Hà Nội: Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái xuất sau mở đường

Thứ sáu, 14:57 17/04/2026 | Thời sự
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Sau khi nhiều dự án mở rộng, xây dựng hạ tầng giao thông được triển khai tại Hà Nội, tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo" xuất hiện, tạo nên những hình ảnh méo mó, kỳ dị và đặt ra bài toán nan giải trong quản lý đô thị.

Người dân Hà Nội được gì từ dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang khẩn trương thi công trước mùa mưa?

GĐXH - Dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang được thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm nay.

Tại các tuyến đường ở Hà Nội, như Nguyễn Tuân, Vành đai 1 hay Vành đai 2,5, sau khi giải phóng mặt bằng, hàng loạt công trình có hình dạng bất thường mọc lên trên những phần đất còn sót lại.

Những ngôi nhà này có điểm chung là diện tích nhỏ hẹp, hình thù méo mó, thậm chí không đủ điều kiện để sử dụng bình thường.

Ghi nhận của phóng viên tại Vành đai 2.5: 

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực Định Công, dọc tuyến vành đai 2,5 đoạn qua hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng, hàng chục căn nhà có mặt tiền từ 2 đến 15m nhưng chiều sâu chưa đến 1m.

Cá biệt, có căn nhà hai tầng được quây tôn, phía dưới mở cửa hàng sửa quần áo, phía trên lắp điều hòa sinh hoạt.

Từ vỉa hè, người đi đường có thể nhìn xuyên qua nhiều căn nhà ra phía sau, nơi xe cộ vẫn lưu thông.

Dự án vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – quốc lộ 1, dài khoảng 1,6 km với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, đã được thông xe từ tháng 2. Tuy nhiên, cùng với hạ tầng mới, những “di sản” méo mó về không gian đô thị cũng lộ rõ.

Ở phía đối diện, một căn nhà rộng chưa đầy 10m² được tận dụng làm quán ăn vặt. Không gian tầng một chỉ đủ kê vài vật dụng tối thiểu.

Theo ghi nhận, phần lớn các công trình “siêu mỏng, siêu méo” đều nằm trên diện tích đất thừa sau giải phóng mặt bằng. Do không đủ điều kiện cấp phép xây dựng, nhiều căn chỉ được dựng tạm hoặc sử dụng linh hoạt cho mục đích kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND TP Hà Nội, các công trình dạng này nếu được xây dựng trước năm 2005 và phù hợp quy hoạch có thể được tồn tại theo hiện trạng.

Tuy nhiên, với các trường hợp mới, quy định hiện hành nêu rõ: nhà có diện tích dưới 15 m² hoặc có chiều rộng mặt tiền, chiều sâu nhỏ hơn 3 m sẽ không được phép xây dựng. Những căn có diện tích từ 15 m² đến dưới 40 m², nếu đảm bảo kích thước tối thiểu, chỉ được xây tối đa hai tầng.

Thực tế cho thấy, dù quy định đã có, nhưng việc xử lý triệt để nhà “siêu mỏng, siêu méo” vẫn gặp nhiều khó khăn. Khi các dự án hạ tầng tiếp tục mở rộng, câu chuyện quy hoạch đồng bộ, thu hồi phần đất “siêu nhỏ” và tái thiết không gian đô thị một cách bài bản vẫn là bài toán cần lời giải căn cơ từ phía cơ quan chức năng.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Mô hình đô thị đa trung tâm, 9 trục phát triển, sau tiếp nhận 14.645 góp ý từ cư dân, Hà Nội tăng tốc triển khai

GĐXH - Chiều 6/4, đại diện Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã thông tin về tiến độ và những định hướng cốt lõi trong việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức.

Hà Nội: Loạt nhà máy, cơ sở giáo dục không phù hợp quy hoạch sẽ phải di dời ra khỏi nội đô

GĐXH - Nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, trường đại học và trụ sở cơ quan không phù hợp với Quy hoạch chung ở TP Hà Nội sẽ phải hoàn thành việc di dời khỏi khu vực nội đô trước năm 2030.

Hà Nội: Phạt 200 triệu đồng chủ đầu tư, nhà thầu phá dỡ công trình gây bụi ở 65 Cẩm Hội

Hà Nội dự kiến lắp đặt 100 camera AI tại các 'điểm nóng' về an toàn thực phẩm, vận hành tổng đài nhận phản ánh từ người dân

Vụ xe ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị tại Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Hà Nội 'chỉ điểm' gần 10 hướng di chuyển nhằm phân tán lưu lượng, giảm áp lực giao thông 5 cửa ngõ Thủ đô

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa dông khu vực Hà Nội và miền Bắc

Hà Nội: Phạt 200 triệu đồng chủ đầu tư, nhà thầu phá dỡ công trình gây bụi ở 65 Cẩm Hội

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/4, UBND phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công phá dỡ công trình tại số 65 phố Cảm Hội, do để xảy ra tình trạng bụi bẩn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Nghệ An: Xóa sổ dãy ki-ốt từng là 'phố đèn đỏ' ven biển Hòn Câu

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Hơn 140 ki-ốt ven biển Hòn Câu (xã Hải Châu, Nghệ An) đang được tháo dỡ theo hình thức cuốn chiếu nhằm trả lại không gian biển thông thoáng. Khu vực từng bị gắn mác "phố đèn đỏ" nay được chỉnh trang, chuẩn bị đón dòng khách du lịch tăng mạnh dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Điểm danh 5 tỉnh miền Bắc là vùng mưa lớn nhất hôm nay có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Hôm nay thời tiết miền Bắc trở nên mát mẻ sau chuỗi ngày oi nóng do nhiều nơi có mưa dông mạnh. Dự báo nhiều nơi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Hà Nội dự kiến lắp đặt 100 camera AI tại các 'điểm nóng' về an toàn thực phẩm, vận hành tổng đài nhận phản ánh từ người dân

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đánh giá kết quả khắc phục các "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) và triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2026, vào chiều 15/4.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, dự báo các tâm điểm mưa lớn

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc chuyển mưa dông dễ kèm theo các hiện tượng dông lốc, sấm sét và mưa đá nguy hiểm. Nguy cơ cao nhất là khu vực phía Đông Bắc Bộ, có nơi mưa rất to lượng trên 100mm.

Tin sáng 16/4: Cục CSGT lên tiếng về thông tin nâng mức phạt Nghị định 168; Những ai không phải xác thực thuê bao di động?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cục CSGT khẳng định, thông tin về việc nâng mức phạt Nghị định 168 chưa chính xác, gây hiểu nhầm trong dư luận; Từ ngày 15/4, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều cần xác thực lại.

Vụ xe ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị tại Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng xác định, tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị tại Hà Nội vi phạm nồng độ cồn.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Hà Nội 'chỉ điểm' gần 10 hướng di chuyển nhằm phân tán lưu lượng, giảm áp lực giao thông 5 cửa ngõ Thủ đô

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 15/4, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về phương án tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ từ 30/4 đến hết 3/5/2026 nhằm giảm áp lực tại các cửa ngõ ra vào thành phố, bảo đảm an toàn và lưu thông thông suốt.

Kiểm lâm TP Huế tiếp nhận khỉ mặt đỏ quý hiếm đi lạc vào chùa

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Một cá thể khỉ mặt đỏ nặng 3,5kg bất ngờ xuất hiện tại chùa Huyền Không Sơn Thượng (TP Huế). Sau khi được phát hiện, nhà chùa đã báo cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa dông khu vực Hà Nội và miền Bắc

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 16 đến 17/4, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa, cục bộ có nơi mưa to kèm dông lốc, trời chuyển mát.

Tin sáng 15/4: Từ hôm nay, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cả nước sắp đón ‘mưa giải nhiệt’ kết thúc đợt nắng nóng hiếm gặp trong 10 năm

Thời sự

GĐXH - Theo Thông tư số: 08/2026/TT-BKHCN, từ 15/4/2026, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cơ quan khí tượng nhận định, từ 16/4, nắng nóng chấm dứt trên hầu khắp cả nước, mưa rào và dông xuất hiện.

Hà Nội: Cháy chung cư trên phố Vương Thừa Vũ, 3 người may mắn thoát nạn an toàn

Thời sự
Điểm danh 5 tỉnh miền Bắc là vùng mưa lớn nhất hôm nay có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan

Thời sự
Từ nay đến 2030, Hà Nội mở rộng độ bao phủ các loại hình bảo hiểm như thế nào?

Thời sự
Kiểm lâm TP Huế tiếp nhận khỉ mặt đỏ quý hiếm đi lạc vào chùa

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
