Một câu hỏi người nghèo luôn đặt ra, người giàu tuyệt đối tránh nhắc tới
GĐXH - Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không nằm ở xuất phát điểm, mà nằm ở câu hỏi họ đặt ra cho cuộc đời mình.
Muốn trở thành người có tiền, trước hết bạn phải hiểu tư duy của những người giàu có.
Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có những người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng lại trở thành triệu phú, tỷ phú, trong khi không ít người khác làm việc quần quật cả đời vẫn chật vật với cuộc sống, thậm chí đến lúc về già cũng không có nổi một khoản lương hưu tử tế?
Câu trả lời không nằm ở may mắn, mà nằm ở tư duy.
Người giàu quan tâm đến giá trị, người nghèo ám ảnh bởi tiền lương
Người giàu không dành thời gian hỏi nhau "lương anh bao nhiêu một tháng?". Trong thế giới của họ, tiền lương chưa bao giờ là thước đo cho sự thành công.
Thứ họ quan tâm là giá trị tài sản đang tăng hay giảm, là doanh nghiệp nào đang bứt phá, là cổ phần nào sinh lời gấp nhiều lần chỉ sau một thời gian ngắn.
Chỉ cần nhìn vào danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes công bố mỗi năm cũng đủ thấy một điều: không ai được xếp hạng vì mức lương.
Thứ tạo nên sự giàu có là giá trị doanh nghiệp, tài sản đầu tư và năng lực cá nhân, chứ không phải con số tiền nhận đều đặn hàng tháng.
Ngược lại, nhiều người nghèo, hoặc chính xác hơn là người có tư duy nghèo, lại đặt toàn bộ sự an tâm của mình vào tiền lương. Họ đo giá trị bản thân bằng mức thu nhập cố định, và lo lắng lớn nhất là "tháng này lĩnh được bao nhiêu".
Nguồn vốn thật sự không chỉ là tiền
Sự khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo không chỉ là tiền bạc, mà là nguồn vốn họ sở hữu. Nguồn vốn ấy bao gồm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, các mối quan hệ và khả năng nhìn thấy cơ hội.
Nhiều người cho rằng tư duy khác biệt dẫn đến chênh lệch nguồn vốn, nhưng thực tế thường diễn ra theo chiều ngược lại.
Khi bạn tích lũy đủ năng lực và trải nghiệm, tư duy của bạn tự khắc thay đổi. Bạn không còn nhìn tiền lương như cứu cánh duy nhất, mà xem nó chỉ là một công cụ tạm thời.
Chủ tịch Tang Jun – người đứng đầu Gaotime Information Co. Ltd từng nói một câu rất đáng suy ngẫm: "Tôi không đi làm thuê cho người khác, tôi đi làm thuê cho chính bản thân mình". Khi còn làm việc tại Microsoft, ông có thể gọi tên hàng nghìn nhân viên và mỗi ngày đều học hỏi từ chính những con người xung quanh mình. Đó chính là cách người giàu tích lũy vốn vô hình.
Người giàu để tiền làm việc, người nghèo bán sức để kiếm tiền
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nói rằng, nếu bạn không kiếm được tiền trong lúc ngủ, bạn sẽ phải làm việc cho đến cuối đời. Câu nói này không phải để phủ nhận giá trị của lao động, mà để nhấn mạnh giới hạn của việc chỉ dựa vào sức mình.
Làm việc chăm chỉ là điều cần thiết, nhưng chỉ chăm chỉ thôi thì không đủ để giàu. Người nghèo thường dùng toàn bộ thời gian và sức lực để đổi lấy tiền, trong khi người giàu tìm cách dùng tiền để tạo ra nhiều tiền hơn.
Cuộc đời vì thế cũng tuân theo hiệu ứng Matthew: người có nhiều cơ hội sẽ ngày càng có thêm cơ hội, người ở phía sau càng dễ bị bỏ lại. Khi bạn càng lên cao, tầm nhìn mở rộng, cánh cửa cũng nhiều hơn.
"Thu nhập ổn định" – Chiếc bẫy ngọt ngào nhất
Từ nhỏ, rất nhiều người được dạy rằng hãy học thật giỏi, đỗ vào một trường tốt, tìm một công việc ổn định, thu nhập đều đặn rồi an tâm sống hết đời. Đó được xem là hình mẫu của một cuộc sống hạnh phúc.
Thực tế, tìm được một công việc ổn định không hề sai. Nhưng chính sự ổn định ấy lại dễ dàng dập tắt khát vọng vươn lên. Con người vốn quen sống trong vùng an toàn, và khi đã quen với mức lương đều đặn, rất ít người còn đủ dũng khí để thay đổi.
Nỗ lực làm việc là điều kiện cần, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, bạn khó có thể bước sang một tầng lớp khác.
Con đường đúng: làm việc trước, đầu tư sau
Thành công bền vững thường diễn ra theo một quy luật rõ ràng. Nửa đầu cuộc đời, con người cần nỗ lực làm việc, dùng thời gian và công sức để tích lũy vốn liếng. Nửa sau, khi đã có nền tảng, hãy để tiền và tài sản làm việc thay mình, từ đó tiến đến tự do tài chính.
Trong con mắt của người giàu, lao động thuần túy chỉ tạo ra thu nhập giới hạn. Đầu tư cả vào bản thân lẫn tài sản mới là con đường tạo ra lợi nhuận lớn và lâu dài. Chính sự khác biệt trong cách nhìn này đã tạo nên khoảng cách rõ rệt giữa các tầng lớp trong xã hội.
Tuổi trẻ đừng chỉ chọn sự an toàn
Tuổi trẻ không nên chấp nhận những công việc bình thường chỉ để lĩnh lương và trôi qua ngày tháng một cách vô thức. Nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, điều đầu tiên cần làm là chọn một công việc có khả năng tạo giá trị cao, phù hợp với năng lực của bản thân và giúp bạn tích lũy được nhiều "vốn" nhất có thể.
Giàu hay nghèo không phải do lương cao hay thấp, mà do bạn đang hỏi mình câu hỏi nào mỗi ngày. Người giàu hỏi: "Làm sao để giá trị của tôi tăng lên?". Người nghèo chỉ hỏi: "Tháng này tôi được bao nhiêu tiền?".
