Hà Nội triển khai loạt mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1628/UBND-KGVX (ngày 18/4/2026) về việc triển khai các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, với mục tiêu thực hiện đồng bộ, hiệu quả, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng trên toàn Thành phố.
Hà Nội vừa chính thức triển khai đồng loạt các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn, với cách tiếp cận mới theo hướng đồng bộ, có thí điểm, gắn với chuyển đổi số và kiểm soát toàn chuỗi.
Việc triển khai các mô hình lần này được kỳ vọng không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn từng bước hình thành các chuẩn mực an toàn thực phẩm rõ ràng, có thể nhân rộng trên toàn địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân Thủ đô.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu, các mô hình được xây dựng không dàn trải mà triển khai có trọng tâm, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng trong thời gian tới.
Mỗi xã, phường thí điểm một mô hình an toàn thực phẩm
Điểm đáng chú ý là mỗi phường, xã phải lựa chọn ít nhất một mô hình để triển khai thí điểm, như: Tuyến phố, chợ dân sinh, đến khu giết mổ.
Thời gian thực hiện tập trung trong khoảng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2026.
Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về mô hình tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm.
Cách làm này cho thấy Thành phố hướng tới hiệu quả thực chất, thay vì triển khai đồng loạt nhưng thiếu chiều sâu.
Kiểm soát toàn chuỗi thực phẩm
Các mô hình lần này bao phủ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm: từ khu giết mổ, chợ đầu mối (nguồn cung), đến chợ dân sinh, tuyến phố kinh doanh (phân phối), và bếp ăn trường học, suất ăn sẵn (tiêu dùng).
Việc kiểm soát theo chuỗi được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng "đứt gãy" trong quản lý, vốn là nguyên nhân khiến rủi ro an toàn thực phẩm khó kiểm soát triệt để.
Từ 20/6, chính thức thí điểm bếp ăn trường học an toàn
Khác với các mô hình thí điểm, bếp ăn trường học và cung cấp suất ăn sẵn được yêu cầu triển khai đồng loạt tại tất cả cơ sở giáo dục, bao gồm cả công lập và ngoài công lập từ ngày 20/4/2026.
Đây là nhóm đối tượng được ưu tiên do liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh.
Đẩy mạnh số hóa, truy xuất nguồn gốc
Một điểm mới nổi bật là yêu cầu ứng dụng công nghệ trong quản lý.
Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống cập nhật dữ liệu và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, giúp minh bạch thông tin và hỗ trợ kiểm soát rủi ro từ sớm.
Song song, Cổng thông tin An toàn thực phẩm thành phố sẽ được vận hành, kết nối với các địa phương để công khai, chia sẻ dữ liệu và tăng cường giám sát xã hội.
Phân công rõ trách nhiệm, tăng giám sát
Đáng chú ý, với các mô hình an toàn thực phẩm, Hà Nội "chỉ điểm" từng sở, ngành phụ trách từng lĩnh vực cụ thể: y tế, giáo dục, công thương, nông nghiệp… nhằm tránh chồng chéo trong quản lý.
Đồng thời, các đơn vị này cũng chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và đánh giá kết quả triển khai tại cơ sở.
Với cách triển khai theo hướng "làm điểm – đo hiệu quả – nhân rộng", gắn với chuyển đổi số và minh bạch thông tin, loạt mô hình lần này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, thay vì các chiến dịch mang tính ngắn hạn như trước.
GĐXH - Sau khi siết chặt đậu đỗ xe trên vỉa hè tại nhiều tuyến đường trung tâm, đặc biệt quanh Bệnh viện Trung ương Huế, tình trạng lấn chiếm giảm rõ rệt, vỉa hè thông thoáng hơn, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý.