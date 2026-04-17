Hà Nội: Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái xuất sau mở đường

Tại các tuyến đường ở Hà Nội, như Nguyễn Tuân, Vành đai 1 hay Vành đai 2,5, sau khi giải phóng mặt bằng, hàng loạt công trình có hình dạng bất thường mọc lên trên những phần đất còn sót lại.

Những ngôi nhà này có điểm chung là diện tích nhỏ hẹp, hình thù méo mó, thậm chí không đủ điều kiện để sử dụng bình thường.

Ghi nhận của phóng viên tại Vành đai 2.5:

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực Định Công, dọc tuyến vành đai 2,5 đoạn qua hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng, hàng chục căn nhà có mặt tiền từ 2 đến 15m nhưng chiều sâu chưa đến 1m.

Cá biệt, có căn nhà hai tầng được quây tôn, phía dưới mở cửa hàng sửa quần áo, phía trên lắp điều hòa sinh hoạt.

Từ vỉa hè, người đi đường có thể nhìn xuyên qua nhiều căn nhà ra phía sau, nơi xe cộ vẫn lưu thông.

Dự án vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – quốc lộ 1, dài khoảng 1,6 km với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, đã được thông xe từ tháng 2. Tuy nhiên, cùng với hạ tầng mới, những “di sản” méo mó về không gian đô thị cũng lộ rõ.

Ở phía đối diện, một căn nhà rộng chưa đầy 10m² được tận dụng làm quán ăn vặt. Không gian tầng một chỉ đủ kê vài vật dụng tối thiểu.

Theo ghi nhận, phần lớn các công trình “siêu mỏng, siêu méo” đều nằm trên diện tích đất thừa sau giải phóng mặt bằng. Do không đủ điều kiện cấp phép xây dựng, nhiều căn chỉ được dựng tạm hoặc sử dụng linh hoạt cho mục đích kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND TP Hà Nội, các công trình dạng này nếu được xây dựng trước năm 2005 và phù hợp quy hoạch có thể được tồn tại theo hiện trạng.

Tuy nhiên, với các trường hợp mới, quy định hiện hành nêu rõ: nhà có diện tích dưới 15 m² hoặc có chiều rộng mặt tiền, chiều sâu nhỏ hơn 3 m sẽ không được phép xây dựng. Những căn có diện tích từ 15 m² đến dưới 40 m², nếu đảm bảo kích thước tối thiểu, chỉ được xây tối đa hai tầng.

Thực tế cho thấy, dù quy định đã có, nhưng việc xử lý triệt để nhà “siêu mỏng, siêu méo” vẫn gặp nhiều khó khăn. Khi các dự án hạ tầng tiếp tục mở rộng, câu chuyện quy hoạch đồng bộ, thu hồi phần đất “siêu nhỏ” và tái thiết không gian đô thị một cách bài bản vẫn là bài toán cần lời giải căn cơ từ phía cơ quan chức năng.

