Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai thực hiện sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Việc thay đổi, thống nhất bộ sách khiến nhu cầu mua sách tập trung tăng cao trong những ngày cận kề năm học mới tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, thay vì mang về những bộ sách đầy đủ cho con, không ít phụ huynh chỉ nhận được những cái lắc đầu hoặc lời hẹn chờ... sách về.

Nhiều người đổ xô về các nhà sách lớn nhưng không thể tìm được sách giáo khoa cho năm học mới. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Nhiều phụ huynh cho biết đã bắt đầu tìm mua sách từ hơn một tháng trước. Có người để lại số điện thoại, đăng ký trước tại nhiều nhà sách với hy vọng khi có hàng sẽ được thông báo. Thế nhưng, theo phản ánh của phụ huynh, có thời điểm sách vừa được đưa về nhà sách khoảng một giờ đã hết.

Tình trạng thiếu sách được phản ánh chủ yếu ở các khối lớp 4, 5, 9, 10, 11 và 12; trong đó, sách giáo khoa lớp 9 được nhiều phụ huynh cho biết là khó tìm nhất. Có người phải mua từng cuốn ở nhiều địa điểm khác nhau để ghép thành bộ sách; một số phụ huynh sau nhiều ngày tìm kiếm vẫn chưa mua đủ sách cho con.

Chị Nguyễn Thị Thu Loan, người dân phường Quy Nhơn, cho biết gần một tháng nay, cả gia đình đã tìm mua sách lớp 9 cho con nhưng vẫn chưa đủ…

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam cho biết, ngay sau khi kết thúc năm học 2025-2026, ngành Giáo dục đã phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam chủ động rà soát nhu cầu sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục và xây dựng phương án cung ứng nhằm bảo đảm đủ sách cho học sinh trong năm học mới. Trước nhu cầu phát sinh tăng thêm trong quá trình chuẩn bị năm học, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã kịp thời bổ sung nguồn cung. Đến nay, nguồn sách cơ bản được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu của học sinh trên địa bàn tỉnh trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Tại một số hiệu sách, người dân chỉ mua được sách bài tập. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các đơn vị có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đặc biệt, các địa phương phải bảo đảm học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số có đủ sách giáo khoa trước khi bước vào năm học mới.

Bên cạnh việc cung ứng sách mới, ngành Giáo dục cũng triển khai phương án bổ sung sách tại thư viện trường học để học sinh có thể mượn theo nhu cầu. Để giải quyết tình trạng thiếu sách trong thời gian cao điểm, các đơn vị liên quan đang tăng nguồn hàng và điều phối khẩn cấp. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đẩy nhanh tiến độ in bổ sung, điều phối sách giữa các khu vực để kịp thời đưa về các đơn vị phát hành tại Gia Lai. Các đơn vị phát hành được yêu cầu tăng cường nhân lực, kéo dài thời gian phục vụ và thúc đẩy các hình thức bán hàng trực tuyến, giao sách đến tận nhà nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh.

Trước tình trạng khan hiếm sách, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa. Đối tượng được hỗ trợ gồm học sinh là người dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách và học sinh thuộc hộ nghèo.

Nhiều phụ huynh phải đi săn lùng sách giáo khoa tại một số hiệu sách. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Tổng kinh phí thực hiện khoảng 42,2 tỷ đồng, dùng để mua khoảng 180.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh mượn. Trong đó, khối trung học phổ thông được phân bổ khoảng 13,1 tỷ đồng để mua sách; phần kinh phí còn lại giao cho 135 xã, phường chủ động mua sách hỗ trợ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9.

"Trong trường hợp một số đầu sách chưa kịp đến tay học sinh trong những ngày đầu năm học, các trường được yêu cầu chủ động áp dụng những giải pháp linh hoạt để không làm gián đoạn việc dạy và học", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam khẳng định.

Theo đó, giáo viên và học sinh có thể khai thác phiên bản sách giáo khoa điện tử miễn phí; khuyến khích học sinh sử dụng lại những cuốn sách cũ còn phù hợp của bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống", trừ một số môn học có điều chỉnh về địa giới hành chính hoặc cập nhật số liệu mới. Nhiều trường học cũng đang vận động quyên góp sách giáo khoa cũ để bổ sung vào thư viện, sẵn sàng cho học sinh mượn hoặc tổ chức học tập theo nhóm trong thời gian chờ sách mới.

Những giải pháp này đang được khẩn trương triển khai nhằm sớm đưa sách đến tay học sinh, đồng thời bảo đảm không em nào bị gián đoạn việc học vì thiếu sách giáo khoa trong những ngày đầu của năm học mới.