Hà Nội: Từ nay đến 15/5, kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm tại 126 xã, phường

Chủ nhật, 16:46 19/04/2026 | Thời sự
Ma Thị Loan
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2026, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại 126 xã, phường trên địa bàn.

Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm tại 126 xã , phường từ 16 / 4 đến 15 / 5 / 2026 - Ảnh 1.

GĐXH - Tình trạng xuất hiện các căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông ở Hà Nội không chỉ làm méo mó diện mạo đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, Thành phố đang siết chặt quản lý, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm xử lý dứt điểm các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng.

Ba đoàn kiểm tra về công tác  an toàn thực phẩm, gồm đại diện Sở Y tế, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường, tập trung rà soát việc triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở. 

Việc kiểm tra được thực hiện theo hình thức đột xuất nhằm đánh giá thực chất tình hình chấp hành quy định của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh  thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Nội dung kiểm tra không chỉ dừng ở công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương mà còn đi sâu vào việc giám sát thực tế tại các cơ sở, đặc biệt chú trọng đến nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm thực phẩm, nông sản. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh, đồng thời bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm tại 126 xã , phường từ 16 / 4 đến 15 / 5 / 2026 - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2026, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất công tác an toàn thực phẩm tại 126 xã, phường trên địa bàn.

Cùng thời điểm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng ban hành văn bản yêu cầu triển khai Nghị định 58/2026/NĐ-CP, qua đó tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Theo đó, các lực lượng chức năng được giao rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm; đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành và áp dụng các biện pháp quản lý mạnh như ngừng cung cấp điện, nước đối với cơ sở không đủ điều kiện hoạt động.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được xem là bước đi nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động kinh doanh, hướng tới môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, minh bạch.

Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ  thẩm mỹ được yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn. Sở Y tế có trách nhiệm phổ biến các nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định 58, đồng thời chủ trì xác định rõ bản chất hoạt động và ranh giới pháp lý của các cơ sở thẩm mỹ.

Trên cơ sở đó, tiến hành phân loại thành các nhóm cơ sở phải cấp phép hoạt động  khám chữa bệnh và nhóm không thuộc diện cấp phép.

Việc thanh tra, kiểm tra cũng được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn tình trạng hoạt động "chui", thực hiện các thủ thuật y tế trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Danh sách phân loại sẽ được chia sẻ với cơ quan công an để phục vụ công tác quản lý ANTT một cách đồng bộ.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý, TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở hoạt động hợp pháp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW.

Đặc biệt, các địa phương phải khẩn trương ban hành quyết định áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với 100% cơ sở thuộc diện vi phạm theo quy định, thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm tại 126 xã , phường từ 16 / 4 đến 15 / 5 / 2026 - Ảnh 2.

GĐXH - Ngày 17/4, UBND phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công phá dỡ công trình tại số 65 phố Cảm Hội, do để xảy ra tình trạng bụi bẩn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Hà Nội: Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái xuất sau mở đường

Hà Nội: Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái xuất sau mở đường

Hà Nội dự kiến lắp đặt 100 camera AI tại các 'điểm nóng' về an toàn thực phẩm, vận hành tổng đài nhận phản ánh từ người dân

Hà Nội dự kiến lắp đặt 100 camera AI tại các 'điểm nóng' về an toàn thực phẩm, vận hành tổng đài nhận phản ánh từ người dân

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Hà Nội 'chỉ điểm' gần 10 hướng di chuyển nhằm phân tán lưu lượng, giảm áp lực giao thông 5 cửa ngõ Thủ đô

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Hà Nội 'chỉ điểm' gần 10 hướng di chuyển nhằm phân tán lưu lượng, giảm áp lực giao thông 5 cửa ngõ Thủ đô

Theo Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế , người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền tới 5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật.

Dự báo đêm 19/4 và ngày 20/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa vừa xử phạt trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn hơn 400 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn.

GĐXH - Ngày 19/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Mặc dù thời tiết không gian cực đoan khó có thể gây ra một kịch bản tận thế, nó vẫn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hạ tầng hiện đại.

GĐXH - Liên quan đến loạt bãi tập kết rác đốt lộ thiên gây ô nhiễm tại xã Vũ Dương (Ninh Bình), lãnh đạo UBND xã cho biết sẽ có biện pháp xử lý ban đầu và chờ nhà máy điện rác đi vào hoạt động.

GĐXH - Tình trạng xuất hiện các căn nhà "siêu mỏng, siêu méo" sau giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông ở Hà Nội không chỉ làm méo mó diện mạo đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, Thành phố đang siết chặt quản lý, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm xử lý dứt điểm các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng.

GĐXH - UBND phường Bến Cát yêu cầu nhà trường khẩn trương thành lập hội đồng kỷ luật, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định; Mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài.

GĐXH - Sau khi nhiều dự án mở rộng, xây dựng hạ tầng giao thông được triển khai tại Hà Nội, tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo" xuất hiện, tạo nên những hình ảnh méo mó, kỳ dị và đặt ra bài toán nan giải trong quản lý đô thị.

GĐXH - Ngày 17/4, UBND phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công phá dỡ công trình tại số 65 phố Cảm Hội, do để xảy ra tình trạng bụi bẩn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

GĐXH - Hôm nay thời tiết miền Bắc trở nên mát mẻ sau chuỗi ngày oi nóng do nhiều nơi có mưa dông mạnh. Dự báo nhiều nơi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
