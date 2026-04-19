Hà Nội: Từ nay đến 15/5, kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm tại 126 xã, phường

Hà Nội: Có nhà 'siêu mỏng', 'siêu méo', người dân cần làm gì? GĐXH - Tình trạng xuất hiện các căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông ở Hà Nội không chỉ làm méo mó diện mạo đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, Thành phố đang siết chặt quản lý, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm xử lý dứt điểm các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng.

Ba đoàn kiểm tra về công tác an toàn thực phẩm, gồm đại diện Sở Y tế, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường, tập trung rà soát việc triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.

Việc kiểm tra được thực hiện theo hình thức đột xuất nhằm đánh giá thực chất tình hình chấp hành quy định của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Nội dung kiểm tra không chỉ dừng ở công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương mà còn đi sâu vào việc giám sát thực tế tại các cơ sở, đặc biệt chú trọng đến nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm thực phẩm, nông sản. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh, đồng thời bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô.

Theo kế hoạch, từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2026, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất công tác an toàn thực phẩm tại 126 xã, phường trên địa bàn.

Cùng thời điểm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng ban hành văn bản yêu cầu triển khai Nghị định 58/2026/NĐ-CP, qua đó tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Theo đó, các lực lượng chức năng được giao rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm; đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành và áp dụng các biện pháp quản lý mạnh như ngừng cung cấp điện, nước đối với cơ sở không đủ điều kiện hoạt động.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được xem là bước đi nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động kinh doanh, hướng tới môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, minh bạch.

Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ thẩm mỹ được yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn. Sở Y tế có trách nhiệm phổ biến các nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định 58, đồng thời chủ trì xác định rõ bản chất hoạt động và ranh giới pháp lý của các cơ sở thẩm mỹ.

Trên cơ sở đó, tiến hành phân loại thành các nhóm cơ sở phải cấp phép hoạt động khám chữa bệnh và nhóm không thuộc diện cấp phép.

Việc thanh tra, kiểm tra cũng được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn tình trạng hoạt động "chui", thực hiện các thủ thuật y tế trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Danh sách phân loại sẽ được chia sẻ với cơ quan công an để phục vụ công tác quản lý ANTT một cách đồng bộ.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý, TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở hoạt động hợp pháp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW.

Đặc biệt, các địa phương phải khẩn trương ban hành quyết định áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với 100% cơ sở thuộc diện vi phạm theo quy định, thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn Thủ đô.