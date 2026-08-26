Hà Nội: Mỗi xã, phường sẽ có ít nhất một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày
GĐXH - Nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận cơ hội việc làm, khởi nghiệp và phát huy trí tuệ trong đời sống xã hội.
Phải có tối thiểu một cơ sở chăm sóc toàn diện người cao tuổi tại mỗi xã, phường
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, quy định các chính sách hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ chăm sóc và khuyến khích người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế trên địa bàn Thủ đô.
Điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch an sinh lần này là việc đưa dịch vụ chăm sóc đến gần người dân nhất.
Cụ thể, UBND cấp xã, phường sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế để bố trí tối thiểu 01 điểm hoặc cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Song song đó, các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng cũng sẽ được tạo điều kiện và hỗ trợ vận hành bài bản.
Thành phố cũng sẽ xây dựng và vận hành "Hệ thống Cơ sở dữ liệu điện tử về người cao tuổi và các cơ sở chăm sóc", kết nối trực tiếp với Trung tâm dữ liệu chung của Thành phố và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm quản lý, theo dõi sức khỏe và nhu cầu trợ giúp của từng người dân một cách xuyên suốt.
Tạo sinh kế, hỗ trợ vốn và bảo hiểm
Bên cạnh chăm sóc thể chất và tinh thần, chính sách mới đặc biệt chú trọng đến việc tạo sinh kế bền vững cho người cao tuổi còn sức khỏe và mong muốn cống hiến:
Hỗ trợ việc làm và bảo hiểm: Tổ chức khảo sát nhu cầu thực tế để xây dựng danh mục ngành nghề phù hợp; kết nối việc làm, hỗ trợ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện và dành các gói tín dụng ưu đãi cho người cao tuổi có nguyện vọng khởi nghiệp.
Xã hội hóa cơ sở dưỡng lão: Hà Nội sẽ lập và công bố danh mục dự án ưu đãi để thu hút vốn đầu tư ngoài công lập vào các mô hình như bệnh viện lão khoa, khu dưỡng lão sinh thái, trung tâm chăm sóc giảm nhẹ và dịch vụ chăm sóc tại nhà. Các đơn vị tham gia sẽ được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, tận dụng trụ sở công dôi dư và giảm các loại lệ phí theo quy định.
UBND Thành phố giao Sở Y tế là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm xây dựng bộ tiêu chí thành lập, quy chuẩn chuyên môn về y tế, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ; đồng thời chủ trì đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên trực tiếp chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.
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