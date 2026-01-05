Mới nhất
Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nào ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026?

Thứ hai, 19:19 05/01/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Dưới đây là danh sách 231 chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND "Triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố".

Theo kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong việc giải quyết điểm nghẽn về "Trật tự đô thị"; góp phần xây dựng Thủ đô "sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện", cụ thể:

- Giải tỏa triệt để các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố, góp phần giải quyết điểm nghẽn về "Trật tự đô thị", xây dựng Thủ đô "sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện".

- Không để tái phát và phát sinh mới "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.

Cũng theo kế hoạch, trên cơ sở rà soát, đánh giá đặc điểm, tình hình hoạt động, các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố được phân loại thành 04 nhóm như sau:

Nhóm 1: Các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, "điểm nóng" ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận.

Nhóm 2: Các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh.

Nhóm 3: Các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát hoạt động có từ 50- 100 hộ kinh doanh.

Nhóm 4: Các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp.

Lộ trình hoàn thành giải tỏa như sau:

Nhóm 1: Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026.

Nhóm 2: Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026.

Nhóm 3: Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026.

Nhóm 4: Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội)

