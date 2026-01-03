Mới nhất
Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Thứ bảy, 14:00 03/01/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

Người dân xem thông tin thẻ bảo hiểm y tế ở đâu?

Người dân có thể xem thông tin bảo hiểm y tế (BHYT) trực tuyến qua ứng dụng VssID, Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (baohiemxahoi.gov.vn), tích hợp trên ứng dụng VNeID, hoặc gọi tổng đài 19009068 để tra cứu bằng mã thẻ hoặc thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, cách tiện lợi nhất là dùng VssID để xem thời hạn, quyền lợi và xuất trình thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi? - Ảnh 1.

Thẻ BHYT giấy và thẻ BHYT điện tử có giá trị pháp lý như nhau. Ảnh: TL

Thẻ bảo hiểm y tế chứa thông tin gì?

Từ 15/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 188/2025/NĐ-CP có hiệu lực quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó quy định chi tiết về thông tin thẻ bảo hiểm y tế.

Theo đó, năm 2026 thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế vẫn theo quy định của Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

Tại Điều 10 Nghị định 188/2025/NĐ-CP thông tin thẻ bảo hiểm y tế được quy định như sau:

1. Thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc bản giấy do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành kèm theo mã số bảo hiểm y tế và các thông tin cơ bản sau đây:

+ Thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh;

+ Thông tin về mức hưởng bảo hiểm y tế theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;

+ Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng;

+ Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu;

+ Thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

2. Thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập bằng phương tiện điện tử, trong đó chứa đựng thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thông tin thẻ bảo hiểm y tế quy định tại khoản 1 Điều này được tích hợp và đồng bộ theo mã số bảo hiểm y tế, số căn cước của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trường hợp nào bị thu hồi, tạm giữ, tạm khóa thẻ bảo hiểm y tế?

Trường hợp bị thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được nêu rõ tại Điều 12, Nghị định 188/2025/NĐ-CP. Cụ thể:

1. Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Bảo hiểm y tế.

2. Trường hợp gian lận trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:

a) Có hành vi gian lận thông tin về đối tượng, mức hưởng trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế;

b) Các hành vi gian lận khác.

3. Thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Bảo hiểm y tế.

4. Khi phát hiện hành vi vi phạm được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

5. Cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi phát hiện hoặc nhận được thông báo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

6. Khi thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội phải thông báo cho người tham gia bảo hiểm y tế biết.

7. Thẻ bảo hiểm y tế bị tạm khóa giá trị sử dụng được mở khóa, bị tạm giữ được trả lại khi người cho người khác mượn thẻ và người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác đã thực hiện nghĩa vụ nộp phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Ngoài việc bị thu hồi hoặc tạm giữ thẻ, hành vi sử dụng thẻ không chính chủ còn bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP:

- Cho mượn hoặc sử dụng thẻ người khác (chưa gây thiệt hại quỹ): Mức phạt 1.000.000 - 2.000.000 đồng.

- Gây thiệt hại cho quỹ BHYT: Mức phạt 3.000.000 - 5.000.000 đồng và hoàn trả số tiền trục lợi.

Thẻ bị tạm giữ chỉ được trả lại khi người vi phạm đã thực hiện xong nghĩa vụ nộp phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định của cơ quan thẩm quyền.

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi? - Ảnh 2.Từ hôm nay (15/8), người dân cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến BHYT

GĐXH - Nghị định 188/2025/NĐ-CP về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ 15/8 với nhiều điểm mới tác động trực tiếp đến quyền lợi người tham gia.

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi? - Ảnh 3.Hàng triệu người tham gia BHYT 5 năm liên tục cần nắm rõ các quyền lợi được hưởng từ ngày 15/8/2025

GĐXH - Từ ngày 15/8/2025, người tham gia bảo hiểm BHYT 5 năm liên tục được hưởng những quyền lợi gì theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP?

