phản ánh tình yêu thương, sự kỳ vọng và mong cầu bình an của cha mẹ dành cho con cái suốt bao đời nay.

