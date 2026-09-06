Hà Nội tiếp tục rà soát mạng lưới trường lớp để tránh quá tải

Học sinh Trường Tiểu học Yên Hòa, Hà Nội chào đón năm học mới 2026-2027. Ảnh: Đình Tuệ.

Quản lý bằng dữ liệu

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội, sau quá trình sắp xếp, thành phố hiện còn 1.093 cơ sở giáo dục, giảm 1.251 đơn vị. Với các trường mầm non, phổ thông thuộc quản lý của UBND cấp xã/phường, sau sắp xếp còn 938 trường gồm 43 trường chất lượng cao; 895 trường đa cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học với 1.225 phân hiệu.

Hà Nội giữ nguyên 124 trường THPT hiện có và 7 trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật; số Trung tâm GDNN - GDTX giảm từ 29 xuống còn 14; 9 trường trung cấp giảm còn 2; 10 trường cao đẳng giảm còn 5; giữ nguyên 1 trường đại học là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền (phải) và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn gặp mặt thí sinh tới làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, với một hệ thống giáo dục có quy mô hơn 2,3 triệu học sinh, Hà Nội không thể quản trị hiệu quả chỉ dựa vào kinh nghiệm, hồ sơ hay những báo cáo tổng hợp vào cuối kỳ.

Dữ liệu phải giúp trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: Địa bàn nào đang thiếu trường, thiếu lớp? Môn học nào đang thiếu giáo viên? Học sinh nào đang gặp khó khăn trong học tập hoặc tâm lý? Chính sách nào thực sự mang lại hiệu quả cho người học?

Đến nay, 100% trẻ mầm non và học sinh phổ thông của thành phố đã được cấp mã định danh học tập (Learning ID) và xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 97,6% học sinh trong phạm vi triển khai đã được tạo lập hồ sơ học bạ số và ký số.

Thầy trò và các đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội.

Trong năm học này, nhiệm vụ của ngành Giáo dục Thủ đô không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục số hóa, mà quan trọng hơn là khai thác dữ liệu để dự báo, điều tiết nguồn lực, giảm nhập liệu trùng lặp, hỗ trợ giáo viên và phục vụ học sinh tốt hơn.

Theo đại diện ngành Giáo dục Thủ đô, trong năm học mới 2026-2027, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đầu tư mạng lưới trường lớp; ưu tiên các khu vực còn thiếu trường công lập, những địa bàn đông dân và nơi có nguy cơ quá tải nhằm đảm bảo đủ nơi học cho học sinh.

Quản lý chặt công tác thu chi

Nhiều hoạt động ý nghĩa được lồng ghép vào lễ khai giảng ở các trường trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 22/8, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2026-2027 tại các cơ sở giáo dục thuộc diện quản lý. Các khoản thu được phân định rõ thành 3 nhóm: Khoản thu theo quy định của pháp luật; khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo danh mục, mức thu và cơ chế quản lý do cơ quan có thẩm quyền quy định; khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện.

Sở GD&ĐT thành phố yêu cầu mỗi cơ sở giáo dục phải rà soát từng khoản thu theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ căn cứ pháp lý; rõ thẩm quyền quyết định; rõ đối tượng; rõ mức thu; rõ mục đích sử dụng; rõ trách nhiệm công khai và quyết toán). Khoản nào chưa đủ căn cứ, chưa đúng thẩm quyền hoặc chưa được công khai đầy đủ thì không tổ chức thu.

Trước khi thực hiện, nhà trường phải thông tin đầy đủ về tên khoản thu, căn cứ, mức thu, đối tượng, thời điểm, phương thức thu, nội dung sử dụng và chính sách miễn, giảm hoặc hỗ trợ. Việc công khai phải được thực hiện trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục, đồng thời thông tin trực tiếp tới cha mẹ học sinh bằng hình thức phù hợp.

Ban Đại diện Cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Ô Chợ Dừa tặng hoa chúc mừng nhân ngày khai giảng năm học mới 2026-2027.

Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với UBND các xã/phường tăng cường kiểm tra, hậu kiểm theo thẩm quyền; ưu tiên kiểm tra những đơn vị có dấu hiệu rủi ro và tổ chức kiểm tra đột xuất khi có phản ánh. Số điện thoại, đầu mối tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định phải được công khai; việc tiếp nhận và xử lý phản ánh phải kịp thời, rõ trách nhiệm.

Với đội ngũ cán bộ quản lý, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền cho rằng, mỗi quyết định được đưa ra phải thực sự vì quyền lợi và sự tiến bộ của học sinh; đúng quy định và rõ người chịu trách nhiệm. Khi ba yếu tố đó được đặt ra trước mỗi quyết định, công tác quản lý nhà trường sẽ đi vào thực chất, minh bạch và thực sự lấy người học làm trung tâm.

"Tôi mong mỗi thầy cô giáo tiếp tục giữ vững tình yêu nghề, chuẩn mực nghề nghiệp và tinh thần đổi mới; dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn và cho học sinh. Công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng không thể thay thế sự tận tâm, khả năng truyền cảm hứng và trách nhiệm của người thầy" - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền bày tỏ.

Lãnh đạo phường Hoàng Liệt dự và chúc mừng lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái - ngôi trường mới thành lập và đi vào hoạt động tại phường.