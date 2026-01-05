Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thương Quan nhập vận 2026: Tuổi Dậu cần hóa giải vận hạn thế nào để không vướng thị phi?

Thứ hai, 19:36 05/01/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Năm 2026 mở ra vận trình cát lành cho người tuổi Dậu với nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sao Thương Quan vẫn tiềm ẩn nguy cơ thị phi, tiểu nhân hãm hại bất ngờ.

Tử vi tuổi Dậu năm 2026: Cát khí vượng, sự nghiệp thăng hoa

Theo tử vi, năm Bính Ngọ 2026 là một năm tương đối thuận lợi đối với người tuổi Dậu.

Nhờ được nhiều cát tinh hỗ trợ, phương diện công danh sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu khẳng định năng lực, mở rộng uy tín cá nhân, thậm chí có thể đạt được vị trí cao hơn trong công việc, được cấp trên và đồng nghiệp tôn trọng.

Tài lộc trong năm cũng khá dồi dào. Thu nhập có xu hướng tăng trưởng ổn định, thậm chí vượt kỳ vọng, giúp tuổi Dậu từng bước giải quyết áp lực tài chính, trả bớt nợ nần, tích lũy cho những kế hoạch lớn như mua xe, mua nhà hoặc đầu tư đất đai.

Gia đạo nhìn chung êm ấm, tình cảm vợ chồng, đôi lứa hài hòa, sức khỏe không gặp trở ngại đáng lo ngại.

Tuy nhiên, vận trình cả năm không hoàn toàn bằng phẳng. Xen lẫn trong cát khí vẫn tồn tại những thời điểm nhạy cảm, dễ phát sinh điều tiếng, hiểu lầm hoặc bị kẻ xấu âm thầm gây bất lợi.

Dù vậy, xét trên tổng thể, đây vẫn là một năm tốt để người tuổi Dậu tập trung phát triển sự nghiệp và ổn định nền tảng cuộc sống lâu dài.

Thương Quan nhập vận 2026: Tuổi Dậu cần hóa giải vận hạn thế nào để không vướng thị phi? - Ảnh 1.

Vận trình của tuổi Dậu cả năm không hoàn toàn bằng phẳng. Xen lẫn trong cát khí vẫn tồn tại những thời điểm nhạy cảm, dễ phát sinh điều tiếng, hiểu lầm. Ảnh minh họa

Hóa giải vận hạn tuổi Dậu năm 2026: Giữ vững may mắn, tránh họa thị phi

Dù năm 2026 được xem là năm nhiều cơ hội và niềm vui đối với tuổi Dậu, ảnh hưởng của Thương Quan vẫn là yếu tố không thể xem nhẹ.

Hung tinh này dễ kích hoạt mặt cảm xúc tiêu cực, khiến đương số rơi vào trạng thái nóng nảy, bốc đồng, từ đó tạo kẽ hở để tiểu nhân lợi dụng.

Trong công việc và các mối quan hệ xã hội, người tuổi Dậu nên đặc biệt chú trọng giữ thái độ khiêm tốn, điềm đạm và lý trí.

Lời ăn tiếng nói cần mềm mỏng, tránh quá thẳng thắn hoặc sắc sảo đến mức gây mất lòng người khác.

Những va chạm nhỏ nếu không kiểm soát tốt có thể bị đẩy lên thành thị phi lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và uy tín cá nhân.

Càng trong giai đoạn vận khí hanh thông, tuổi Dậu càng cần nhắc nhở bản thân không được chủ quan.

Sự ngạo mạn, tự mãn khi thành công chính là nguyên nhân khiến vận tốt suy giảm nhanh chóng.

Luôn nhớ rằng thành quả đạt được là kết tinh của sự nỗ lực và chăm chỉ, không phải may mắn tự nhiên mà có. Khi giữ được tinh thần cầu tiến và làm việc nghiêm túc, vận trình tốt đẹp sẽ bền vững hơn.

Thương Quan nhập vận 2026: Tuổi Dậu cần hóa giải vận hạn thế nào để không vướng thị phi? - Ảnh 2.

Dù năm 2026 được xem là năm nhiều cơ hội và niềm vui đối với tuổi Dậu, ảnh hưởng của Thương Quan vẫn là yếu tố không thể xem nhẹ. Ảnh minh họa

Tích đức hành thiện: Chìa khóa hóa giải vận xui bền lâu

Trong tử vi, hành thiện được xem là cách hóa giải vận hạn hiệu quả và lâu dài nhất.

Đối với tuổi Dậu năm 2026, việc sống nhân hậu, biết sẻ chia sẽ giúp các cát tinh như Thiên Đức, Thiếu Âm phát huy tác dụng, giảm nhẹ ảnh hưởng của hung tinh, đặc biệt là những rủi ro về thị phi, bệnh tật hoặc tai nạn nhỏ.

Trong năm, tuổi Dậu nên chủ động giúp đỡ người thân, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động thiện nguyện phù hợp với điều kiện của bản thân.

Không chỉ giúp tâm an, phúc tăng, lối sống thiện lành còn góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần, gia tăng hòa khí trong gia đình.

Với những cặp đôi mong cầu con cái, việc tích phước cũng được xem là yếu tố hỗ trợ giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn.

Thương Quan nhập vận 2026: Tuổi Dậu cần hóa giải vận hạn thế nào để không vướng thị phi? - Ảnh 3.

Đối với tuổi Dậu năm 2026, việc sống nhân hậu, biết sẻ chia sẽ giúp các cát tinh như Thiên Đức, Thiếu Âm phát huy tác dụng, giảm nhẹ ảnh hưởng của hung tinh. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu năm 2026: Thuận lợi nhiều nhưng cần tỉnh táo

Tổng kết lại, tử vi tuổi Dậu năm 2026 cho thấy đây là một năm cát lành, nhiều cơ hội phát triển về sự nghiệp, tài lộc và đời sống gia đình.

Tuy nhiên, để giữ vững vận may và tránh những rắc rối không đáng có do Thương Quan gây ra, người tuổi Dậu cần hành sự khiêm nhường, kiểm soát cảm xúc và tích cực gieo phúc lành.

Chúc quý bạn tuổi Dậu bước sang năm mới vạn sự như ý, công danh thăng tiến, tài lộc hanh thông, gia đạo bình an.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Thương Quan nhập vận 2026: Tuổi Dậu cần hóa giải vận hạn thế nào? - Ảnh 1.Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Hợi năm 2026: Bình tâm vượt hạn, tích phúc đổi vậnCách hóa giải vận hạn cho tuổi Hợi năm 2026: Bình tâm vượt hạn, tích phúc đổi vận

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là một trong những năm nhiều thử thách đối với người tuổi Hợi.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng sinh Âm lịch của người hưởng nhiều phúc lành, trung niên an nhàn phú quý

Tháng sinh Âm lịch của người hưởng nhiều phúc lành, trung niên an nhàn phú quý

Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất

Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất

Nằm trên giường bệnh, tôi lập di chúc cho hàng xóm 2 căn nhà và 3,7 tỷ đồng rồi phải hối hận

Nằm trên giường bệnh, tôi lập di chúc cho hàng xóm 2 căn nhà và 3,7 tỷ đồng rồi phải hối hận

Ra ngoài là dễ bị ghét: 5 cung hoàng đạo dễ "gây thù chuốc oán" nhất

Ra ngoài là dễ bị ghét: 5 cung hoàng đạo dễ "gây thù chuốc oán" nhất

Tử vi tuổi Hợi 2026: Một năm Tam Tai nhiều thử thách, hung cát đan xen

Tử vi tuổi Hợi 2026: Một năm Tam Tai nhiều thử thách, hung cát đan xen

Cùng chuyên mục

Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nào ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026?

Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nào ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách 231 chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026.

3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngay tuần đầu sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, 3 con giáp dưới đây sẽ đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào.

Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợ

Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sở hữu trực giác nhạy bén đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì. Không phải mê tín, đó là sự kết hợp giữa quan sát, trải nghiệm và khả năng thấu cảm.

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 4 triệu đồng

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 4 triệu đồng

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức quà tặng cao nhất là 4 triệu đồng.

Một câu hỏi người nghèo luôn đặt ra, người giàu tuyệt đối tránh nhắc tới

Một câu hỏi người nghèo luôn đặt ra, người giàu tuyệt đối tránh nhắc tới

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không nằm ở xuất phát điểm, mà nằm ở câu hỏi họ đặt ra cho cuộc đời mình.

Bí ẩn giờ sinh đằng sau lời dặn của cổ nhân: ‘Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ giờ Tý’

Bí ẩn giờ sinh đằng sau lời dặn của cổ nhân: ‘Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ giờ Tý’

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Trong kho tàng tri thức phương Đông, giờ sinh từ lâu đã được xem là một trong những yếu tố có liên hệ mật thiết đến số mệnh con người.

10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 10 khoản tiền khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất.

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Người sinh vào các ngày Âm lịch này dù thời trẻ vất vả, lận đận đủ đường nhưng khi bước sang tuổi 35, cuộc sống bỗng chuyển mình rõ rệt, bình yên gõ cửa, phúc lành dần hiện hữu.

Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh

Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh

Đời sống - 1 ngày trước

Quán tạp hóa cũ trên phố Quan Nhân (Hà Nội) bất ngờ trở thành điểm dừng chân của nhiều người trẻ tìm đến chụp ảnh, như một cách chạm lại ký ức tuổi thơ và những năm tháng học sinh giản dị giữa nhịp sống đô thị đổi thay.

Những khoản thu nhập nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026?

Những khoản thu nhập nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ 1/7/2026 khi luật này chính thức có hiệu lực nhiều khoản thu nhập sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Xem nhiều

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Đời sống

GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Đời sống
10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

Đời sống
3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Đời sống
Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợ

Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợ

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top